Кассация указала на ошибки в «адмиральском» приговоре

Формулировки Шестого КСОЮ не исключают полного оправдания топ-менеджера ASG Роберта Хайруллина

Фото: Следком по РТ

К шестой годовщине трагедии в казанском ТЦ «Адмирал» из колоний Татарстана в СИЗО вернули трех осужденных по этому делу. Такое решение приняли в Самаре, в Шестом кассационном суде общей юрисдикции, аннулировав апелляционное определение Верховного суда РТ в отношении руководства фирмы-арендатора ТЦ и экс-гендиректора УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина. Последний уже получил УДО и повышение в группе компаний Алексея Семина. Какие ошибки в приговоре усмотрела кассация, почему дала топ-менеджеру шанс на полное оправдание, но оставила за решеткой ВИП-пристава Алпарову — в материале «Реального времени».

Из решения КСОЮ: «Инстанция уклонилась от объективной и справедливой проверки»



Со дня пожара и гибели 19 человек в здании ТЦ «Адмирал» прошло уже шесть лет, а точка в этой истории до сих пор не поставлена. В ближайшее время четверо фигурантов вновь предстанут перед Верховным судом Татарстана. При вынесении решения по их жалобам Шестой КСОЮ избрал в отношении бывших руководителей фирмы-арендатора здания меру пресечения в виде содержания в СИЗО на три месяца.

Как выяснило «Реальное время», это решение уже исполнено — 11 марта из колонии №4 Нижнекамска в СИЗО-2 Казани этапированы бывший директор ООО «Заря» Гусейн Гахраманов (приговорен к 13 годам колонии) и его отец, он же заместитель, Гюльгусейн Наджафов (9,5 года). 12 марта из казанской колонии строгого режима №19 в тот же изолятор перевели еще одного зама директора «Зари» Николая Каекина (7 лет). Кассация решила — их апелляционные жалобы в части наказания по статье 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по предварительному сговору группой лиц) должны быть рассмотрены Верховным судом повторно. Как и жалоба осужденного, но освобожденного по УДО Роберта Хайруллина — экс-руководителя фирмы-арендодателя.

В опубликованном на днях кассационном определении указаны основания для такого возврата. Вот лишь один из выводов самарских судей: «суд апелляционной инстанции уклонился от объективной и справедливой проверки законности и обоснованности постановленного приговора».

11 марта из колонии №4 Нижнекамска в СИЗО-2 Казани этапированы бывший директор ООО «Заря» Гусейн Гахраманов (приговорен к 13 годам колонии) и его отец, он же заместитель, Гюльгусейн Наджафов (9,5 года). Фото: Ирина Плотникова

Решение КСОЮ обязывает апелляционную инстанцию ВС РТ повторно оценить законность осуждения Гахраманова, Наджафова, Каекина и Хайруллина по статье 238 УК РФ, а заодно проверить иные доводы их жалоб. К слову, последние трое в суде обвинялись по ряду статей, однако обвинительный приговор получили лишь по 238-й, за небезопасные работы и услуги. Лишь Гахраманов был осужден еще по части 3 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение смерти двух и более лиц и крупного ущерба.

С учетом не вступившего в силу приговора, каждый новый день в СИЗО для фигурантов может быть зачтен за полтора дня колонии общего режима — в случае Наджафова и Гахраманова, и за день «строгача» — в случае Каекина. Правда, он продолжает настаивать — на день пожара его прежняя судимость была погашена, а значит, рецидива в его действиях не было.

Материалы дела в 400 томах из Самары в Казань отправили еще на прошлой неделе, в Верховный суд республики они пока не поступили.

Иски 14 потерпевших рассмотрят повторно

Кассация отменила и сам оглашенный в мае 2019-го приговор Кировского райсуда Казани, но только в части солидарного взыскания со всех 12-ти осужденных морального вреда в размере 4 млн 60 тысяч рублей. Иски 14 потерпевших будут переданы на новое рассмотрение в Кировский райсуд, уже в гражданском порядке.

