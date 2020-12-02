Казанский душитель убивал под действием наркотиков

В Казани на его счету — 7 жертв и чудом выжившая, в Уфе — 4, в Ижевске — 3, но СКР считает список неполным

Фото: Ирина Плотникова

Инициативный и надежный сотрудник казанского торгового дома «Максат», 38-летний слесарь с двумя судимостями Радик Тагиров сегодня на суде в Казани подтвердил свою причастность к убийствам в 12 регионах страны, но просил на время следствия оставить его под домашним арестом. Сказал, что беспокоится за свою семью. Суд заключил обвиняемого в 26 убийствах и одном покушении в СИЗО. Фамилии всех жертв сегодня озвучили в суде, но следствие считает: список неокончательный. Как выяснило «Реальное время», по делу работает целая группа следователей из 10 человек.

Полный список жертв душителя на данный час



Заседание Советского райсуда Казани по аресту поволжского душителя проходило строже чем арест банкира Мусина. Усиленный наряд приставов, в том числе ростом под два метра, полицейские и сотрудники следствия в штатском заблокировали журналистам проход ближе второго ряда и свободное перемещение по залу в перерыве заседания. Объяснялось это вопросами безопасности... обвиняемого.

В зал набилось десятка три представителей СМИ, правда, общаться с ними сознавшийся в серии убийств Радик Тагиров не желал. Прятал лицо за листочком бумаги на протяжении всего заседания. Между тем его разыскивали аж с 2011 года, и началась преступная серия именно в Казани.

В зал набилось десятка три представителей СМИ, правда, общаться с ними сознавшийся в серии убийств Радик Тагиров не желал

Из ходатайства следователя первого отдела третьего следственного управления (с дислокацией в Нижнем Новгороде) ГСУ Следкома РФ Арсена Спиридонова выяснилось — задержали Тагирова накануне в 6 часов утра, причем не на улице Главной в Дербышках, где он проживал с супругой и детьми, а на квартире отца — на улице Липатова. К тому моменту силовики уже располагали данными о том, что образцы ДНК этого казанца совпадают с теми, что были ранее изъяты на квартирах двух его жертв.

Вчера на допросе он подтвердил свою причастность к преступлениям, а сегодня получил статус обвиняемого в убийствах двух и более человек из корыстных побуждений (п. а, з. ч.2 ст. 105 УК РФ), а также покушениях на убийство двух и более лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии (ч.3 ст. 30 п. а, ч.2 ст.105 УК РФ).

«Вину Тагиров признал, дал признательные показания по существу обвинения», — отметил следователь. Спиридонов напомнил — уголовное дело по первому тяжкому преступлению было возбуждено Следкомом по РТ 7 марта 2011 года, после убийства 80-летней жительницы Казани Ишмуратовой. Позже к этому делу присоединили еще 25 дел об убийствах, одном покушении и двух кражах.

Далее был оглашен полный список пенсионерок-жертв душителя:

в Казани их семеро — Ишмуратова, Замалиева, Сайфутдинова, Вахтинова, Яшина, Жалымова, Гайсина — убиты с 5 марта 2011 года по 5 октября 2012 года,

в Нижнекамске — Гарипова,

в Волжске (Марий Эл) — Самоделкина,

в Ижевске (Удмуртия) трое — Короткова, Балобанова, Стукалова,

в Нижнем Новгороде — Шабашова,

в Чебоксарах (Чувашия) две — Никитина и Трофимова,

в Уфе (Башкирия) четверо — Чурсина, Ситдикова, Шарафутдинова, Бодренкова,

в Перми двое — Алтынова и Петина,

В Екатеринбурге две — Шарнина и Малкина,

в Саратове — Савинова,

в Иваново — Радченко,

в Кирове — Борисова,

Жительница Казани Фортунатова осталась жива после покушения.

Спиридонов напомнил — уголовное дело по первому тяжкому преступлению было возбуждено Следкомом по РТ 7 марта 2011 года, после убийства 80-летней жительницы Казани Ишмуратовой

«Надежный человек, способный оказать помощь в любой ситуации»

Следователь добавил, что на учете у нарколога и психиатра Тагиров не состоит, работает слесарем, но ранее судим за незаконный оборот оружия, представляет повышенную опасность для общества и может скрыться от следствия и суда. А потому просил удовлетворить ходатайство об аресте обвиняемого. К слову, после посадки в 2009-м за кражу и грабеж на волю он вышел в 2010-м — на 1 год и почти 3 месяца раньше срока.

«Вина Тагирова в совершении указанных преступлений, кроме его собственных показаний, подтверждается совокупностью доказательств, заключениями медицинских судебных экспертиз, результатами генотипоскопических исследований и другими материалами дела», — подчеркнул представитель Следкома.

Сам обвиняемый Радик Тагиров просил «по возможности» более мягкую меру пресечения.

— Я скрываться не собирался и не скрывался. Проживал в Казани, работал. У меня есть дети на иждивении. Пока идет следствие, хотел попросить бы домашний арест.

— Ваша позиция по предъявленным обвинениям? — уточнил председательствующий судья Расим Шакирьянов.

Сам обвиняемый Радик Тагиров просил «по возможности» более мягкую меру пресечения

— В принципе, вину свою признаю. Находился под действием наркотических средств в результате употребления, — тихо ответил задержанный.

— Употребляли наркотики?

— Тогда, да

— А когда перестали употреблять?

— Когда в Казань переехал.

Со слов Тагирова, на родине он вновь осел в 2018-м. До этого 6-7 лет проживал в Москве. Судья поинтересовался — все ли эпизоды обвинения признает фигурант. Тот ответил: «Ну, не по всем. А какие есть».

Из оглашенных материалов следствия выяснилось — работу по делу душителя ведет целая следственная группа, сейчас в ней 10 человек. По месту жительства его характеризуют, как «необщительного человека», который в 2020-м за потребление спиртного и наркотиков к административной ответственности не привлекался.

С места работы характеристика положительная. С марта 2020-го Тагиров устроился слесарем в казанский торговый дом «Максат». И успел себя зарекомендовать там как «инициативный, ответственный, исполнительный сотрудник», который «качественно и в срок» исполняет обязанности, да и вообще «надежный человек, способный оказать помощь в любой ситуации» и не замеченный в употреблении спиртного.

В итоге Зайцев поддержал ходатайство об аресте, отметив, что считает избрание иной меры пресечения невозможным с точки зрения закона и общественной морали

Жертв не считал

«Есть ли у следствия основания полагать, что Тагиров может быть причастен к аналогичным преступлениям?», — поинтересовался представитель прокуратуры Советского района Казани Дмитрий Зайцев. Следователь Арсен Спиридонов ответил утвердительно.

В итоге Зайцев поддержал ходатайство об аресте, отметив, что считает избрание иной меры пресечения невозможным с точки зрения закона и общественной морали.

Адвокат по назначению Марат Аширов просил суд отказать в аресте. По его мнению, доказательств тому, что его подзащитный может скрыться, оказать давление и прочее на заседании не прозвучало. «Считаю, данные основаны на догадках и домыслах», — заявил он. А далее сообщил, что Тагиров до задержания обеспечивал всю семью — супругу в декретном отпуске и двоих малолетних детей. По мнению защитника, арест — слишком суровая мера.

Сам Радик Тагиров в последнем слове вновь попросился под домашний арест. «Я не скрывался. Проживал по месту жительства. Конфликтов не имел», повторился он, а затем мимоходом дал оценку содеянному: «Это уже не исправить... Но какое-то время хотя бы [своей] семье помочь [хотелось]».

Адвокат по назначению Марат Аширов просил суд отказать в аресте

Когда судья удалился в совещательную комнату, журналисты атаковали задержанного вопросами. Правда, пресс-конференции не получилось. Тагиров лишь отворачивался. Напомним, накануне он в деталях рассказал то, что помнит о своих действиях. К слову, описанный им способ убийства местами разошелся с картиной преступлений. Тагиров заявил, что душил пожилых женщин своей рукой, однако ряд жертв были задушены поясом от халата и шнуром от утюга. Приведем часть откровений казанского слесаря:

— Как вы выбирали своих жертв?

— Случайно. Видел в магазине с сумками. Все, провожал до дома.

— И как вы попадали к ним домой?

— Иногда звали. Иногда напрашивался. Представлялся сотрудником управляющей компании, чистящей вентиляционные шахты.

— И вас пускали женщины домой. Потом что?

— Душил — накидывал руку со стороны спины. Все. И держал до тех пор, пока не умрет.

— Почему выбрали такой способ убийства?

— Чистый, быстрый, безболезненный. Для них, мне казалось, менее болезненный.

— А вы помните, сколько жертв на вашем счету?

— Нет, не считал...

… Казанский суд постановил — водворить обвиняемого в СИЗО-1 до 27 января 2021 года.

1 / 26

















































