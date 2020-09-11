Минниханов: «За эти годы у нас были напряженные моменты, но так сильно мы не падали»

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании кабмина республики предупредил, что 2021 год будет тяжелым для экономики региона. Он указал на прогноз по дефициту бюджета в 2,9 млрд рублей.

«Я давно работаю на руководящих должностях, за эти годы у нас были напряженные моменты, но так сильно мы не падали», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Он призвал чиновников вести работу над доходной частью бюджета, поскольку она «очень напряженная». Глава республики призвал обратить внимание на недоимку и возможность сократить расходы.

«Надо постараться оставить все программы, но уточнить их объемы. Что касается муниципалитетов, то у вас есть прогнозные согласованные цифры, поэтому принимайте решения в рамках вот этих утвержденных параметров. Не должно быть никаких самовольных решений», — добавил президент Татарстана.