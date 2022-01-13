Предъявят ли Гафурову за бюджет, кто еще ответит за Finiko и когда начнут судить казанских «монстров»?

Криминальный прогноз-2022: десять важных вопросов по самым резонансным преступлениям в Татарстане

Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Сколько эпизодов накопают на арестованного ректора КФУ, кто еще ответит по делу Finiko, где будут судить казанского стрелка, когда дело экс-главы «Татфондбанка» дойдет до Верховного суда, и смогут ли прокуроры взять реванш в семилетнем споре о виновниках гибели людей в ТЦ «Адмирал»? «Реальное время» предлагает расклад по резонансным делам, развязки которых стоит ждать в наступившем 2022 году.

1. Сколько эпизодов будет в деле Гафурова?



В уголовном деле арестованного руководителя Казанского федерального университета может появиться второй фронт. Обыски и выемки в вузе свидетельствуют: московские следователи намерены изучить деятельность бывшего мэра Елабуги и в качестве ректора. В первую очередь в части распоряжения финансами. Один из источников «Реального времени» уверяет, якобы команда — дать ход материалам по убийству 20-летней давности — поступила из федерального центра в связи с недовольством расходованием бюджетных средств.

На счету КФУ — госзаказы на 52,4 млрд рублей и поставки еще на 2,9 млрд, причем большая их часть приходится на период правления Ильшата Гафурова, включая рекордный контракт на 31 млрд рублей. За эту сумму в 2013 году малоизвестный московский поставщик-оптовик фармпродукции обеспечил вуз персональными компьютерами и мониторами (всего 1 015 комплектов по средней цене в 30 млн рублей!). На такой куш претендовали шесть компаний, но заявки четырех, в том числе «ICL-КПО ВС» и «Татинком-Компьютерс» забраковали.

В последние 3 года самой затратной статьей расходов кузницы знаний стали не коммунальные ресурсы и ремонт, а услуги по обеспечению охраны и пропускного режима на объектах. На это утекает 200—400 млн рублей в год, главными поставщиками услуг являются два ЧОПа из Ижевска с казанским бенефициаром.

Отход ряда елабужских активов в руки членов семьи и доверенных людей ныне арестованного тоже вызывает вопросы. Появятся ли новые эпизоды в деле Ильшата Гафурова — узнаем в наступившем году. Ему предъявлены обвинения в подстрекательстве к убийству по найму в составе группы и подстрекательстве к такому же преступлению. Вероятно, речь идет о расстреле в 1999-м владельца елабужского рынка Айдара Исрафилова и неисполненном заказе на лидера ОПГ «29-й комплекс» Адыгана Саляхова. Вину ректор не признает, арест оспаривает.

Фото: Ирина Плотникова

2. Сколько человек ответят за Finiko?

Затянувшаяся на месяцы пауза в следственных действиях по делу транснациональной криптопирамиды Finiko может завершиться новыми задержаниями и посадками. Пока к ответственности за продвижение проекта «Автоматическая генерация прибыли» привлекаются семеро, из них четверо находятся в СИЗО Москвы, трое — в бегах. По факту из России после первых арестов мигрировали десятки «звездных финикийцев», большинство из них осели в Турции и выжидают.

Количество потерпевших по делу в 2022-м ожидаемо вырастет в геометрической прогрессии. Хотя большинство этих обманутых прекрасно осознавали свои риски, но желание в момент удвоить капиталы было сильнее. Почему за короткий период пирамида привлекла на рынок крипты миллиарды рублей, и какая «крыша» прикрывала ее на этом пути — возможно, покажет следствие. Часть потерявших деньги, по данным источников «Реального времени», не претендуют на официальный статус потерпевших, поскольку носят погоны или являются членами семей силовиков.

Фото: Ирина Плотникова

3. Где будут судить трех казанских «монстров»?

До конца наступившего года Тигра под суд могут пойти три казанских «зверя» — отметившийся в 12 регионах страны слесарь-«душитель бабушек» Радик Тагиров, сознавшийся в серии давних нераскрытых убийств и изнасилований экс-сотрудник Росгвардии Игорь Птицин и устроивший бойню в гимназии №175 Ильназ Галявиев. Первый уже знакомится с материалами своего уголовного дела в 600 томах. Второй ждет результатов психолого-психиатрической экспертизы, предъявления окончательного обвинения и уже готовится возмещать моральный вред близким жертв. Ну а третий сможет приступить к изучению томов своего дела лишь после окончания этой процедуры всеми 600 потерпевшими. На это может уйти до полугода и больше.

