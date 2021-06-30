СК снял «взятку» с экс-главы Ростехнадзора Поволжья — Петров признался в помехах бизнесу

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», Следком по РТ снял обвинение во взятке 1,48 млн рублей с бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова. Претензии к нему квалифицировали по двум другим, менее тяжким статьям УК РФ — злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285) и незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность (ч. 1 ст. 169 УК РФ). И с этими статьями Петров согласился.

Петров согласен на особый порядок

Окончательное обвинение фигуранту было предъявлено в конце мая, утверждают источники «Реального времени», после чего началась процедура ознакомления отставного ВИП-чиновника с материалами уголовного дела.

Сегодня Приволжский райсуд Казани будет решать вопрос о продлении обвиняемому домашнего ареста. С таким ходатайством обратилась зампрокурора Татарстана Юлия Наумова. Поскольку предварительное следствие по делу уже завершено.

Напомним, Петров был задержан 1 марта текущего года по подозрению в коррупционном преступлении. Суд отказался отправлять его в СИЗО и санкционировал домашний арест.



Петров был задержан 1 марта текущего года по подозрению в коррупционном преступлении. Фото: Ринат Назметдинов

Как полагали на старте расследования сотрудники Следкома и УЭБ и ПК МВД Татарстана, летом 2019 года подчиненные фигуранта по его прямому указанию трижды отказывали застройщику в даче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки завода стиральных машин Haier в Челнах, после чего навязали ненужные и неоказанные услуги коммерческой структуры «Промтехэксперт». И как только компания «Евростиль» перечислила на ее счет 1,48 млн рублей, разрешение было получено. Эти деньги силовики первоначально называли взяткой. И вину в этом Петров не признавал.

«Я не знаю эти организации, которые называют. Просто не знаю. И никаких указаний — как выдавать, так и не выдавать — я не давал. Потому что сам порядок не предусматривает моего участия. То есть все бумаги подписываю не я», — объяснял задержанный на избрании меры пресечения.

По данным «Реального времени», после отказа следователей от версии взятки позиция Бориса Петрова кардинально изменилась — он полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении своего дела в особом порядке.

Материалы дела уже направлены для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру Татарстана.

Валерий Липский сообщал, что по делу о взятке Петрову грозит до 15 лет колонии. Фото: Ринат Назметдинов

Как расследовали дело главного инспектора

На старте расследования глава Следкома по РТ Валерий Липский сообщал, что по делу о взятке Петрову грозит до 15 лет колонии. Позже в интервью «Реальному времени» она рассказывал об активном сопротивлении расследованию: «К примеру, Петров после задержания не менее восьми раз вызывал врачей скорой помощи. Жаловался на давление. Выплевывал таблетку от давления в мусорное ведро, а чтобы у него повысилось давление — отжимался в камере от пола. Это все фиксировалось. В общем, вел себя достойно, как настоящий мужчина...»

Уже после избрания домашнего ареста обвиняемый был госпитализирован в реанимацию МКДЦ в тяжелом состоянии. Позже выписался, но продолжил лечение.

Напомним, расследование этого дела началось уже после отставки главы Управления Ростехнадзора, но задолго до его задержания.

7 июля 2020-го в Следкоме возбудили дело по факту мошенничества по заявлению Константина Вакатова, директора и совладельца челнинского ООО «Энергоинжиниринг». Эта компания была субподрядчиком работ по возведению электроустановки для завода стиральных машин Haier в Набережных Челнах. Главным подрядчиком строительства инфраструктуры данного объекта выступала ГК «Евростиль».

30 ноября 2020-го следователи возбудили дело о злоупотреблениях должностными полномочиями в отношении бывших должностных лиц челнинского отдела Ростехнадзора, а неделей ранее еще одно — о получении, даче и посредничестве во взятке 1 млн 480 тысяч рублей. Все три дела были соединены.

В марте 2021-го версия следствия звучала так: Петров, занимая должность руководителя Приволжского управления Ростехнадзора, с целью получения взятки разработал и применил преступную схему, в которую вовлек своих подчиненных. Зная, что «Энергоинжиниринг» выполняет подряд на строительстве завода стиральных машин Haier, дал подчиненным указание на всяческое воспрепятствование данной организации в получении разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию. Не имея возможности отказать руководителю, его подчиненные Гайнутдинов и Хакимов, проводя проверку по данной организации, привлекли к выполнению работ по проверке АО «ВО Безопасность» и ООО «НТЦ «Промтехэксперт».

Версия следствия звучала так: Петров, зная, что «Энергоинжиниринг» выполняет подряд на строительстве завода стиральных машин Haier, дал подчиненным указание на всяческое воспрепятствование данной организации. Фото: nabchelny.ru

Представители данных организаций «выезжали на объекты Haier без участия сотрудников Ростехнадзора, самостоятельно, то есть подменяли собой должностных лиц», а «затем представляли в Ростехнадзор не имеющие никакой юридической силы документы. Они не проводили контрольные измерения, а фактически составляли неофициальные документы о якобы имеющихся на данной энергоустановке нарушениях», полагали силовики. Дальше те нарушения «включались по указанию Петрова в документы по отказу в выдаче разрешения к вводу установки в эксплуатацию», и в итоге «Хакимов по указанию Петрова довел до сведения заявителя, что разрешение на ввод будет получено только в том случае, если с подконтрольной Петрову организацией будет заключен фиктивный договор на оказание работ. И если в адрес данной организации будут перечислены денежные средства».

По данным СК, договор со сторонним ООО «НТЦ «Промтехэксперт» был заключен 19 августа 2019-го, а 21-го по нему ушли 1 млн 480 тысяч рублей. «В тот же день, получив от Петрова указание, что после получения можно будет выдать разрешение, Хакимов подписал разрешение и акт осмотра энергоустановки.

Фабула обвинения бывшему главному инспектору по технологическому, радиационному и атомному надзору Поволжья поменялась лишь в части исключения слова «взятка» из текста. К слову, защитники с первого дня настаивали — никаких доказательств получения средств их клиентом в деле нет.

В отношении бывшего главы челнинского отдела Ростехнадзора Хакимова, обвинявшегося в посредничестве взятке, дело было прекращено за деятельным раскаянием. Так что перед судом, скорее всего, Вахитовским, Петров предстанет один.

Согласие фигуранта с итоговым обвинением в создании помех бизнесу и злоупотреблении полномочиями позволяет предполагать, что следователи СКР и оперативники УЭБ и ПК МВД по РТ получили неопровержимые доказательства этих преступлений. К слову, за первое преступление по ч. 1 ст. 169 УК РФ наказание в виде лишения свободы вообще не предусмотрено, лишь штрафы до 500 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности. Максимальная санкция за злоупотребление (ч. 1 ст. 285 УК РФ) — посадка на срок до 4 лет.

1 / 14 Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова