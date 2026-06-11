Туристическая отрасль Татарстана получила в текущем году 350 млн рублей федеральной поддержки

Республика остается одним из лидеров по обеспеченности гостиничной инфраструктурой: тут насчитывается около 32 тысяч номеров для размещения туристов

Фото: Арсений Фавстрицкий

Объем федеральной поддержки туристической отрасли Татарстана в 2026 году составил около 350 млн рублей. Об этом на форуме «Путешествуй!» сообщила заместитель председателя Госкомитета республики по туризму Айгуль Балахонцева, передает ТАСС.

По ее словам, средства направляются на развитие туристической инфраструктуры и реализацию отраслевых проектов в регионе.

Балахонцева также отметила, что Татарстан остается одним из лидеров по обеспеченности гостиничной инфраструктурой. В республике насчитывается около 32 тыс. номеров для размещения туристов. По этому показателю Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе и шестое место среди всех регионов России.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее Казань вошла в число городов, где на День России вырос спрос на туристические поездки. По данным сервиса онлайн-бронирования «Островок», количество бронирований в столице Татарстана в праздничные дни увеличилось примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наталья Жирнова