Высока вероятность, что все три резонансных дела получит Верховный суд Татарстана — с учетом тяжести обвинений и места их совершения. Под вопросом лишь дело Тагирова по 27 убийствам и покушениям, из которых 9 совершены на территории республики — в Казани и Нижнекамске, остальные — за пределами РТ.

Фото: Олег Тихонов

4. Смогут ли прокуроры вернуть топ-менеджера ASG в осужденные?

В 2022-м в Самаре вновь оценят результат разбирательства по делу о трагедии в казанском ТЦ «Адмирал». Под Новый год Шестой кассационный суд получил представление зампрокурора Татарстана Олега Даминова на решение Верховного суда РТ о невиновности гендиректора УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина. В июне 2021-го апелляционная инстанция признала ошибкой его обвинительный приговор с посадкой на 9 лет и прекратила уголовное преследование за отсутствием состава преступления в оказании опасных для жизни и здоровья услуг потребителям с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В прокуратуре республики с этим не согласны.

Ключевой довод надзорного ведомства — после сдачи объекта в аренду арендодатель должен был контролировать соблюдение в нем требований пожарной безопасности. По договору эти функции были возложены на арендатора — фирму «Заря». Жалобы в интересах ее осужденных руководителей кассационный суд рассмотрит вместе с представлением Даминова. Дата заседания пока не назначена. Напомним, право на полную реабилитацию топ-менеджер ASG получил лишь после того, как Шестой КСОЮ аннулировал предыдущее апелляционное определение на «адмиральский» приговор в части осужденных по статье 238 УК РФ и предложил Верховному суду республики повторно оценить доводы защиты.

Фото: Максим Платонов

5. Смягчат ли приговор Мусину?

Как стало известно «Реальному времени», уже на следующей неделе материалы уголовного дела Роберта Мусина могут поступить в Верховный суд Татарстана. Назначенные Вахитовским райсудом Казани 12 лет колонии общего режима стали рекордно высоким сроком за злоупотребления полномочиями в кредитном учреждении даже в масштабах России. Ранее приговоры руководителям разоренных банков не преодолевали планку в 10 лет. Однако самым суровым наказание Мусину не назовешь. В марте 2021-го президент «ОФК Банка» Николай Гордеев получил 8 лет «строгача» — за злоупотребления с выдачей кредитов на 30 млрд рублей без реальной оценки рисков. С учетом нормы о зачете сроков, каждый день СИЗО до вступления приговора в силу Мусину засчитают за полтора дня его наказания, а Гордееву — 1:1.

С учетом объемности и сложности дела, рассмотрение апелляционных жалоб на приговор экс-главы «Татфондбанка» начнется не раньше конца февраля — начала марта. Шансы на смягчение наказания VIP-осужденному эксперты оценивают, как высокие. Особенно с учетом того, что прокуратура РТ не настаивает на ранее предложенных 14 годах и 9 месяцах, а вольная даже в случае УДО банкиру в ближайшие годы не светит — в Следкоме ему готовят новое обвинение.

Фото: скриншот оперативного видео

6. Каким будет финал процесса без легендарного фальшивомонетчика?

В 2020-м Зеленодольский горсуд прекратил уголовное преследование легендарного фальшивомонетчика-«консультанта» Центробанка РФ. Ранее судимый за подделку купюр 100, 500 и 1000 рублей Евгений Борунов скончался в ранге не признавшего вину в создании подпольного бизнеса по производству и сбыту фальшивок 200 евро. Не выдержало сердце — не помогла даже экстренная госпитализация из СИЗО в БСМП, сообщают источники «Реального времени».

В свое время полицейские были потрясены упорством и смекалкой зеленодольского художника-технолога, который имитировал водяные знаки с помощью домкрата для подъема тяжелых грузов и включил в производственную цепочку спецобработку «дензнаков» лаком для волос и кремом от загара. В результате обманул даже инфракрасные детекторы в магазинах и опроверг заявления авторитетных экспертов о «самой защищенной в мире российской тысячерублевке 2010 года». Ради знакомства с таким мастером и создания новых степеней защиты купюр тогда в Татарстан наведались специалисты АО «Гознак» и ЦБ. Ну а Борунова посадили на 7 лет. Выпустили по УДО в 2017-м, найти работу он смог лишь в Центре социальной реабилитации и адаптации осужденных, но и на ней не удержался.

