В связи с проведением саммита АСЕАН в Казани ограничат движение по мосту через озеро Кабан
Движение автобусов №5, 43 и 77 будет изменено в прямом и обратном направлении по ул. Островского, Татарстан и Тукая
В связи с проведением саммита АСЕАН 17 июня в Казани планируется ограничить движение по мосту через озеро Кабан на ул. Назарбаева. На время закрытия предполагается перезапустить движение автотранспорта по улицам Салимжанова, Татарстан, Тукая, сообщили в Комитете по транспорту города.
Движение автобусных маршрутов №5, 43 и 77 будет изменено в прямом и обратном направлении по ул. Островского, Татарстан и Тукая.
Напомним, что саммит пройдет с 17 по 19 июня.
Ранее сообщалось, что визит президента Филиппин в Казань на саммит Россия — АСЕАН официально подтвердили.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».