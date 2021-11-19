«В бега с пятью детьми?»: главу Фонда соцстраха в РТ не спасли поручитель из Госсовета и «диагноз» психолога

Почему СК не планирует смягчать квалификацию Павлу Лоханову, который назвался мошенником

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

Уже в начале 2022 года уголовное дело о взятке 2,4 млн рублей для топ-менеджера ФСС в Татарстане может быть направлено прокурору и в суд. Об этом накануне объявили в казанском суде при продлении срока ареста Павлу Лоханову. Последний ради возврата к жене и пятерым детям частично признал вину, пообещал уволиться и обнародовал данные о кредитной яме своей семьи, что выживает на пожертвования друзей. Однако даже нестандартный ход защиты с «диагнозом» психолога «не пригоден к коррупционной деятельности» и поручитель из Госсовета РТ не перевесили доводы СК в пользу СИЗО.

«Непригоден к коррупционной деятельности»?



Параллельно с ходатайством Следкома о продлении ареста VIP-страховщику в Приволжский суд обратился депутат Госсовета РТ, директор благотворительного фонда «День добрых дел» и ООО «Реставратор» Рустем Хасанов. Он просил заменить арест обвиняемого иной мерой пресечения — личным поручительством.

«Ручаюсь, что в назначенный срок Лоханов П.Н. будет являться по вызову следователя и в суд, а также не будет препятствовать производству по данному уголовному делу. Мне известно, что в случае неисполнения поручителем своих обязательств на него может быть наложено денежное взыскание до 10 тысяч рублей — в порядке, установленном УПК РФ», указал парламентарий. В суд потенциальный поручитель не явился, поэтому по существу это ходатайство не рассматривалось. Лишь оглашалось.

Председательствующая судья Халиса Ахмадеева зачитала еще одно обращение. 76-летняя Татьяна Ивановна Горшенина сообщила, что 30 лет отработала психологом в Вахитовском районе Казани, в том числе курировала старшеклассников с их родителями и учителей аж 15 школ. А в сентябре 2021-го уже как инвалид побывала на приеме у главы регионального отделения Фонда соцстраха Лоханова и в ходе первой и последующих встреч имела возможность «ознакомиться с его психологическими реакциями». Своим выводом Горшенина поделилась с судом: «По своим психосоматичским характеристикам личности Лоханов с высокой степенью вероятности непригоден к коррупционной деятельности. Здоровье честолюбие не позволит ему скрываться от ответственности».

Также на суде озвучили ответы за подписью главы аппарата президента РТ Асгата Сафарова и его коллеги из кабмина РТ Марата Низамиева на запросы адвоката по характеристике госслужащего Лоханова. Руководители отвечали — в период работы в органах республиканской власти ныне обвиняемый к дисциплинарной ответственности не привлекался, требований к служебному поведению не нарушал, а в 2010—2015 годах сам возглавлял комиссию по контролю за соблюдением этих требований в аппарате правительства РТ.

Информация о признании получателя этих наград в мошенничестве несколько притушила сияние экспозиции

Стол адвокатов на вчерашнем заседании Приволжского райсуда Казани больше напоминал экспозицию музея памяти... На нем были разложены благодарственные письма, медали, почетные знаки и удостоверения из личного архива ныне обвиняемого. Памятные регалии и награды за заслуги самого разного профиля — от проведения сельхозпереписи до содействия органам ФСБ, от поддержки спорта до борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Доставили в суд и благодарности двух президентов — Путина и Минниханова. Правда, информация о признании получателя этих наград в мошенничестве несколько притушила сияние экспозиции.

Почему и в чем признался Лоханов?

Татарстанский лидер ФСС под стражей почти 2 месяца, его обвиняют в вымогательстве взятки 4 млн рублей (из которых силовики считают полученной сумму в 2,4 млн). Напомним, по версии СК и ФСБ, 21 сентября 2021 года учредитель казанской фирмы «РСС-Мед» Максим Ледянкин подсел в Infiniti Павла Лоханова в условленном месте на улице Декабристов с коричневым пакетом, в котором было пять перевязанных пачек пятитысячных купюр — всего 2,4 млн рублей, иномарка тронулась и позже высадила взяткодателя у дома 158 по улице Декабристов, а пакет остался у хозяина авто. К нему рванули опера, но Лоханов нажал на газ. Гнались за ним почти 7 километров и заблокировали путь лишь у заправки на Тэцевской. Тот самый пакет с деньгами лежал недалеко от Infiniti.

