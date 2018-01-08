Знаки Фемиды: побег лежачего, схемы ТФБ и дело Миронова

Топ криминальных событий 2017 года

Фото: Олег Тихонов

Пожалуй, главным знаком прошлого года в Татарстане стали уголовные дела против влиятельных и интеллигентных людей, далеких от воровского мира и некогда обласканных властью. Ну кто еще лет пять назад мог поверить в посадки главы крупнейшего банка, ректора ведущего вуза и основателей двух крупнейших строительных империй?! Другой тенденцией-2017 стали «чистки» силовиков. На фоне происходящего обыватели вангуют: в 2018-м «неприкасаемых» станет еще меньше. «Реальное время» предлагает вспомнить уголовные дела, масштабы которых вышли далеко за рамки следствия и повлияли на нашу жизнь.





Операция года

Беспрецедентным для Татарстана результатом обернулись масштабные следственно-оперативные действия в Набережных Челнах и пригородном Тукаевском районе. Начались они в октябре 2017-го, а уже в ноябре стало известно — ГК «Еврогрупп» и ее бенефициар Алексей Миронов вернули муниципалитету все 53 полученных без торгов гектара, которые не успели освоить! Отметим, что большая часть этих земель еще не засветилась в уголовных делах, а владение шестью участками челнинские власти не смогли признать незаконным через арбитраж. Да и сам Миронов, несмотря на серию обысков в своем доме и офисе, статуса подозреваемого или обвиняемого пока не получил. В отличие от бывшего сити-менеджера Челнов Фархада Латыпова, что также беспрецедентно для Татарстана. Новый мэр автограда расценил действия «Еврогрупп» как признание вины, сообщив, что с землей по своей воле рассталась еще одна компания, а всего муниципалитет вернул 58 га стоимостью под 3 млрд рублей! Примечательно, что после возврата земли в компании Миронова был проведен еще один обыск, но о возбуждении нового дела Следком пока не объявлял. Источники «Реального времени» полагают, что опыт этой спецоперации будет использован в других городах и районах республики, где свободных муниципальных площадей почти не осталось.





Уже в ноябре стало известно — ГК «Еврогрупп» и ее бенефициар Алексей Миронов вернули муниципалитету все 53 полученных без торгов гектара, которые не успели освоить. Фото chelny-biz.ru

Побег года

В октябре 2017-го в Казани исчез из-под домашнего ареста прикованный к постели фигурант дела о терроризме. 36-летний экс-руководитель правозащитного центра «Нова» Марсель Гималиев был обвинен в организации деятельности ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», наказание за это преступление — вплоть до пожизненного. Под следствием находился с апреля, но в СИЗО не водворялся — на момент задержания и побега у мужчины были сложные переломы позвоночника и конечностей, из-за которых сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по РТ не стали использовать электронный браслет, ограничившись иными способами проверки его местонахождения. Теперь предполагают, что арестанта из дома просто вынесли. ФСБ объявила Гималиева в международный розыск, а казанский суд санкционировал его заочный арест с момента пересечения границы РФ. После побега выяснилось — электронных браслетов во ФСИН на всех домашних арестантов не хватает.

«Амнистия» года

Рекорд досрочного освобождения поставил казанский райсуд, отпустив на свободу грузинского «вора в законе». 65-летний Резо Бухникашвили, он же Пецо, не досидел 18 лет! Основанием для такого решения суда стал онкологический диагноз рецидивиста, препятствующий содержанию под стражей, где Пецо за последние 4 года допустил более 300 нарушений режима. 1 августа 2017-го Верховный суд РТ узаконил решение райсуда, и в тот же день Бухникашвили этапировали из Казани в Москву и настояли на депортации. Сообщалось, что Пецо улетел на родину, однако уже на следующий день его задержали в киевском аэропорту «Борисполь» (Украина) за использование поддельного украинского паспорта. На следующий день, по данным «Прайм Крайм», Пецо поместили в депортационный лагерь в Чернигове, а 5 сентября депортировали в Турцию.

65-летний Резо Бухникашвили, он же Пецо, не досидел 18 лет. Фото mk.ru

Огненный рейс

10 взрослых и 4 детей из Татарстана, Удмуртии и Самарской области стали жертвами июльской трагедии под Заинском. В ночь на 2 июля пассажирский «Неоплан» зацепил «МАН», находившийся на буксире у «КАМАЗа». В результате первый грузовик сорвался с жесткой сцепки, второй слетел в кювет. Автобус же потерял правое переднее колесо и управление — опрокинулся на бок, где находился бензобак и пассажирские двери, проехал юзом метров 500 и вспыхнул.

