ОНК: арестованный ректор КФУ Гафуров не признает вины

Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров не признает своей вины. Об этом пишет RT, ссылаясь на ОНК.

Сейчас Гафуров содержится в ИВС, он попросил выдать ему какие-нибудь исторические романы для того, чтобы отвлечься.

Вчера Басманный суд Москвы арестовал ректора Казанского университета до 21 февраля 2022 года. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня ученый совет КФУ опубликовал обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину, министру науки и образования Валерию Фалькову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с арестом Ильшата Гафурова. Их просят оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации.



Все детали громкого дела — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина