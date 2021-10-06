СК и ФСБ поймали предателя: сейф с миллионами украл его «хранитель»-подполковник?

Новые детали казанской кражи 14,6 млн рублей — вещдоков по делу о злоупотреблении полномочиями

В организации наглой кражи сейфа с миллионами из здания Следкома в центре Казани подозревается прикомандированный к отделу сотрудник СК в ранге подполковника. Как утверждают источники «Реального времени», он входил в состав следственной группы по большому экономическому делу о злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве и отвечал как раз за работу с вещдоками. Один из его предполагаемых подельников успел сбежать с похищенными деньгами.

Как искали преступников



Сегодня утром в Казань из Альметьевска доставили четырех задержанных по делу о дерзкой краже 14,6 млн рублей из здания 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. По данным источников «Реального времени», вычислить воришек удалось по их машине, не раз попавшей в объективы камер системы «Безопасный город».

Напомним, преступление произошло в минувшие выходные в Казани: преступники в масках влезли в здание СК по адресу: Карла Маркса, 45, забрызгали из баллончиков с краской камеры наблюдения, вскрыли кабинет и вынесли из него довольно большой и тяжелый сейф, в котором хранились вещдоки по уголовному делу — 14,6 млн рублей.

Преступники в масках влезли в здание СК по адресу: Карла Маркса, 45. Фото: yandex.ru/maps

Один из источников «Реального времени» уверяет — эти деньги были изъяты у супруги одного из татарстанских бизнесменов — свидетеля по делу, возбужденному в апреле 2020-го по признакам злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ).

Первоначально прошла информация, что у следователей украли и само это дело, муссировался слух о возможном заказчике. Однако данная версия среди самих силовиков вызывала большие сомнения — во-первых, подозреваемого-обвиняемого за год в деле так и не появилось, во-вторых, бухгалтерская документация по таким делам хранится на электронных носителях, а, в-третьих, технология восстановления утраченных материалов уголовного дела давно отработана. К примеру, в 80-х в Казани из следственной части в прокуратуре умыкнули дело криминального авторитета, подозревавшегося в убийстве. Скандал был большой, но на свободу предполагаемый заказчик так и не вышел — дело восстановили, подозреваемого отдали под суд.

Позже в СК официально заявили — целью преступников стал сейф с денежными вещдоками. И тут круг потенциально причастных существенно сузился. В рамках уголовного дела о краже сотрудники 2-го отдела Следкома по РТ допрашивали своих же коллег из 4-го отдела, а также прикомандированных к данному отделу лиц. Совместно с оперативниками спецслужб изучались данные телефонных соединений, местонахождение абонентов, их возможные связи, а также пересечения с маршрутом движения подозрительной машины, на которой скрылись преступники.

Преступники забрызгали из баллончиков с краской камеры наблюдения. Фото: скриншот видео

Прикомандированный «оборотень» уже признал вину?

Было понятно — «крысу» нужно искать среди тех, кто был вхож в отдел и знал о расположении камер, сейфа и его содержимом. От предателей никто не застрахован. Поэтому данная версия отрабатывалась довольно серьезно — и подтвердилась.

По данным источников «Реального времени», вчера силовикам удалось задержать и непосредственных исполнителей кражи, и ее организатора — следователя-криминалиста СКР, который ранее был включен в состав следственной группы по тому самому экономическому делу (речь не о «Татфондбанке»). И, говорят, был не просто включен — в составе группы он отвечал как раз за работу с вещественными доказательствами и их хранение. Поэтому прекрасно знал о миллионах в сейфе и, видимо, не удержался.

Речь о 36-летнем следователе-криминалисте из отдела криминалистики Следкома по РТ подполковнике юстиции Марате Шакирове. Как утверждают источники «Реального времени», вчера в 22.30 его задержали при попытке покинуть пределы Татарстана. В операции участвовали оперативники ФСБ, сотрудники Росгвардии и УГИБДД МВД по РТ. Оперативники угрозыска задержали в Альметьевске трех предполагаемых подельников силовика — это Карабаев, Нургалиев и Елисон, младшему — 19, старшему 22 года. Еще один фигурант скрылся с похищенными средствами. Источник приводит его данные — житель Альметьевска Мхитарян Д.М. 1991 года рождения. В данный момент его ищут.

Было понятно — «крысу» нужно искать среди тех, кто был вхож в отдел и знал о расположении камер, сейфа и его содержимом. Фото: yandex.ru/maps

«Все задержанные уже дали признательные показания. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об их аресте», — заявил один из источников «Реального времени», осведомленный о деталях раскрытия суперкражи. Предварительно установлено: «оборотень в погонах» использовал знакомых из Альметьевска втемную, и те были в шоке, узнав, как крупно попали при «выборе» объекта преступления.



«Оборотня» ждет увольнение с позором и суд.

После этого ЧП в отдельном здании Следкома усилили меры безопасности. Заметим, именно в экономическом отделе разрабатывали, задерживали и допрашивали немало ВИП-фигурантов. В их числе — банкиры Роберт Мусин и Евгения Даутова, глава отделения ФСС Павел Лоханов, экс-руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров и два замглавы МЧС Татарстана.

Дело о краже ранее взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.