На первых и последующих допросах какую-либо причастность к этим миллионам Лоханов наотрез отрицал, давать показания отказывался со ссылкой на плохое самочувствие. А накануне продления сам через адвоката Вадима Максимова позвал следователя в СИЗО и дал признательные показания. Правда, как уточнил для суда защитник, в коррупции, а именно в получении взятки, Лоханов не признавался.

— Действительно, был факт получения от Ледянкина некоего пакета. И фактически он (Лоханов) подтвердил все действия, что ему предъявлены в обвинении. Но мы считаем — квалификация дана неверная, — сообщил Максимов. — Действия нашего подзащитного содержат признаки преступления покушение на мошенничество.

На первых и последующих допросах какую-либо причастность к этим миллионам Лоханов наотрез отрицал

Забегая вперед — сам обвиняемый на заседании суда о миллионах даже не упоминал. Как удалось выяснить «Реальному времени», суть признаний Лоханова проста — якобы не требовал с фирмы-поставщика 4 млн рублей за общее покровительство и выстраивание линии защиты от арбитражного иска ФСС на 14 млн, а просто обманывал учредителя фирмы Ледянкина и никакого влияния на арбитраж оказать не мог.



Напомним, иск был подан в апреле 2021 года в качестве штрафных санкций за нарушение контракта на 56,7 млн рублей при поставке товара. В результате умелой защиты, с учетом ценнейших, по версии силовиков, советов управляющего отделением ФСС, дело для поставщика закончилось штрафом в 100 тысяч рублей, причем, взяткополучатель ручался — решение арбитража отделение Фонда обжаловать не будет.

Частичное признание накануне рассмотрения ходатайства о продлении ареста очевидно преследовало цель — убедить СК смягчить позицию и, к примеру, попросить для Лоханова домашнего ареста. Однако этого не произошло. Следователь 4-го отдела Следкома по РТ Ильсур Сабирзянов поддержал ходатайство о продлении посадки обвиняемого в вымогательстве особо крупной взятки до 21 января 2022 года. До этого срока силовики намерены завершить расследование, предъявить Лоханову окончательное обвинение, ознакомить его со всеми доказательствами и направить дело для утверждения в прокуратуру Татарстана.

Из оглашенного в суде выяснилось — к разоблачающим показаниям Ледянкина и Геннадия Титова — зама Лоханова добавились слова свидетеля-начальника правового управления реготделения ФСС Федосова: «Лоханов ему говорил — не усердствовать в ходе заседания в Арбитражном суде РТ по иску к «РСС-Мед». Чтобы избавить свидетелей от возможного давления с целью изменения показаний и не дать обвиняемому скрыться следователь просил — не смягчать его арест. Представитель райпрокуратуры Анна Буканина ходатайство поддержала.

Следователь 4-го отдела Следкома по РТ Ильсур Сабирзянов поддержал ходатайство о продлении посадки обвиняемого в вымогательстве особо крупной взятки до 21 января 2022 года

К доказательствам вины добавилась и полная расшифровка записей оперативных мероприятий, в том числе беседы между Ледянкиным и Лохановым в салоне иномарки — о сумме переданных денег и оставшихся 1,6 млн рублей. Дополнительные доказательства силовики планируют получить по результатам двух судебных экспертиз — дактилоскопической и генетической. Предметом обеих станет тот самый пакет, в котором передавались 2,4 миллиона.

Также силовики изъяли мобильник обвиняемого — данные о его содержимом в суде не озвучивались, а еще признали вещдоком по делу машину фигуранта.

Несмотря на курс к завершению следствия, СК направил поручение оперативникам ФСБ о проведении мероприятий для «установления причастности обвиняемого и иных должностных лиц к аналогичным преступлениям».

Лоханов: «Проще покончить с собой, чтобы все эти безобразия прекратить»

«Из своих 43 лет жизни 21 год с небольшим я провел на госслужбе», — начал свое выступление сам арестованный. Павел Лоханов напомнил, что его карьера шла в гору — получал все более высокие должности и «честно служил на благо родной республики». Иначе откуда столько госнаград и хорошие характеристики.

