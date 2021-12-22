Бывший водитель отставного главы двух райсудов Татарстана дал показания против своего «идола»

На допросе в Верховном суде РТ фигурант досудебного соглашения подсветил роли шефа, налоговиков, полиции и эксперта в деле на 76,8 млн

Фото: Ирина Плотникова (на фото - Алексей Кайманов)

Сегодня в Верховном суде Татарстана намечены прения по делу о вымогательстве, похищении бизнесмена, афере с подставными директорами и уводом с арестованного счета 76,8 млн рублей. К Новому году суд может вынести приговор досудебщику данного дела — бизнесмену с «обнальным» прошлым Алексею Кайманову, который вчера на допросе подробно описал детали содеянного и объяснил свои действия так: «Не мог отказать Набиеву Иреку. Он был для нас как идол... Так надрессировал, что слова «нет» для нас не было». Речь — о федеральном судье в отставке, против которого дело даже не возбуждалось. Досудебщик прошелся еще по ряду должностных лиц, передает журналист «Реального времени».

На скамью подсудимых отправили не всех?



«В сентябре 2017 года Набиев Ирек приезжал в Челны и отчитывал Дениса. Сказал — он должен был взять Утробина под ручки и довести до полицейских... Утробин не должен был успеть скинуть подброшенные ему наркотики, а в итоге он скинул все... экспертиза ничего не показала», — свидетельствовал накануне перед Верховным судом РТ досудебщик Алексей Кайманов, директор и учредитель ООО «ГК Кайманофф».

С вышеназванным Денисом Кайманов учился с 1-го класса, а в 2009-2011 работал водителем его дяди — на тот момент председателя Менделеевского райсуда Татарстана. Сейчас Набиев-старший является судьей в отставке и статуса подозреваемого либо обвиняемого не имеет. Нет и данных, что главой СКР Александром Бастрыкиным подано соответствующее представление в Высшую квалифколлегию судей РФ. Однако фабула обвинения против племянника и еще двух фигурантов дела содержит информацию, что организатором преступлений выступало некое «лицо с особым правовым статусом».

Заключивший досудебное соглашение с силовиками Кайманов вчера неоднократно называл это лицо. Подтверждал свое полное признание вины в похищении гендиректора ООО «Кишер» Вячеслава Утробина и других преступлениях против него и его бизнеса, хотя уверял — лично участие в этом не принимал — лишь отдал Денису Набиеву микроавтобус «Mitsubishi Delica», а позже узнал — на этой машине Утробина 8 сентября 2017 года похитили в 32-м комплексе Набережных Челнов, вывезли к берегу Камы, переправили на катере на другой берег — в Менделеевский район, высадили и вызвали полицию.

Алексей Кайманов на допросе подробно описал детали содеянного

По версии обвинения, предварительно Утробина напоили раствором с наркотическим веществом — рассчитывали на уголовное дело и арест, однако в изоляторе он оказался по административным материалам — получил сначала 15 суток за неподчинение сотрудникам, затем — еще 15 за потребление наркотиков. Забегая вперед — по версии защиты фигурантов основного дела — Утробина поили всего лишь успокоительным, а наркотики появились лишь благодаря фальсификации.

«Через ранее знакомого врача Набиев Ирек помог решить вопрос с анализами [Утробина], чтобы там появились наркотики. Сейчас этого эксперт, конечно, не подтвердит, — пояснял обвиняемый-свидетель, отвечая на вопросы прокурора Ольги Зариповой. — Мне Ирек сказал — у меня 30 дней на перерегистрацию ООО «Кишер», сказал, что я не должен его подвести, иначе инициирует возбуждение уголовного дела и меня посадят...»

В СК и Генпрокуратуре считают: на похищение участники преступной группы по указке «лица с особым правовым статусом» пошли после двух неудачных попыток сменить руководителя фирмы «Кишер» на своего, подставного — путем предоставления сфальсфицированных документов на регистрацию, с целью получить доступ к 76,8 млн рублей на счете компании. Утробин пытался этому помешать.

