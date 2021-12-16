«Готов искупить свою вину»: как Борис Петров пошел на преступление «из лучших побуждений»

Многословная речь топ-менеджера Ростехнадзора в казанском суде обошла самые острые углы обвинения

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Всего несколько часов остается до оглашения приговора экс-руководителю Приволжского управления Ростехнадзора Борису Петрову. Его задерживали по подозрению во взятке, а судят в особом порядке за злоупотребление полномочиями и помехи бизнесу. Как опытный чиновник в суде объяснял свое преступление заботой о промышленной безопасности — в репортаже «Реального времени».

На заседание суда Борис Петров прибыл на сей раз в костюме и без вещей. Даже в случае отправки его в колонию-поселение на 2,5 года — как требуют гособвинители — под стражу в зале суда его брать не будут. «Поселенцы» по вступлении приговора в силу должны прибыть в свою колонию самостоятельно.



На прошлых заседаниях суда обвиняемый предпочитал отмалчиваться и поддерживать позицию адвоката. Но к последнему слову подготовился как к правительственному докладу — даже распечатал карточки с выделенными желтым важными цитатами, которые традиционно используют в правительстве Татарстана.

Если коротко — Петров напомнил о важности работы, которой занимался 15 лет, заступился за АО «Безопасность» и признался — не имея корыстных мотивов, нарушил закон, когда рекомендовал привлечь специалистов этого АО, зная, что работу уже ведет другая коммерческая фирма.

Приводим его речь с незначительными сокращениями.

На заседание суда Борис Петров прибыл на сей раз в костюме и без вещей

«Каждое предприятие имеет потенциал аварийности»

«Ваша честь, вся моя работа в Приволжском управлении Ростехнадзора была направлена на предотвращение и профилактику нарушений на поднадзорных службе объектах. Каждое предприятие по-своему уникально. Но каждое в той или иной степени имеет потенциал аварийности, связанный с состоянием технологического оборудования, его износом.

Задача Ростехнадзора — предотвращать возможные аварийные ситуации. Однако инструментальный контроль в рамках инспекторской проверки не выполнить. В этом случае безвозмездное участие в проверках специалистов АО «Безопасность» (единственным акционером которого является государство) позволяло выявить технологические нарушения. Их привлекали в качестве специалистов к своим проверкам Следком по Татарстану и МВД республики, центральный аппарат Ростехнадзора.

Свидетельством полезности такой работы, наверное, служит и благодарность этих ведомств в адрес казанского филиала АО. Проверяющие из центрального аппарата [службы] и прокуратуры не усматривали никаких нарушений в таком взаимодействии.

И я всегда говорил, подчеркивал: вопрос привлечения к проверкам специалистов АО «Безопасность» — это всегда ставилось в плюс управлению. Десятки аварийных ситуаций благодаря такой совместной работе были предотвращены.



«Нельзя было выдать разрешение на неготовый объект»

Еще раз подчеркну — привлекая «Безопасность», я не преследовал корыстных целей. Стремился повысить уровень безопасности и надежности на поднадзорных предприятиях.

Свидетельством достаточно эффективной работы управления за 15 лет моей работы в Ростехнадзоре являются, я думаю, построенные и реконструированные многочисленные объекты на производственных предприятиях, в том числе ТАНЕКО, «Аммонии»; мощности «Татэнерго» и «Сетевой компании»; «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», аэропорты «Бегишево», «Казань» и многие другие объекты. А также наличие множества правительственных, республиканских и ведомственных наград, полученных мной в тот период.

В чем я был неправ и какими мотивами я руководствовался? Постараюсь объяснить.

Haier — крайне важный для республики объект, и его ввод в эксплуатацию затягивался: нарушений было довольно много. Та фирма, с которой был у них заключен контракт под получение допуска электроустановок, представила документы по электроизмерению не в полном объеме. Нельзя было закрыть глаза на нарушения и выдать разрешение на неготовый объект — объект, который обеспечивал надежное электроснабжение, электробезопасность всего завода холодильников.

Фото: Ирина Плотникова

«Я воспрепятствовал предпринимательской деятельности, но...»

В АО «Безопасность» были и приборы, и специалисты для этой работы. И из лучших побуждений я рекомендовал привлечь именно их для устранения недочетов и подготовки энергетического оборудования завода для ввода в эксплуатацию.