— Следователь заявляет — на свободе Лоханов может заниматься преступной деятельностью... Но ваша честь, в деле всего один эпизод!.. Я уже показал — готов полностью сотрудничать со следствием, — сообщил глава отделения Фонда соцстраха в РТ. — Я просил бы снисхождения — не для меня, в первую очередь для моей семьи, по отношению к моим детям. Их пятеро, все маленькие. Малыш вообще не понимает, куда делся папа. Старшая все уже знает и не всегда справляется с эмоциями — начались проблемы с учебой.

Павел Лоханов напомнил, что его карьера шла в гору — получал все более высокие должности и «честно служил на благо родной республики»

Много это или мало — 58 дней заключения — можно понять лишь в условиях несвободы, а еще многое переосмыслить, продолжил Лоханов. По его мнению, доводы о возможном побеге рассыпаются, стоит вспомнить про его пятерых детей:

«Либо я начинаю — теоретически — подаваться в бега вместе с ними, обрекая их на какую-то цыганскую жизнь что ли, которую я никогда себе позволить не могу... Или есть другой вариант — убежать и скрываться в подвале. А дальше что? Какой смысл?!. Принимая, во внимание статью, по которой меня обвиняют. Проще, наверное, покончить с собой, чтобы все это безобразие закончить...».

Вспомнил обвиняемый и про тяжелую болезнь супруги, что недавно перенесла операцию и сейчас остается с детьми в Камских Полянах.

— Единственным источником дохода [семьи] была моя зарплата. Сейчас уже 2 месяца моя супруга по большому счету живет на безвозмездную помощь, которую оказывают мои друзья, поменьше — родственники. Я просил бы, по возможности, подписку о невыезде или запрет определенных действий. Все что мне нужно — это возить детей в школу и пользоваться интернетом, чтобы дома я мог выполнять хоть какую-то работу и покрывать те обязательства, которые у меня накопились. О большем я не прошу, ваша честь».

По его мнению, доводы о возможном побеге рассыпаются, стоит вспомнить про его пятерых детей

По ходатайству защиты, к материалам приобщили данные о трех кредитах и кредитной карте Лохановых 2018—2020 годов. Общий долг по ним глава семьи оценил в 3 млн рублей, сообщив, что погашать их в данный момент некому. С его слов, в серьезные долги перед банками семья влезла год назад — после покупки дома в Казани. На него ушли деньги от продажи квартиры самого Лоханова и его отца, однако после скачка цен на стройматериалы в начале 2021 года понадобились новые вложения. В итоге, семья так и не успела отметить новоселье в столице Татарстана.



«Обязуюсь написать заявление по собственному»

Адвокат Павел Мазуренко назвал доводы следствия о продлении ареста необоснованными и заявил: «В настоящее время изоляция Лоханова от общества пагубно отражается на его семье и близких. Супруга недавно перенесла онкологическую операцию и скоро ей снова предстоит обследование».

Бывший следователь СКР, адвокат Вадим Максимов подчеркнул — основные действия следствия завершены, ключевые свидетели допрошены, гражданский паспорт обвиняемого в СИЗО, загранник — в Следкоме. По его мнению, озвученная на последнем допросе позиция Лоханова по обвинению «объективно подтверждается материалами дела».

— Не хочется бить на жалость, но все-таки пятеро детей от 2 до 11 лет... Их мама на учете в онкодиспансере. Есть родители 66—67 лет. У семьи четыре кредита, и все знают, как эти обстоятельства давят. Единственный источник дохода находится под стражей, и это все усугубляет, — заявил Максимов и выразил мнение защиты — необходимости в сохранении ареста нет.

Чтобы исключить даже техническую возможность какого-либо давления или вмешательства, Лоханов готов попрощаться с постом главного соцстраховщика Татарстана.

«В случае оказания доверия оказаться вне стен следственного изолятора, обязуюсь написать заявление по собственному желанию и уволиться», — сообщил он в последнем слове. С его слов — заявление готов передать с водителем — не заходя в служебный кабинет и не используя личную цифровую подпись.



В совещательной комнате судья Халиса Ахмадеева провела примерно полчаса и, выйдя, постановила — продлить обвиняемому срок ареста.

Информацию о несостоявшемся новоселье семьи в финале заседания «Реальному времени» подтвердила супруга Павла Лоханова. Подойти к мужу конвойные ей не дали. Уже покидая зал после решения продлить арест, он послал жене воздушный поцелуй и попросил: «Деток обними, ладно!». «Давай, родной, я с тобой!» — ответила она.