Если верить Кайманову, ради достижения цели его бывший шеф включал свои связи и в полиции — на уровне начальника УВД района, и в налоговой. На вчерашнем допросе не раз упоминались встречи с экс-начальником межрайонной инспекции ФНС Алмазом Сафиным: его дело по обвинению в превышении полномочий рассматривает Елабужский горсуд. Силовики считают — ВИП-налоговик «организовал составление официального документа с недостоверными данными о налоговой задолженности «Кишер», что в августе 2017-го — еще до похищения — не позволило Утробину сменить налоговую прописку на Свердловскую область.

«Набиев Ирек звонит мне — бегом в налоговую, там все объяснят. Я приезжаю — они делают штраф на 50 тысяч, я оставляю документы приставам — они накладывают арест на компанию, чтобы она не вышла за пределы Татарстана», — рассказывает о тех событиях обвиняемый Кайманов.

Досудебщик об отмывании через бюджет и получателях средств

Из трех обвиняемых по основному делу под стражей находится лишь Денис Набиев, в прошлом — сотрудник ФСИН. В суде кроме адвоката его интересы представляет супруга. Вину племянник судьи в отставке не признает. Своему бывшему приятелю вчера он не задал ни одного вопроса. Не проявляли активности и двое других обвиняемых — челнинцы Альберт Зарипов и Марсель Салахов. Оба на старте следствия написали явки с повинной, утверждая, что их использовали втемную, якобы для помощи в благом деле.

В протоколах многочисленных допросов досудебщика Кайманова неоднокатно упоминается придуманная «легенда»-прикрытие незаконных действий: якобы Набиев-старший предложил ему выдавать себя за реального собственника компании «Кишер», который якобы сам стал жертвой рейдерского захвата.

Допрошенный подтвердил в Верховном суде РТ следующие показания: «Ирек представил меня начальнику налоговой службы по Елабуге, как хорошего знакомого. Сообщил — у меня на обнальной фирме пропал директор. И данную фирму кто-то переоформил на некоего Утробина, который к фирме никакого отношения не имеет. Нужно было сменить директора, чтобы получить доступ к деньгам...»

Денис Набиев

Со слов досудебщика, слегка иную модификацию той же «легенды» ему рассказывал весной 2017-м председатель Менделеевского райсуда (позже возглавивший такую же должность в Пестрецах): «Пригласил к себе в кабинет и рассказал — у его друга пропал директор фирмы Носков (как позже установила полиция — Носков никуда не пропадал — ред.), и на компании застряли деньги. Так как я до этого занимался обналичиванием средств, он ко мне обратился — просил узнать — вообще можно без директора что-либо сделать?"

Две попытки в налоговой завернули, однако после устранения Утробина, похищения из его квартиры учредительных документов фирмы, паспорта и подключения связей — утверждал Кайманов в суде — процесс пошел: якобы елабужский налоговик Сафин связался со знакомым в межрайонной инспекции №18 и там-то наконец одобрили смену директора в фирме «Кишер». Несмотря на фотографию Кайманова в паспорте реального учредителя-руководителя этой фирмы.

— Паспорт был сделан плохо — там фотография отклеилась моя. После обеда захожу к начальнику налоговой №18, сажусь, он зама пригласил — она пришла, принесла документы, все сама оформила, с паспорта копию сняла, и мы распрощались. А через день два наш человек — Головин — становится новым директором. То есть мы уже имели право распоряжаться денежными средствами, которые находились на счете, — свидетельствует досудебщик.

Радость, с его слов, была недолгой: «Утробин уже освободился и сообщил в Сбербанк, что произошел рейдерский захват. Сбербанк заблокировал средства. Мы успели только реальные налоги этой компании [Кишер] оплатить — около 24 млн рублей».

Авторство идеи, как добраться до остальной суммы на счете, Кайманов приписывает себе: «Я предложил также оплатить налоги на оставшуюся сумму и в дальнейшем эти налоги на кого-то переписать. Он [бывший шеф] уточнил у [налоговика] Сафина и тот сказал — так можно сделать... и при встрече объяснил нам, что и как сделать».

Альберт Зарипов

В итоге, остаток на счете «Кишер» — 52,7 млн рублей — ушел на оплату налогов ООО «ПКФ Техно-Ойл» и ООО «Транснефтепродукт», с учредителем которых был знаком Кайманов, а те за оказанную помощь отгрузили для «Кишер» дизтопливо на вышеназванную сумму, причем, деньги от продажи этого товара пошли на счет ООО «ГК «Кайманов». За реализацию этой схемы Кайманова обвинили в легализации преступных доходов.

