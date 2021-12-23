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ОНК: арестованный ректор КФУ Гафуров не признает вины

13:45, 23.12.2021 2
ОНК: арестованный ректор КФУ Гафуров не признает вины
Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров не признает своей вины. Об этом пишет RT, ссылаясь на ОНК.

Сейчас Гафуров содержится в ИВС, он попросил выдать ему какие-нибудь исторические романы для того, чтобы отвлечься.

Вчера Басманный суд Москвы арестовал ректора Казанского университета до 21 февраля 2022 года. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня ученый совет КФУ опубликовал обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину, министру науки и образования Валерию Фалькову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с арестом Ильшата Гафурова. Их просят оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации.

Все детали громкого дела — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоОбразованиеПроисшествия Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 23 дек
    Герман Дьяконов просил разрешить ему читать в камере "Теоретическую физику" Л.Ландау.
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  • Анонимно 23 дек
    ЭЭЭЭ? Какитэ....а кто ж тоды?
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