После смерти ключевого фигуранта в процессе над четырьмя его предполагаемыми подельниками возникли сложности. В настоящее время дело рассматривает уже третий судья — первый ушел на повышение, второй обнаружил некие пробелы в обвинении предполагаемому соратнику покойного и посчитал невозможным рассмотрение дела. Верховный суд РТ с ним не согласился и отменил решение о возврате материалов прокурорам.

7. Объявит ли Бастрыкин «охоту» на отставника Фемиды?

Несколько источников «Реального времени» сообщают о предновогоднем «исчезновении» бывшего председателя двух районных судов Татарстана. Якобы судья в отставке покинул территорию России без обратного билета после старта судебных процессов в отношении своего племянника, бывшего водителя и их знакомых, обвиняемых в афере с подставными директорами фирмы и похищением настоящего ради доступа к счету с 76 миллионами рублей. На уровне слухов муссируется несколько версий о местонахождении дяди и бывшего шефа двух подсудимых. Самыми популярными источники в судейском сообществе, среди силовиков и адвокатуры называют две — Грузия и одна из европейских стран. При этом подчеркивают: на данный момент отставник Фемиды абсолютно свободен в своих передвижениях и чист перед законом. Запустит ли СК процедуру его привлечения к уголовной ответственности — покажет время.

Фото: Ирина Плотникова

8. Найдут ли краденые в СК миллионы?

Самым скандальным делом минувшего года стал организованный опытным следователем-криминалистом Маратом Шакировым вынос сейфа с изъятыми по уголовному делу 14,6 млн рублей. Оперативно установить исполнителей и предателя в погонах помогли совместные действия сотрудников разных служб нескольких ведомств. Нашли и пустой сейф. Изъяли у задержанных 246 тысяч рублей, с остальной суммой, по оперативным данным, страну покинул житель Альметьевска Дживан Мхитарян. В декабре казанский суд заочно арестовал его в качестве обвиняемого и находящегося в международном розыске. В такой ситуации на возврат похищенного рассчитывать не приходится. Вряд ли повторится детективная история с алмазами на 160 млн, которые гражданин Колумбии украл и закопал в Казани, а после экстрадиции в Россию помог отыскать и вернуть потерпевшим. За что получил 5 лет колонии. Какой срок ждет экс-силовика Шакирова — возможно узнаем до наступления 2023-го.

Фото: Максим Платонов

9. Почему устоял мягкий приговор экс-главы Ростехнадзора Поволжья?

Новогодний подарок в виде вступившего в силу приговора получил осужденный за злоупотребление полномочиями Борис Петров. Прокуратура передумала оспаривать его приговор за мягкостью — уже готовый проект апелляционного представления так и не был утвержден, информируют источники нашего издания. Таким образом именно назначенный судом уголовный штраф в 60 тысяч рублей стал финалом истории задержания и обвинений во взятке 1,48 млн рублей бывшего шефа Межрегионального управления Ростехнадзора.

Выдвинутую на старте версию, что сумма по навязанному подрядчику завода Haier договору о ненужных услугах предназначалась для передачи главному инспектору, силовики отвергли самостоятельно. Новое обвинение в создании помех бизнесу и злоупотреблении Петров формально признал, правда, в суде его защита взяла курс на полное прекращение дела — с исключением «лишнего» эпизода средней тяжести и освобождением от ответственности по эпизоду небольшой тяжести ввиду исключения двухлетнего срока давности. Гособвинитель в прениях требовал 2,5 года колонии-поселения. А инициатор преследования — директор потерпевшей фирмы предлагал ограничиться судебным штрафом. В этом случае опытнейший руководитель избежал бы и судимости.

Фото: Ирина Плотникова

10. Снимут ли взятку с Лоханова?

Сдержал слово и уволился с госслужбы арестованный в прошлом году Павел Лоханов. Расследование дела теперь уже бывшего главы татарстанского отделения Фонда соцстраха находится на финишной прямой, и защита настаивает на переквалификации обвинения со взятки в 2,4 млн рублей на аферу. Ведь Лоханов уже признался — получил их от учредителя фирмы-поставщика ФСС обманом, а не в качестве коррупционного взноса за покровительство и выстраивание линии защиты от иска ФСС на 14 млн рублей по нарушениям со стороны поставщика. Сотрудники Следкома по РТ менять квалификацию не планируют. Так что вероятно отвечать на вопрос — мошенник или взяточник в очередной раз подорвал репутацию Фонда соцстраха в Татарстане — придется уже суду.