ДТП расследовала группа под руководством сотрудников следственного департамента МВД РФ. Обвинение в нарушении ПДД с превышением скорости и тяжкими последствиями предъявили отличившемуся при спасении пассажиров шоферу автобуса с 30-летним стажем Александру Ижмукову. Объективных доказательств того, что водители грузовиков осуществляли ночную буксировку с четким соблюдением всех требований безопасности, со стороны следствия так и не прозвучало. Зато в декабре 2017-го уже в Заинском горсуде выяснилось — запись видеорегистратора сгоревшего автобуса была уничтожена именно по решению следствия, со ссылкой на техническую неисправность. Вину Ижмуков не признает. До приговора это дело пока не дошло. Отметим, через сутки после заинской трагедии схожая авария с «Неопланом» произошла во Баварии, погибли 18 человек.

10 взрослых и 4 детей из Татарстана, Удмуртии и Самарской области стали жертвами июльской трагедии под Заинском. Фото tatarstan.sledcom.ru

Дело года

Крушение «Татфондбанка» обернулось беспрецедентными для Татарстана масштабами уголовного следствия — с арестом счетов за рубежом, выходом на офшоры, допросами самых высокопоставленных чиновников и руководителей предприятий республики. Часть из них поначалу даже определили в категорию аффилированных с Робертом Мусиным лиц, что повлекло наложение ареста на имущество. К чести самого банкира, некогда занимавшего пост главы Минфина РТ, сбежать он не пытался. Говорят, до последнего не верил, что дойдет до посадки.

Ночной арест Мусина в Советском суде Казани прошел при полном аншлаге СМИ, но с тех пор в залах судов первой инстанции главный фигурант дела не появился ни разу, в УФСИН ему обеспечили надежное медицинское прикрытие, отдельную четырехместную камеру (банкир, правда, через несколько месяцев заскучал и получил веселого соседа — экс-капитана «Рубина» Сергея Харламова), а также госпитализацию в три гражданские клиники, минуя профильную больницу для осужденных. Впрочем, гражданские врачи, как ни старались, препятствующего содержанию под стражей диагноза у вип-пациента не выявили.

Ночной арест Мусина в Советском суде Казани прошел при полном аншлаге СМИ, но с тех пор в залах судов первой инстанции главный фигурант дела не появился ни разу. Фото Дарьи Турцевой

Когда рушился «Татфонд», мало кто из потерпевших представлял себе, какие схемы использовало руководство, чтобы сначала имитировать финансовое благополучие банка, в том числе залогами государственных и частных корпораций, а затем вывести эти корпорации из-под удара кредиторов. АСВ и Центробанк с одной стороны, ФСБ и Следком с другой раскрыли эти схемы, выявили факты дармовых кредитов внутри «мусинской империи», уводы активов «Интеха» и «Советского», непогашенные кредиты самого Мусина и вывод средств в офшоры… Ущерб, по оценке АСВ, свыше 100 млрд рублей. Следователи пока остановились на вдвое меньшей сумме, объявив, что готовят банкиру обвинение в окончательной редакции. В числе других привлеченных к уголовной ответственности — бывший первый зампред ТФБ Рамиль Насыров, а также топ-менеджеры компаний «Новая Нефтехимия», «Ройял Тайм Групп» и «Сувар Девелопмент».

В деле больше тысячи томов, так что ознакомление с материалами может растянуться на годы. Кстати, о скором финише в расследовании дела с передачей вкладов в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс» следователи пока не объявляли, но, по данным защиты, в последнее время активизировали свои действия. Напомним, в мошенничестве обвинили двух бывших зампредов ТФБ, экс-директора инвесткомпании и двух его подчиненных. Между тем Центробанк в конце уходящего года указал силовикам на новую мишень, заподозрив в мошенничестве руководство «Спурта».

Кибератака года

В канун Нового года-2018 Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за телефонный терроризм. Теперь за ложный звонок о минировании соцобъектов шутника смогут посадить на 5 лет, в случае дестабилизации органов власти — на 8 лет, а если действия «звонаря» повлекли тяжкие последствия — на все 10. В день подписания нового закона Россию накрыла новая волна кибератак — «заминировали» аэропорты Казани, Магадана и Саратова, всего пострадали 53 города страны. Первая массированная бомбардировка звонками началась 11 сентября 2017 года. По данным МВД страны, ложные звонки поступали из мест концентрации террористов в Сирии, а также из Турции, Украины, США и Канады. Возбуждено почти три тысячи уголовных дел, в Казани — более 250: столицу республики атаковали 16 сентября, а также 3 и 5 октября, из торговых центров, министерств, школ и вузов эвакуировали около 100 тысяч человек. Внеплановые проверки выявили множество нарушений в безопасности мест массового пребывания людей. Больше других на совещании в мэрии критиковали казанский «Парк Хаус».

