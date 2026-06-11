В связи с проведением саммита АСЕАН в Казани ограничат движение по мосту через озеро Кабан

Движение автобусов №5, 43 и 77 будет изменено в прямом и обратном направлении по ул. Островского, Татарстан и Тукая

Фото: Динар Фатыхов

В связи с проведением саммита АСЕАН 17 июня в Казани планируется ограничить движение по мосту через озеро Кабан на ул. Назарбаева. На время закрытия предполагается перезапустить движение автотранспорта по улицам Салимжанова, Татарстан, Тукая, сообщили в Комитете по транспорту города.

Движение автобусных маршрутов №5, 43 и 77 будет изменено в прямом и обратном направлении по ул. Островского, Татарстан и Тукая.

Напомним, что саммит пройдет с 17 по 19 июня.

Ранее сообщалось, что визит президента Филиппин в Казань на саммит Россия — АСЕАН официально подтвердили.

Никита Егоров