ОНК: арестованный ректор КФУ Гафуров не признает вины
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров не признает своей вины. Об этом пишет RT, ссылаясь на ОНК.
Сейчас Гафуров содержится в ИВС, он попросил выдать ему какие-нибудь исторические романы для того, чтобы отвлечься.
Вчера Басманный суд Москвы арестовал ректора Казанского университета до 21 февраля 2022 года. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору».
Сегодня ученый совет КФУ опубликовал обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину, министру науки и образования Валерию Фалькову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с арестом Ильшата Гафурова. Их просят оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации.
Все детали громкого дела — в материале «Реального времени».
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