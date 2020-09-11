Робот попытался проголосовать на избирательном участке в Казани — фото, видео

Фото: Лина Саримова

Сегодня в первый день голосования казанский избирательный участок №165 посетил робот Ева. Она попыталась проголосовать, однако ей отказали из-несоответствия возрастному цензу — Еве всего три года. Помимо этого, у нее нет паспорта, кроме технического.



«Сегодня наш участок посетил необычный гость. Это была инициатива творческой технической молодежи — учеников ИТ-лицея КФУ. Мы с интересом понаблюдали за тем, как голосует такая технически интересная девушка», — поделилась впечатлениями председатель избирательной комиссии Людмила Кукуева.

Отметим, что робот Ева «работает» преподавателем в IT-лицее Казанского федерального университета. Она помогает преподавателям точных наук на уроках математики, физики, информатики и химии для учеников 7—9 классов.

Управлять роботом просто с помощью любого устройства, которое имеет доступ к сети Wi-Fi: со смартфона, ноутбука, компьютера или планшета.

Преподаватели сами задают тему урока, по которой Ева читает школьникам теорию, а после отвечает на вопросы ребят и проверяет знания. Программу составляют сами сотрудники лицея, они же закачивают ее в память Евы.