На незаконность солидарного взыскания в Самаре указывали два защитника и представитель Генпрокуратуры РФ Сергей Жильцов.

Согласно нормам Гражданского Кодекса РФ, при определении размеров компенсации морального вреда суд должен учитывать степень вины нарушителя и иные обстоятельства. Именно поэтому еще десять лет назад Пленум Верховного суда РФ разъяснил — моральный вред от действий нескольких лиц подлежит возмещению в долевом порядке. То есть суд должен установить четкий размер доли каждого ответчика, а не давать команду на солидарное взыскание, при котором за действия всех придется расплачиваться более состоятельным. Об этом казанским коллегам напомнили кассационные судьи, согласившись с адвокатами и прокурором.

Как сообщил «Реальному времени» адвокат экс-директора «Зари» Марат Хусаинов, его клиент и Наджафов погасили каждый чуть более 300 тысяч рублей. Фото: Максим Платонов

Как уточнили в пресс-службе Кировского райсуда Казани, слушание по данным искам пока не назначено, поскольку материалы из Самары еще не вернулись.

Нюанс в том, что аннулированное в конце февраля 2021 года решение о солидарном взыскании на данный момент уже частично исполнено. Как сообщил «Реальному времени» адвокат экс-директора «Зари» Марат Хусаинов, его клиент и Наджафов погасили каждый чуть более 300 тысяч рублей, и данные средства были аккумулированы на счете судебными приставами. Защитник не исключает, что эти средства уже получили потерпевшие. Но не располагает информацией, как их дробили на 14 человек, и что будут делать теперь, раз судебный акт в этой части признан незаконным.

Самара вышла на связь с казанским судом и тремя колониями

«Адмиральский» приговор и апелляционное определение Верховного суда Татарстана о его вступлении в силу в Самаре обжаловали семь адвокатов и две осужденные. Экс-начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РТ Жанна Алпарова получила 7 лет и сейчас находится в костромской колонии для бывших силовиков, экс-пристав-исполнитель Минзиля Сафина, проводившая проверку в здании ТЦ в 2013 году, вышла на свободу в ноябре 2020-го, по отбытию срока в 4,5 года (каждый день домашнего ареста ей засчитали за день колонии, а день в СИЗО — за полтора дня).

Заседания Шестого КСОЮ проходили в режиме прямой связи с тремя колониями: костромской, нижнекамской ИК-4 — там сидят Гахраманов и Наджафов, и казанской ИК-19, где на строгом режиме отбывает наказание Каекин. Из зала Кировского райсуда Казани включались бывший инспектор Госстройнадзора РТ Галия Исаева (наказание в 5 лет колонии отбыто под домашним арестом и в СИЗО до вступления приговора в силу) и ее адвокат Рустем Сафин, а также Ильсояр Ахметзянова — защитник Минзили Сафиной. Эта осужденная не принимала участия, однако заочно ратовала за оправдание.

В зале кассационной инстанции в это время присутствовали адвокаты Хайруллина, Алпаровой и руководителей ООО «Заря». Жалобы рассматривались коллегией из трех судей под председательством Натальи Назинкиной.

Забегая вперед, все претензии защиты трех осужденных дам в Самаре отвергли. А вот мужчинам повезло больше. Доводам жалобы в защиту топ-менеджера ASG Роберта Хайруллина Шестой КСОЮ уделил, пожалуй, больше внимания, чем всем остальным вместе взятым. Интересы осужденного в процессе представлял Рамиль Ахметгалиев. Он просил отменить и приговор, определение ВС РТ по своему клиенту и прекратить производство ввиду его непричастности к преступлению.

Галия Исаева — наказание в 5 лет колонии отбыто под домашним арестом и в СИЗО до вступления приговора в силу. Фото: Максим Платонов

Какие доводы казанских защитников услышали в Самаре?

