Путин подписал закон об аресте имущества релокантов, предложенный Госсоветом РТ

Арест имущества затрагивает лиц, привлеченных к административной ответственности

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий арестовывать имущество граждан РФ, находящихся за границей и совершивших административные правонарушения, противоречащие интересам страны. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.

В список таких правонарушений входят дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, а также производство и распространение экстремистских материалов. Кроме того, закон касается и случаев неуплаты штрафов за указанные правонарушения.

Согласно новому закону, арест имущества, включая средства на банковских счетах, затрагивает лиц, привлеченных к административной ответственности. При этом стоимость арестованного имущества не ограничивается размером наложенного штрафа. Если правонарушитель находится за границей и не может быть уведомлен о действиях, суд должен назначить ему защитника. В случае прекращения дела расходы на услуги защитника будут возмещены из федерального бюджета.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Напомним, инициатива была внесена Госсоветом РТ и бывшим депутатом Госдумы Айратом Фарраховым осенью 2024 года. В первом чтении законопроект был одобрен в апреле 2025 года. Идея привлечения к ответственности лиц, уехавших из страны, обсуждалась еще в 2022 году, однако тогда документ был отправлен на доработку.

Ранее законопроект Госсовета Татарстана об аресте имущества релокантов приняли в Госдуме.

Никита Егоров