Минниханов согласовал концепцию развития исторического поселения Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что согласовал концепцию устойчивого развития исторического поселения Казани.

По его словам, этот документ — некая «конституция», «в каких пределах мы можем работать, где, в какой зоне что может быть».

Концепция будет утверждена, Рустам Минниханов предложил представить ее на общегородское обсуждение, после этого документ утвердят в Казгордуме. «Если будет желание когда-то кому-то изменить эту концепцию, надо будет пройти ту же процедуру — общегородское обсуждение», — рассказал журналистам президент Татарстана.

В разработке концепции будут принимать участие специалисты, которых будут приглашать по конкурсу: «При главном архитекторе города будет проектный офис, мы пригласим туда опытных людей, и те или иные направления будут разрабатываться не чиновниками, а по конкурсу мы будем приглашать разработчиков. Это будет рабочий документ».

«Реальное время» ранее выяснило все детали концепции исторического центра Казани. Подробности — в материале интернет-газеты.