Кассация согласилась с несколькими аргументами жалобы Ахметгалиева в защиту Хайруллина. Один касался упомянутого выше неверного взыскания морального вреда. Второй — возложения ответственности и контроля за пожарную безопасность в ТЦ «Адмирал» на арендодателя, несмотря на прописанные в договоре между «Зарей» и УК «АС Менеджмент» обязательства арендатора по приведению нежилых помещений в пригодное состояние, получение всех разрешительных документов и обеспечение противопожарных норм. Ахметгалиев сослался на разъяснения высших судов страны о том, что в арендных отношениях ответственность за пожарную безопасность людей на объекте возлагается уже на арендатора. «Эта судебная практика является настолько устоявшейся, что наше дело — единственное, которое не соответствует принципам единообразия при применении норм права», заметил в прениях защитник.

Оценку этим доводам в решении нижестоящих инстанций кассационные судьи не увидели, зато согласились: «суд апелляционной инстанции фактически не ответил на доводы апелляционной жалобы адвокатов об отсутствии в законе и в договорах аренды указания о наличии у Хайруллина Р.И. обязанности по проверке деятельности арендатора на соответствие требованиям законодательства, в том числе законодательства о пожарной безопасности, проверки наличия у него необходимых разрешений, согласований на проведение ремонтных работ». В апелляции защитники Рамиль Ахметгалиев и Рушана Камалова отмечали, что полномочиями надзорных органов — прокуратуры и Госпожнадзора — арендодатель не наделен.

Без оценки, по мнению Шестого КСОЮ, судьи двух инстанций оставили отсутствие каких-либо отношений УК «АС Менеджмент» и Роберта Хайруллина непосредственно с потребителями услуг — предпринимателями-субарендаторами «Зари». Переговоры с ними он не вел, договора субаренды не заключал, но при этом «суд апелляционной инстанции ограничился лишь указанием на то, что отсутствие непосредственных взаимоотношений УК «АСМ» и предпринимателей на правильность выводов суда не влияет», говорится в опубликованном решении кассационных судей.

По их мнению, говоря о правильности квалификации действий осужденного топ-менеджера по статье 238 УК РФ об оказании небезопасных услуг потребителям, группой лиц по предварительному сговору, апелляционная инстанция «допустила противоречие <...> фактически сделав вывод о пособничестве Хайруллина в совершении преступления».

В апелляции защитники Рамиль Ахметгалиев и Рушана Камалова отмечали, что полномочиями надзорных органов — прокуратуры и Госпожнадзора — арендодатель не наделен. Фото: Ирина Плотникова

Отдельно кассационный суд остановился на выводах нижестоящей инстанции о доказанности действий гендиректора УК «АС Менеджмент» и руководителей «Зари» в группе по предварительному сговору. Обоснования этим выводам Шестой КСОЮ не нашел, как не нашел и опровержения позиции защиты в этой части конкретными доказательствами. После чего сделал вывод: «оставление без рассмотрения и оценки доводов какой-либо стороны не согласуется с конституционным принципом состязательности правосудия».

Доводы по доказанности группы выдвигали и другие адвокаты, доводы которых в апелляции были отклонены «без приведения мотивов». Такое «отклонение», по мнению кассационной тройки, «свидетельствует, что суд апелляционной инстанции уклонился от объективной и справедливой проверки законности и обоснованности постановленного приговора». Что «повлекло нарушение права Хайруллина, Наджафова, Гахраманова и Каекина на справедливое судебное разбирательство и повлияло на исход дела, поэтому апелляционное определение в этой части подлежит отмене», — обосновал свое решение Шестой кассационный суд общей юрисдикции. И постановил — вернуть уголовное дело в части статьи 238 УК РФ на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Верховного суда Татарстана и в ходе этого рассмотрения «устранить допущенные нарушения, проверить доводы апелляционных жалоб и принять решение в соответствии с требованиями закона».

