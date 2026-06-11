Визит президента Филиппин в Казань на саммит Россия — АСЕАН официально подтвердили

Его приезд мог оказаться под вопросом, потому что на Филиппинах недавно произошло землетрясение магнитудой 7,8 у берегов острова Минданао на юге республики

Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший посетит Казань 17—18 июня для участия в саммите Россия — АСЕАН. Об этом сообщило филиппинское агентство PNA со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Клэр Кастро.

Напомним, что на Филиппинах недавно произошло землетрясение магнитудой 7,8 у берегов острова Минданао на юге островов. Число погибших достигло 45 человек.

Официальное подтверждение визита было озвучено в ходе пресс-конференции. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва рассчитывает на участие в саммите лидеров всех стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Саммит Россия — АСЕАН пройдет в Казани с 17 по 19 июня 2026 года. В объединение входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины.



Наталья Жирнова