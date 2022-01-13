Предъявят ли Гафурову за бюджет, кто еще ответит за Finiko и когда начнут судить казанских «монстров»?
Криминальный прогноз-2022: десять важных вопросов по самым резонансным преступлениям в Татарстане
Сколько эпизодов накопают на арестованного ректора КФУ, кто еще ответит по делу Finiko, где будут судить казанского стрелка, когда дело экс-главы «Татфондбанка» дойдет до Верховного суда, и смогут ли прокуроры взять реванш в семилетнем споре о виновниках гибели людей в ТЦ «Адмирал»? «Реальное время» предлагает расклад по резонансным делам, развязки которых стоит ждать в наступившем 2022 году.
1. Сколько эпизодов будет в деле Гафурова?
В уголовном деле арестованного руководителя Казанского федерального университета может появиться второй фронт. Обыски и выемки в вузе свидетельствуют: московские следователи намерены изучить деятельность бывшего мэра Елабуги и в качестве ректора. В первую очередь в части распоряжения финансами. Один из источников «Реального времени» уверяет, якобы команда — дать ход материалам по убийству 20-летней давности — поступила из федерального центра в связи с недовольством расходованием бюджетных средств.
На счету КФУ — госзаказы на 52,4 млрд рублей и поставки еще на 2,9 млрд, причем большая их часть приходится на период правления Ильшата Гафурова, включая рекордный контракт на 31 млрд рублей. За эту сумму в 2013 году малоизвестный московский поставщик-оптовик фармпродукции обеспечил вуз персональными компьютерами и мониторами (всего 1 015 комплектов по средней цене в 30 млн рублей!). На такой куш претендовали шесть компаний, но заявки четырех, в том числе «ICL-КПО ВС» и «Татинком-Компьютерс» забраковали.
В последние 3 года самой затратной статьей расходов кузницы знаний стали не коммунальные ресурсы и ремонт, а услуги по обеспечению охраны и пропускного режима на объектах. На это утекает 200—400 млн рублей в год, главными поставщиками услуг являются два ЧОПа из Ижевска с казанским бенефициаром.
Отход ряда елабужских активов в руки членов семьи и доверенных людей ныне арестованного тоже вызывает вопросы. Появятся ли новые эпизоды в деле Ильшата Гафурова — узнаем в наступившем году. Ему предъявлены обвинения в подстрекательстве к убийству по найму в составе группы и подстрекательстве к такому же преступлению. Вероятно, речь идет о расстреле в 1999-м владельца елабужского рынка Айдара Исрафилова и неисполненном заказе на лидера ОПГ «29-й комплекс» Адыгана Саляхова. Вину ректор не признает, арест оспаривает.
2. Сколько человек ответят за Finiko?
Затянувшаяся на месяцы пауза в следственных действиях по делу транснациональной криптопирамиды Finiko может завершиться новыми задержаниями и посадками. Пока к ответственности за продвижение проекта «Автоматическая генерация прибыли» привлекаются семеро, из них четверо находятся в СИЗО Москвы, трое — в бегах. По факту из России после первых арестов мигрировали десятки «звездных финикийцев», большинство из них осели в Турции и выжидают.
Количество потерпевших по делу в 2022-м ожидаемо вырастет в геометрической прогрессии. Хотя большинство этих обманутых прекрасно осознавали свои риски, но желание в момент удвоить капиталы было сильнее. Почему за короткий период пирамида привлекла на рынок крипты миллиарды рублей, и какая «крыша» прикрывала ее на этом пути — возможно, покажет следствие. Часть потерявших деньги, по данным источников «Реального времени», не претендуют на официальный статус потерпевших, поскольку носят погоны или являются членами семей силовиков.
3. Где будут судить трех казанских «монстров»?
До конца наступившего года Тигра под суд могут пойти три казанских «зверя» — отметившийся в 12 регионах страны слесарь-«душитель бабушек» Радик Тагиров, сознавшийся в серии давних нераскрытых убийств и изнасилований экс-сотрудник Росгвардии Игорь Птицин и устроивший бойню в гимназии №175 Ильназ Галявиев. Первый уже знакомится с материалами своего уголовного дела в 600 томах. Второй ждет результатов психолого-психиатрической экспертизы, предъявления окончательного обвинения и уже готовится возмещать моральный вред близким жертв. Ну а третий сможет приступить к изучению томов своего дела лишь после окончания этой процедуры всеми 600 потерпевшими. На это может уйти до полугода и больше.
Высока вероятность, что все три резонансных дела получит Верховный суд Татарстана — с учетом тяжести обвинений и места их совершения. Под вопросом лишь дело Тагирова по 27 убийствам и покушениям, из которых 9 совершены на территории республики — в Казани и Нижнекамске, остальные — за пределами РТ.
4. Смогут ли прокуроры вернуть топ-менеджера ASG в осужденные?
В 2022-м в Самаре вновь оценят результат разбирательства по делу о трагедии в казанском ТЦ «Адмирал». Под Новый год Шестой кассационный суд получил представление зампрокурора Татарстана Олега Даминова на решение Верховного суда РТ о невиновности гендиректора УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина. В июне 2021-го апелляционная инстанция признала ошибкой его обвинительный приговор с посадкой на 9 лет и прекратила уголовное преследование за отсутствием состава преступления в оказании опасных для жизни и здоровья услуг потребителям с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В прокуратуре республики с этим не согласны.
Ключевой довод надзорного ведомства — после сдачи объекта в аренду арендодатель должен был контролировать соблюдение в нем требований пожарной безопасности. По договору эти функции были возложены на арендатора — фирму «Заря». Жалобы в интересах ее осужденных руководителей кассационный суд рассмотрит вместе с представлением Даминова. Дата заседания пока не назначена. Напомним, право на полную реабилитацию топ-менеджер ASG получил лишь после того, как Шестой КСОЮ аннулировал предыдущее апелляционное определение на «адмиральский» приговор в части осужденных по статье 238 УК РФ и предложил Верховному суду республики повторно оценить доводы защиты.
5. Смягчат ли приговор Мусину?
Как стало известно «Реальному времени», уже на следующей неделе материалы уголовного дела Роберта Мусина могут поступить в Верховный суд Татарстана. Назначенные Вахитовским райсудом Казани 12 лет колонии общего режима стали рекордно высоким сроком за злоупотребления полномочиями в кредитном учреждении даже в масштабах России. Ранее приговоры руководителям разоренных банков не преодолевали планку в 10 лет. Однако самым суровым наказание Мусину не назовешь. В марте 2021-го президент «ОФК Банка» Николай Гордеев получил 8 лет «строгача» — за злоупотребления с выдачей кредитов на 30 млрд рублей без реальной оценки рисков. С учетом нормы о зачете сроков, каждый день СИЗО до вступления приговора в силу Мусину засчитают за полтора дня его наказания, а Гордееву — 1:1.
С учетом объемности и сложности дела, рассмотрение апелляционных жалоб на приговор экс-главы «Татфондбанка» начнется не раньше конца февраля — начала марта. Шансы на смягчение наказания VIP-осужденному эксперты оценивают, как высокие. Особенно с учетом того, что прокуратура РТ не настаивает на ранее предложенных 14 годах и 9 месяцах, а вольная даже в случае УДО банкиру в ближайшие годы не светит — в Следкоме ему готовят новое обвинение.
6. Каким будет финал процесса без легендарного фальшивомонетчика?
В 2020-м Зеленодольский горсуд прекратил уголовное преследование легендарного фальшивомонетчика-«консультанта» Центробанка РФ. Ранее судимый за подделку купюр 100, 500 и 1000 рублей Евгений Борунов скончался в ранге не признавшего вину в создании подпольного бизнеса по производству и сбыту фальшивок 200 евро. Не выдержало сердце — не помогла даже экстренная госпитализация из СИЗО в БСМП, сообщают источники «Реального времени».
В свое время полицейские были потрясены упорством и смекалкой зеленодольского художника-технолога, который имитировал водяные знаки с помощью домкрата для подъема тяжелых грузов и включил в производственную цепочку спецобработку «дензнаков» лаком для волос и кремом от загара. В результате обманул даже инфракрасные детекторы в магазинах и опроверг заявления авторитетных экспертов о «самой защищенной в мире российской тысячерублевке 2010 года». Ради знакомства с таким мастером и создания новых степеней защиты купюр тогда в Татарстан наведались специалисты АО «Гознак» и ЦБ. Ну а Борунова посадили на 7 лет. Выпустили по УДО в 2017-м, найти работу он смог лишь в Центре социальной реабилитации и адаптации осужденных, но и на ней не удержался.
После смерти ключевого фигуранта в процессе над четырьмя его предполагаемыми подельниками возникли сложности. В настоящее время дело рассматривает уже третий судья — первый ушел на повышение, второй обнаружил некие пробелы в обвинении предполагаемому соратнику покойного и посчитал невозможным рассмотрение дела. Верховный суд РТ с ним не согласился и отменил решение о возврате материалов прокурорам.
7. Объявит ли Бастрыкин «охоту» на отставника Фемиды?
Несколько источников «Реального времени» сообщают о предновогоднем «исчезновении» бывшего председателя двух районных судов Татарстана. Якобы судья в отставке покинул территорию России без обратного билета после старта судебных процессов в отношении своего племянника, бывшего водителя и их знакомых, обвиняемых в афере с подставными директорами фирмы и похищением настоящего ради доступа к счету с 76 миллионами рублей. На уровне слухов муссируется несколько версий о местонахождении дяди и бывшего шефа двух подсудимых. Самыми популярными источники в судейском сообществе, среди силовиков и адвокатуры называют две — Грузия и одна из европейских стран. При этом подчеркивают: на данный момент отставник Фемиды абсолютно свободен в своих передвижениях и чист перед законом. Запустит ли СК процедуру его привлечения к уголовной ответственности — покажет время.
8. Найдут ли краденые в СК миллионы?
Самым скандальным делом минувшего года стал организованный опытным следователем-криминалистом Маратом Шакировым вынос сейфа с изъятыми по уголовному делу 14,6 млн рублей. Оперативно установить исполнителей и предателя в погонах помогли совместные действия сотрудников разных служб нескольких ведомств. Нашли и пустой сейф. Изъяли у задержанных 246 тысяч рублей, с остальной суммой, по оперативным данным, страну покинул житель Альметьевска Дживан Мхитарян. В декабре казанский суд заочно арестовал его в качестве обвиняемого и находящегося в международном розыске. В такой ситуации на возврат похищенного рассчитывать не приходится. Вряд ли повторится детективная история с алмазами на 160 млн, которые гражданин Колумбии украл и закопал в Казани, а после экстрадиции в Россию помог отыскать и вернуть потерпевшим. За что получил 5 лет колонии. Какой срок ждет экс-силовика Шакирова — возможно узнаем до наступления 2023-го.
9. Почему устоял мягкий приговор экс-главы Ростехнадзора Поволжья?
Новогодний подарок в виде вступившего в силу приговора получил осужденный за злоупотребление полномочиями Борис Петров. Прокуратура передумала оспаривать его приговор за мягкостью — уже готовый проект апелляционного представления так и не был утвержден, информируют источники нашего издания. Таким образом именно назначенный судом уголовный штраф в 60 тысяч рублей стал финалом истории задержания и обвинений во взятке 1,48 млн рублей бывшего шефа Межрегионального управления Ростехнадзора.
Выдвинутую на старте версию, что сумма по навязанному подрядчику завода Haier договору о ненужных услугах предназначалась для передачи главному инспектору, силовики отвергли самостоятельно. Новое обвинение в создании помех бизнесу и злоупотреблении Петров формально признал, правда, в суде его защита взяла курс на полное прекращение дела — с исключением «лишнего» эпизода средней тяжести и освобождением от ответственности по эпизоду небольшой тяжести ввиду исключения двухлетнего срока давности. Гособвинитель в прениях требовал 2,5 года колонии-поселения. А инициатор преследования — директор потерпевшей фирмы предлагал ограничиться судебным штрафом. В этом случае опытнейший руководитель избежал бы и судимости.
10. Снимут ли взятку с Лоханова?
Сдержал слово и уволился с госслужбы арестованный в прошлом году Павел Лоханов. Расследование дела теперь уже бывшего главы татарстанского отделения Фонда соцстраха находится на финишной прямой, и защита настаивает на переквалификации обвинения со взятки в 2,4 млн рублей на аферу. Ведь Лоханов уже признался — получил их от учредителя фирмы-поставщика ФСС обманом, а не в качестве коррупционного взноса за покровительство и выстраивание линии защиты от иска ФСС на 14 млн рублей по нарушениям со стороны поставщика. Сотрудники Следкома по РТ менять квалификацию не планируют. Так что вероятно отвечать на вопрос — мошенник или взяточник в очередной раз подорвал репутацию Фонда соцстраха в Татарстане — придется уже суду.
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