Да, таким образом я воспрепятствовал предпринимательской деятельности, поскольку эту работу уже выполнял другой подрядчик. Признаю свою вину, но хочу, чтобы вы понимали — сделал я это не из корыстных побуждений — это отмечает и следствие.

Ко мне нет претензий у Haier, нет претензий у «Энергоинжиниринга» (тот самый «другой подрядчик», — прим. ред.). Завод введен в эксплуатацию, работает. Насколько мне известно, никаких вопросов по электробезопасности за этот период на предприятии не возникало».

Для справки: По версии обвинения, привлеченные с подачи Петрова специалисты занимались не устранением проблем, а поиском нарушений на объекте, причем инспекторы Ростехнадзора целиком доверяли их заключениям без личного выезда на объект. А генподрядчик «Евростиль» и субподрядчик «Энергоинжиниринг» получили три отказа в допуске энергоустановки к эксплуатации. Но стоило согласиться с навязанным договором на 1,48 млн рублей и перечислить деньги в НТЦ «Промтехэксперт» (не чужой для главы казанского филиала АО «Безопасность»), как разрешение было получено. При этом, по версии СК, никаким устранением нарушений сотрудники НТЦ или «Безопасности» не занимались. Поскольку добро инспекторов было дано на основе старых документов от «Энергоинжиниринга». Собственно, именно поэтому силовики сначала думали — деньги по договору были взяткой.



Отметим — историю с перечислением 1,48 млн рублей, отказами подчиненных и выдачей разрешения без проведения новых работ Петров в своем последнем слове обошел... Зато заявил — мог и не признаваться.

1 / 12 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

«Наша работа никогда не сводилась к карательным функциям»

«Я мог бы, наверное, не признавать свою вину на предварительном следствии. В конце концов, регламент того, кого можно привлекать [к инспекторским проверкам], в каком виде, на каких условиях, в данном случае весьма размытый. И можно было на это ссылаться. Но я не вижу в этом смысла...

Я много лет работал на обеспечение промышленной, энергетической безопасности республики... Наша работа никогда не сводилась к карательным функциям. И о проблемах я говорил всегда открыто и на коллегиях, и в интервью. И отвечать за свои поступки, принятые решения и поставленные подписи я тоже никогда не отказывался и отказываться не собираюсь.

Если подходить формально, то ни под одним документом, о которых идет речь, нет моей подписи. Изначально я мог построить на этом свою защиту, просто отказываясь признать что-либо... Но ситуация, рассматриваемая сегодня, имела место... Я решил, что в этой ситуации безопасный ввод в эксплуатацию важнее интересов конкретной фирмы. И желая обеспечить скорейший ввод важного для экономики республики завода, я посоветовал привлечь «Безопасность». Тем самым я нарушил закон — воспрепятствовал в этой ситуации предпринимательской деятельности другой организации, о чем искренне сожалею.

Наверное, это будет уроком не только мне. Готов искупить свою вину.

При вынесении приговора прошу суд учесть мое признание вины, отсутствие корысти в моих действиях и наличие малолетних детей. У меня все, ваша честь».

На входе в храм Фемиды установили новогоднюю елку, однако подарки в виде свободы ждут не всех

При внимательном изучении речи бросается в глаза, что о злоупотреблении полномочиями Петров умышленно не сказал ни слова. Говорил лишь об эпизоде создания помех бизнесу, который подлежит прекращению ввиду истечения срока давности. Отметим, срок этот истек еще в августе 2021 года.



Напомним, в финальной речи представитель прокуратуры просил о наказании в 2,5 года колонии-поселения именно за злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ). Но адвокат подсудимого предлагала суду три иных сценария по данному эпизоду — оправдание, прекращение с назначением судебного штрафа, обвинительный приговор с наказанием в виде уголовного штрафа. По мнению защиты, статью 285 УК РФ Петрову вменили излишне и его действия целиком охватываются составом статьи 169, по которой истек срок давности.



Каким будет решение суда — узнаем через пару часов. На входе в храм Фемиды установили новогоднюю елку, однако подарки в виде свободы ждут не всех.

P. S. В итоге Вахитовский райсуд Казани признал Петрова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд назначил ему штраф в размере 60 тысяч рублей, притом что гособвинитель попросил для обвиняемого 2,5 года колонии-поселения. По ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» уголовное дело прекратили по истечении срока давности.