Частичное оправдание, сокращение срока, УДО Роберта Хайруллина

Изучившие позицию кассации по данному делу юристы предположили, что она может быть положена в основу оправдательного приговора для ранее осужденного гендиректора фирмы-арендодателя. Но отметили определенный политический аспект этого дела и напомнили, в апреле 2015-го в преступлениях обвинили и заочно арестовали бенефициара ASG, мультимиллиардера Алексея Семина, проживающего во Франции. Однако спустя полгода заочный арест был отменен как незаконный, а еще через несколько месяцев СК прекратил преследование олигарха за отсутствием состав преступления.

Тогда источники «Реального времени» уверяли, что такое же решение поначалу предполагалось вынести и по Роберту Хайруллину, однако пришлось бы освобождать и часть активов ASG, арестованных в рамках уголовного дела в счет возможного погашения ущерба потерпевшим.

Уже в райсуде защитникам Хайруллина удалось добиться его оправдания по обвинению в подделке справки 2010 года начальника отдела кадастровой деятельности «БТИ» Фахреева. Согласно приговору, в деле имеется поддельный документ об увеличении площади объекта в связи с перепланировкой здания будущего ТЦ, и есть основания считать о заинтересованности Хайруллина в этой бумаге. Вот только «суду не представлено доказательств того, что подделка была произведена именно Хайруллиным». Следствие почему-то не назначало экспертизу, чтобы определить, Фахреев или Хайруллин подписывал данный документ.

В январе 2020-го Роберт Хайруллин получил УДО и спустя два месяца смог выйти из СИЗО, когда ВС РТ утвердил данное решение. Фото: Максим Платонов

Кроме того, райсуд частично прекратил уголовное преследование Хайруллина по обвинению в злоупотреблении полномочиями, поскольку от него в процессе отказались прокуроры. Таким образом из букета эпизодов топа ASG остался лишь один — по части 3 статьи 238 УК РФ, но по нему он получил почти максимум — 9,5 года колонии. Верховный суд РТ, правда, сократил этот срок почти на треть — до 6 лет и 2 месяцев, согласившись с доводами адвокатов, что раз суд назвал добровольное погашение ущерба смягчающим вину Хайруллина обстоятельством, то при отсутствии отягчающих не мог назначить ему наказание выше двух третей от максимальной санкции по статье 238 УК.

Остальным осужденным добиться какого-либо смягчения в апелляции не удалось. А в январе 2020-го Роберт Хайруллин получил УДО и спустя два месяца смог выйти из СИЗО, когда ВС РТ утвердил данное решение.

Еще при рассмотрении ходатайства об УДО адвокат Ахметгалиев сообщал суду — на воле у его клиента уже есть работа, где его ждут. В феврале 2021-го Роберт Хайруллин в качестве гендиректора ИК ASG участвовал в обсуждении концепции развития территорий Казанской агломерации.

На сегодняшний день точка в этом уголовном деле пока не поставлена, — отмечает адвокат Рамиль Ахметгалиев. По его словам, Роберт Хайруллин с первых же дней трагедии дал последовательные и развернутые показания следствию. «Часть наших доводов была услышана судом первой инстанции, часть — при апелляционном обжаловании приговора. Часть доводов услышала кассационная инстанция. Ее определение по большому счету заключается в следующем, что определенные доводы нужно еще раз тщательно проверить и дать им надлежащую оценку», — комментирует ситуацию защитник.

«Есть доказательства, что некоторые прорывались уже через оцепление», отмечает адвокат Гахраманова Марат Хусаинов. Фото: Следком РТ

Какие доводы не оценила кассация?

По мнению ряда защитников, без оценки судов теперь уже трех инстанций остались ряд важных доводов в пользу осужденных:

Поведение самих потерпевших, которые с риском для собственной жизни неоднократно забегали в горящее здание, чтобы спасти товар. «Есть доказательства, что некоторые прорывались уже через оцепление», отмечает адвокат Гахраманова Марат Хусаинов. Еще на старте расследования было установлено — 12 погибших в «Адмирале» приехали туда не до, а после начала пожара...