Столицу республики атаковали 16 сентября, а также 3 и 5 октября, из торговых центров, министерств, школ и вузов эвакуировали около 100 тысяч человек. Фото Марии Горожаниновой

Антигерои года

Первый Новый год за решеткой встретили попавшие под следствие в 2017-м обвиняемые в мошенничестве гендиректор ГК «ФОН» Анатолий Ливада и экс-ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов. На федеральном уровне прогремели посадки бывших поволжских губернаторов Леонида Маркелова из Марий Эл и Александра Соловьева из Удмуртии, подозреваемых в получении взяток в сотни миллионов рублей, а также обвиненной в мошенничестве замглавы Росимущества Елены Паткиной.

На скамью подсудимых перед Новым годом отправился действующий замглавы зеленодольского исполкома Фоат Шамсиев, а бывшая замглавы Заинска Гульчачак Галимова получила условный срок за мошенничество и помехи бизнесу с незаконным уводом контрактов в пользу УК «Просто молоко», заявив на следствии, что действовала по указке главы района.

В 2017-м на скамье подсудимых оказались два начальника татарстанских колоний Алмаз Тазеев и Руслан Фаррахов, дело третьего — Фаиля Каримова — дошло до приговора. В должностных преступлениях с ущербом для бюджета обвинили замглавы УФССП по РТ Сергея Плющего и еще ряд руководящих сотрудников. Под следствие по подозрению во взятках, фальсификации доказательств, незаконном обороте оружия, крышевании проституции и применении насилия к задержанным попали больше десятка полицейских в Казани, Челнах и Нижнекамске. В их числе — шесть подполковников: трое проходят по делу челнинского БОП, еще трое — по делу об организации занятий проституцией в автограде. На скамью подсудимых по обвинению в имитации изъятия 10 кг героина отправился отставной подполковник Госнаркоконтроля Юрий Казакулов. Никто из обвиняемых силовиков высшего эшелона вину не признает.

«Висяк» года

Не раскрытым с прошлого года осталось уголовное дело пропавшего без вести экс-начальника уголовно-исполнительной инспекции Нурлата Айдара Сатдарова. По данным следствия, последний раз отставного подполковника ФСИН видели 22 сентября 2017 года около 10 часов в деревне Покровка Кошкинского района Самарской области, где у него было свое хозяйство. В полдень Сатдаров уехал на машине и больше ни его, ни машину не видели. Нашли лишь самодельный прицеп от нее — в поле, да груз, сброшенный в реку. Поиски криминалисты Следкома по РТ вели с помощью квадракоптера. По одной из версий, у полковника был конфликт с бывшими коллегами из транспортной полиции. Дело было возбуждено по статье «Убийство».

Напомним, 7 февраля 2018 года исполнится ровно два года со дня не менее загадочного исчезновения бывшего заместителя муфтия РТ, имама Сулеймана Зарипова и его спутника из Арабских Эмиратов шейха Наджмеддина. Их машину нашли в Буинском районе, самих искали и в Татарстане, в Удмуртии и в Пензенской области. 24 октября 2016 года расследование этого дела было приостановлено. А 7 июня 2017-го Следком приостановил работу по погрому на Ново-Татарском кладбище. Ранее обвинение в разрушении 123 надгробий успели предъявить ранее судимому Ростиславу Малахову, позже выяснилось — ошиблись. Под занавес 2017-го в Казани на силовиках повисли два нераскрытых убийства из пистолетов ПСМ.

7 февраля 2018 года исполнится ровно два года со дня загадочного исчезновения бывшего заместителя муфтия РТ, имама Сулеймана Зарипова. Фото prokazan.ru

Казанская взятка года

История с другими надгробьями обернулась новым коррупционным скандалом в казанском муниципалитете. 9 октября с поличным после получения 800 тыс. рублей повязали директора МУП «Ритуал» Павла Чепиленко. Ранее связанный с бизнесом в сфере общепита Чепиленко на погосте работал всего второй год, однако вел себя по-хозяйски: по версии следствия, после заключения контракта в 32 млн рублей на поставку заготовок будущих надгробий из гранита и мрамора директор МУП потребовал от поставщика часть средств контракта — «за общее покровительство и своевременную оплату». После задержания Чепиленко признался в получении 2 млн 800 тысяч рублей, из которых 2 млн рублей получил с января по октябрь 2017-го, а затем потребовал еще миллион. Предприниматель на словах согласился, а сам обратился в спецслужбы. Чепиленко определили под домашний арест, а МУП «Ритуалу» нашли нового директора — экс-начальника команды ФК «Рубин» Константина Винникова. Еще 2017-й запомнился спешной отставкой замглавы исполкома Казани, причем после того, как расследование его уголовного дела заблокировала прокуратура Татарстана.

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