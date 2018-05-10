Гафуров Ильшат Рафкатович
Общая информация
Ректор Казанского (Приволжского) федерального университета, председатель Совета ректоров вузов РТ, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Родился в р.п. Бавлы ТАССР. Окончил физический факультет (1983 г.) и аспирантуру Казанского государственного университета (1988 г.), Казанский финансово-экономический институт по специальности «менеджмент» (1997 г.). Владеет английским языком.
Трудовая деятельность:
1983 — 1988 гг. — ассистент кафедры общей физики, старший преподаватель кафедры общей физики Елабужского государственного педагогического института(ЕГПИ).
1992 — 1995 гг. — генеральный директор региональной межхозяйственной ассоциации «Зилант».
1995 — 1998 гг. — заместитель председателя постоянной Комиссии Госсовета РТ по вопросам экономического развития и реформ.
1995 — 2005 гг. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан первого и второго созывов.
1995 — 2011 гг. — депутат Елабужского городского Совета.
1998 — 2006 гг. — глава Елабужской администрации.
2006 — 2010 гг. — глава муниципального образования «Елабужский муниципальный район».
С апреля 2010 г. — ректор ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
С июня 2010 г. — председатель Совета ректоров вузов РТ.
2012 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, член Комитета Государственного Совета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Доктор экономических наук (2005 г.), профессор (2006 г.), кандидат физико-математических наук.
Заслуженный экономист РТ.
Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства России.
Лауреат премии Правительства Российской Федерации (2009 г.).
Награжден дипломом ЮНЕСКО «Золотая пальмовая ветвь», орденом «Почетный знак Петра Великого», медалями «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд», «200 лет МВД России».
Автор более 30 научных публикаций по физике, по социально-экономическому развитию.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18
- Телефон: +7(843) 292-69-77
- Email: public.mail@kpfu.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018