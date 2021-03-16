Мать жертвы казанского «маньяка» требует доказательств

Сознавшийся в трех убийствах и трех покушениях предполагаемый «маньяк» Игорь Птицин просится домой из СИЗО, следователи и опера ищут новые эпизоды

Фото: Ирина Плотникова

«Активно сотрудничаю со следствием», — вот и все, что рассказал о своем деле сегодня признавшийся в серии жестоких нападений на девушек и женщин казанец Игорь Птицин. Извинений у потерпевших на заседании Верховного суда Татарстана он не просил. К слову, у родственников убитых и выживших пока нет уверенности, что арестованный экс-сотрудник Росгвардии — тот самый убийца, которого безуспешно искали 10 лет. Как рассказала «Реальному времени» мать убитой 17-летней студентки, за эти годы силовики получали уже несколько «чистосердечных признаний» в том тяжком преступлении. Но других доказательств не было.

Первое явление «маньяка» на публике



«Вежливого и исполнительного» начальника караула Центра охраны объектов промышленности ФГУП «Охрана» Росгвардии Игоря Птицина уволили по собственному сразу после задержания. Сегодня на заседании Верховного суда Татарстана он представился безработным, холостым и бездетным.

В заседании Птицин участвовал по видео-конференц-связи из СИЗО-1 Казани. Там он находится с 18 февраля по решению Советского райсуда. Именно это решение сегодня оспаривалось. Защитник по назначению Татьяна Юмаева просила заменить реальный арест домашним. Сообщала, что вину подозреваемый «полностью признал», а доказательств, что он может скрыться, не представлено.

«Активно сотрудничаю со следствием», — подтвердил слова адвоката сам Игорь Птицин, правда, не поделился информацией, в чем именно он успел признаться. Опубликованный на сайте СК фрагмент следственного эксперимента подтверждает — арестованный под видео показывает, как нападал на одну из жертв.

Представитель прокуратуры РТ Наталья Кожевникова полагала, что оснований для пересмотра решения райсуда не имеется. Верховный суд согласился и оставил Птицина в СИЗО.

Напомним, мужчину задержали 16 февраля 2021 года и первоначально подозревали лишь в лишении жизни жительницы Казани 22 августа 2009 года. Ее тело нашли в кустах на улице Тэцевской в Авиастроительном районе Казани, погибшую опознали как Юлию Ю., за несколько месяцев до трагедии ей исполнилось 30.

И вот спустя почти 12 лет эксперты обнаружили совпадение генетических образцов с места этого преступления с данными Птицина в федеральном геномном банке. Когда за охранником пришли — он тут же признался сразу в нескольких схожих преступлениях. Поэтому в день его ареста глава МВД РТ Артем Хохорин уведомил депутатов Госсовета о поимке «еще одного Через 10 дней после ареста Следком по РТ предъявил фигуранту более тяжкие обвинения по преступлениям 2009—2017 годов — трем убийствам с изнасилованиями девушек и женщин, а также трем нападениям, жертвы которых выжили. В их числе — трагедия на озере Глубоком в августе 2011-го, когда была убита 17-летняя студентка Академии правосудия Даша Максимова.маньяка».

Потерпевших в зале суда не было. О заседании они ничего не знали, рассказала «Реальному времени» мать убитой Марина Максимова.

Потерпевшая: «Хочу записаться на прием к Бастрыкину»

В разговоре с журналистом Марина Максимова сообщила, что поддерживает связь со следствием, но на данный момент ее не знакомили ни с какими материалами, подтверждающими причастность Птицина к нападению на ее дочь. «Поэтому не хочу оговаривать этого человека заранее. Хочу быть уверена на 100%, что поймали именно того, кто совершил убийство», — говорит она.

Марина Максимова: «Не хочу оговаривать этого человека заранее. Хочу быть уверена на 100%, что поймали именно того, кто совершил убийство». Фото: скриншот видеосюжета ТК «Эфир»

Основания для сомнений, к сожалению, есть. За 10 лет в статусе задержанных и подозреваемых по делу об убийстве юной жительницы Казани побывали с десяток человек, — вспоминает потерпевшая.

— Были не вполне здоровые люди, которые признавались в этом преступлении, но проверка на причастность их слова не подтверждала. Были факты прямого оговора — мать дала показания на мужа, якобы он признавался в убийстве Даши, а потом оказалось — просто хотела наказать его за то, что ходит к другой женщине...

Максимова вспоминает, что первыми под подозрения попали выходцы с Кавказа, ведь последний звонок Даши был как раз о том, что мужчины пристают к ней. Она просила парня встретить ее. Пристававших вычислили и нашли довольно быстро, однако подозрения в их адрес были отвергнуты.

Игорь Птицин на старте расследования не задерживался и не опрашивался. Хотя, по оперативным данным, в тот период он работал недалеко от озера Глубокое — в «Горводзеленхозе» и на базе отдыха охранником.

Защитник по назначению Татьяна Юмаева просила заменить реальный арест домашним. Фото: Ирина Плотникова

Сотрудники МВД и СК установили — 17-летней Даше нанесли восемь ударов по голове, но убили — первым же, со спины, после чего нападавший надругался над жертвой. За несколько месяцев до этого, в мае, такой же удар со спины близ озера Глубокое получила на тот момент 22-летняя Инна Солодянкина. Ее нашли в лесопосадке на третьи сутки — потерявшую память, но живую. Уже тогда пошли разговоры о маньяке, которые лишь укрепились после новых нападений в районе озер.

Родственники жертв и выживших объединялись, писали письма во все инстанции, устраивали пикеты у СК, добиваясь эффективного расследования. Силовики отвечали — преступления не забыты, работа ведется. В то же время часть доказательств по делу Даши Максимовой оказалась утрачена. Лишь потому, что изъятые с места образцы биоматериала передали на хранение в лабораторию почти через две недели.

— Сейчас хочу записаться на прием к [Александру] Бастрыкину, — говорить мать погибшей. — Хочу попросить, чтобы все-таки провели экспертизу ДНК по новому методу, как это сделали по первой жертве — Юлие Ю. Нам нужно на 100% знать — он это или не он!

В Следкоме и МВД Татарстана новые подробности о ходе расследования комментировать отказались. По данным источников «Реального времени», в деле Птицина могут появиться новые эпизоды.