Отсутствие причинно-следственной связи между исполнительным производством об обязании ООО «Заря» устранить нарушения пожарной безопасности в ТЦ «Адмирал» по решению Кировского райсуда 2013 года и пожаром на крыше пристроя, которого на момент прокурорской проверки и решения суда не существовало.

Выводы строительно-технических экспертиз о мгновенном обрушении здания ТЦ в связи с его ветхостью опровергаются доказательствами, что оно рушилось в течение четырех часов оттого, что его не тушили.

Отказ Гульгусейну Наджафову в предоставлении переводчика на азербайджанский язык. «Когда на следствии избиралась мера пресечения и продлевалась судом — переводчик предоставлялся, как только настала стадия ознакомления с материалами дела, где требовалось знание технических терминов при изучении экспертиз, всех как будто подменили — и следователь, и суды стали отказывать», вспоминал в кассации адвокат Ильяс Шакиров, отмечая, что на этом же основании Наджафов не выступал ни в прениях, ни с последним словом.

Осужденные на заседании Шестого КСОЮ много не говорили. Лишь высказывали поддержку своим адвокатам. Небольшую речь выдала лишь Жанна Алпарова, заявив, что не совершала никакого умышленного и тяжкого преступления.

Алпарова попросила рассмотреть доводы жалоб «по справедливости». Фото: Ирина Плотникова

— Я просто потеряла уже веру в какую-то справедливость, — призналась она. В настоящее время меня беспокоит только одно — я почти два года не видела своих собственных детей. В связи со сложившейся обстановкой в нашей стране, с введением карантина из-за распространения коронавирусной инфекции я не могу воспользоваться своими правами, как мать. Мои дети просто потеряли социальную связь со мной...



В финале Алпарова попросила рассмотреть доводы жалоб «по справедливости». Ее адвокат Наталья Фарукшина напомнила Шестому КСОЮ и про отказ в обеспечении явки ВИП-свидетелей, ходатайства о допросе которых ранее удовлетворил суд, о необоснованном отказе в исследовании вещественных доказательств в зале судебного заседания. «Соответственно, мы были лишены возможности на них ссылаться, а протокол осмотра этих вещдоков не соответствует самим вещественным доказательствам», отметила защитник. В своей жалобе она обратила внимание, что в основу приговора суд положил доводы свидетелей на предварительном следствии, а не их же слова на судебных допросах. А ведь часть свидетелей заявили на процессе, что ранее давали показание под давлением силовиков.

Напомним, согласно версии обвинения и приговору, исполнительное производство об устранении норм пожарной безопасности было незаконно закрыто Сафиной по указанию Алпаровой до устранения всех нарушений. Такие объективные факты, что прокуроры в суде отказались от исковых требований в части приостановки деятельности ТЦ, а после новых проверок «Адмирала» — за год до пожара — возобновили закрытое исполнительное производство, по мнению суда, не отменяют вины приставов в гибели людей.

Также адвокат Фарукшина указала, что показания самой Алпаровой в суде вообще не вошли в приговор, и что судьи, зная о трех детях ее подзащитной и состоянии их здоровья, никак не обосновали вопрос о непредоставлении отсрочки наказания до достижения детьми 14-летнего возраста.

Часть погорельцев «Адмирала» и других казанских ТЦ до сих пор выплачивает кредиты, на которые был куплен сгоревший в 2015 году товар. Фото: Следком РТ

В этой части кассационная инстанция в определении указала — решение об отсрочке является правом, а не обязанностью суда, а еще уведомила, что осужденная вправе поставить этот вопрос уже в порядке исполнения приговора.

Никто из потерпевших кассационную жалобу по этому делу не подавал. Часть погорельцев «Адмирала» и других казанских ТЦ до сих пор выплачивает кредиты, на которые был куплен сгоревший в 2015 году товар.