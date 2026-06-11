Татарстан вошел в число регионов-лидеров по участию НКО в оказании социальных услуг

Отмечается, что в России в целом наблюдается устойчивый рост числа социально ориентированных НКО

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в число регионов-лидеров России по развитию системы негосударственных социальных услуг. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора, руководитель фонда «Доброта Севера» и Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова.

По ее словам, Татарстан входит в число субъектов страны, где наиболее активно развивается участие негосударственных организаций в оказании социальных услуг, финансируемых за счет бюджетных средств. В числе лидеров также названы Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Башкортостан, Ленинградская и Самарская области, а также Санкт-Петербург.

Тополева-Солдунова отметила, что в России в целом наблюдается устойчивый рост числа социально ориентированных НКО, оказывающих такие услуги. Если в 2020 году их насчитывалось около 1,2 тыс., то в 2025 году — уже 1,6 тыс. За последние пять лет доля негосударственных поставщиков социальных услуг выросла с 27% до 34%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам представителя Общественной палаты, к негосударственным поставщикам относятся как некоммерческие, так и коммерческие организации. Она подчеркнула, что положительная динамика сохраняется на протяжении многих лет: около 15 лет назад доля таких организаций в системе социальных услуг составляла лишь 1%.



Наталья Жирнова