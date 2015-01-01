ДТП под Заинском
В ночь с 1 на 2 июля под Заинском произошло страшное ДТП. Автобус, следовавший из Самары в Ижевск при обгоне зацепил грузовик, буксировавший на жесткой сцепке фуру. Автобус опрокинулся на бок и загорелся. В огне погибли 14 пассажиров, включая двоих детей. Жизни еще 15 удалось спасти. Версий причин аварии несколько. В тот же день были задержаны оба водителя, а также директор автотранспортного предприятия, которое отправило автобус в злополучный рейс. Подробности в сюжете "Реального времени".
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