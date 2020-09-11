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Минниханов: «За эти годы у нас были напряженные моменты, но так сильно мы не падали»

17:43, 11.09.2020
Минниханов: «За эти годы у нас были напряженные моменты, но так сильно мы не падали»
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании кабмина республики предупредил, что 2021 год будет тяжелым для экономики региона. Он указал на прогноз по дефициту бюджета в 2,9 млрд рублей.

«Я давно работаю на руководящих должностях, за эти годы у нас были напряженные моменты, но так сильно мы не падали», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Он призвал чиновников вести работу над доходной частью бюджета, поскольку она «очень напряженная». Глава республики призвал обратить внимание на недоимку и возможность сократить расходы.

«Надо постараться оставить все программы, но уточнить их объемы. Что касается муниципалитетов, то у вас есть прогнозные согласованные цифры, поэтому принимайте решения в рамках вот этих утвержденных параметров. Не должно быть никаких самовольных решений», — добавил президент Татарстана.

ЭкономикаБюджетОбществоВласть Татарстан
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