— Деньги кому передали? — уточнил у свидетеля-обвиняемого судья Мансур Султанов.

— Набиеву Иреку — выводили тихонько и передавали... И наличными, и безналичными, — отвечал тот.

Впрочем, себя Кайманов не обидел — утверждает, что оставил себе 5 млн рублей, а кроме того, получил списание личного долга перед бывшим шефом на такую же сумму. Также досудебщик сообщил — обещал бывшему однокашнику Денису Набиеву оплатить за его участие 1,5 млн рублей, но слово не сдержал. Не получил обещанных 5 млн рублей, по его словам, и Альберт Зарипов. «Ему отдали порядка 2,5-3 млн рублей», сообщил вчера на допросе Кайманов.

«Он был для нас, как идол, как кумир»

По мнению обвиняемого-свидетеля, первоначально и он, и Денис Набиев просто согласились помочь уважаемому человеку:

— Я не мог отказать Набиеву Иреку. Потому что он для нас был как идол, как кумир — человек все может, все решает, всего добился...

— Когда-либо обсуждался вопрос — если вы или Денис не подчиняетесь — будете наказаны? — поинтересовался Фарит Канцеров, адвокат обвиняемого Набиева.

— Был такой разговор. Я ему как раз написал расписку на 5 миллионов, а он мне сказал: если откажешься — будет [статья] 159-я часть 4 (мошенничество в особо крупном размере — прим. ред.) и уедешь ты... Мое слово ты знаешь. Ему невозможно было отказать. Он нас надрессировал до такой степени, что слова «нет» для нас не было...

Судебный допрос Алексея Кайманов растянулся на три с лишним часа. Защитники забросали его вопросами о нюансах истории и прямо в ходе процесса добились корректив неких показаний. В частности, изначально досудебщик за трибуной заявил — передавая ключи от машины бывшему однокласснику, не знал, что ее используют для похищения. Однако, послушав протоколы своих же допросов в СК, вспомнил, как они с Денисом уговорили Альберта Зарипова поучаствовать в «перевозке некоего человека из пункта А в пункт В» (первоначально Зарипов отказывался), а машины у того не было...

Кайманов также настаивал — наркотики для подброса их потерпевшему тоже должен был добывать этот общий знакомый, якобы промышлявший этим в Москве. Адвокат Зарипова Анна Алтынова называет эти показания голословными, настаивая, ее клиент за наркотики никогда не привлекался.

Марсель Салахов

Роль третьего обвиняемого — Салахова в истории с похищением и вымогательством Кайманов толком объяснить не смог, утверждая, что просто не был свидетелем этих событий.

Заметим, в Верховный суд РТ ВИП-свидетель обвинения и обвиняемый Алексей Кайманов ходит сам. Хотя в июле 2020-го получил 8 лет колонии со штрафом 500 тысяч рублей — за мошенничество, незаконный оборот и контрабандный вывоз 813 тонн метанола в Киргизию. Этот приговор Тукаевского райсуда в октябре того же года признали незаконным в апелляции и вернули материалы в прокуратуру. Еще через месяц тукаевское дело против Кайманова соединили с новым, отпустили его из СИЗО под домашний арест и полностью прекратили уголовное преследование по всем эпизодам первого дела — за отсутствием состава преступления.

Чем закончится второе дело Кайманова — ждать недолго — уже сегодня под председательством судьи Андрея Кормильцева в Верховном суде республики назначены прения. Два прежних заседания по досудебщику были посвящены выступлению гособвинителя Рамиля Галеева и оглашению характеризующих фигуранта материалов.

Расследование истории 2017 года еще не закончено — в отношении ряда неустановленных участников данной истории дело выделено в отдельное производство. Им занимаются сотрудники 3-го следственного управления ГСУ СКР при оперативном сопровождении ФСБ. Ну а фирму «Кишер», правда, без денег вернули потерпевшему Утробину, теперь она платит налоги в Удмуртии.

По данным источников «Реального времени», склоняемый бывшим водителем судья в отставке ранее заявлял коллегам — на него наговаривают. Редакция готова предоставить ему слово, позиция судьи будет опубликована сразу по получении.

