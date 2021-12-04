События недели: ДТП под Елабугой, казанское кафе против QR-кодов, проверки в двух министерствах

Чем запомнятся татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: прокуратура РТ

Минувшая неделя в Татарстане запомнится сносящей с ног погодой — в первый день зимы в республике разбушевалась стихия: сильный ветер, дождь, гололедица и туман. Последний привел к крупной аварии — под Елабугой вахтовый автобус врезался в припаркованный на обочине грузовик. Один человек погиб, двадцать пострадали. В Минобрнауки Татарстана раскрыли ухищрения родителей при попытке устроить детей в престижную школу — они прописывали их в «резиновых квартирах», а Минмолодежи РТ и фонд «Сэлэт» уличили в махинации на 2 миллиона рублей с закупкой палаток на форум в Билярске. Иннополис собрал лучшие IT-умы страны, а в Казань приехали архитекторы, готовые подарить городу концепцию нового здания театра Камала. Татарстанцы уже привыкли жить с QR-кодами в общественном транспорте и заведениях общепита, как вдруг казанское кафе пошло против системы и запретов, начав обслуживать посетителей без сертификатов о вакцинации или перенесенной болезни. Пока одни хвалят и поддерживают владелиц заведения, другие возмущаются. Об этих и других событиях уходящей недели — в обзоре «Реального времени».

Форум с палатками по завышенной цене



Дорого обошлись республиканскому бюджету палатки, закупленные для проведения молодежного форума «Сэлэт» в Билярске — их стоимость фактически оказалась завышена на 2 миллиона 380 тысяч рублей.

Причастными к махинации в Управлении президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики назвали Министерство по делам молодежи РТ и фонд «Сэлэт».

Выяснилось, что по документам, одна закупаемая палатка должна была стоить 119 тысяч рублей, на деле же участников форума обеспечили жильем стоимостью в 85 тысяч рублей.

— То есть он [подрядчик] приобрел их за 5 миллионов 950 тысяч рублей, а поставил в фонд за 8 миллионов 330 тысяч рублей. Прибыль это или маржа, но факт того, что палатки не те, а дешевле, должностными лицами и фонда, и других организаций были приняты и оплачены. Вывод о неэффективном использовании бюджетных средств на сумму 2 миллиона 380 тысяч рублей, наверное, закономерен, — объяснил главный советник Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Руслан Никонов.

Однако в «Сэлэт» заявили, что были вынуждены использовать закупленные палатки — оперативно заменить их возможности не было, а в сроки проведения смен форума надо было уложиться. Вину они списали на подрядчика, якобы именно он закупил не те палатки — предоставил «Арсенал-30» вместо «М-30». Претензию исполнителю «Сэлэт» уже направил. Горе-подрядчик должен заменить палатки в соответствии с документацией до начала нового сезона.



Фото: Максим Платонов

Однако дело не оставят без проверки сверху. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести проверки в Минмолодежи РТ после выявленных нарушений. Проверяющие нагрянут и в Министерство лесного хозяйства республики, где нашли недочеты. Один из таких случаев был установлен в Кайбицком лесничестве. Там за счет государственного бюджетного учреждения был отремонтирован премиальный автомобиль Toyota Land Cruiser. Сумма ремонта составила 130 тысяч рублей.



Иннополис принял главный IT-проект России

Иннополис, который и без того может похвастаться большой концентрацией айтишников, на этой неделе собрал ведущих российских IT-экспертов, победителей тематических хакатонов, представителей профильных министерств и крупных отраслевых корпораций — в самом современном городе страны состоялся финал третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021».

— Уверен, что мероприятие, проходящее на площадке современного, динамично развивающегося Иннополиса, внесет практический вклад в продвижение российских информационных технологий. Желаю вам успехов, честной борьбы и вдохновения, — обратился с приветственным словом к участникам финала президент России Владимир Путин.

Из-за коронавируса мероприятие проходило в гибридной форме — кто-то прибыл в Иннополис, а кто-то присутствовал в одном из 15 региональных IT-хабов. За приз боролась 251 команда со всей России. Призовой фонд финала составлял 24 миллиона рублей, а грантовый фонд от партнеров — более 2 миллионов.

Фото: Максим Платонов

Организатор кражи сейфа из Следкома надеется заключить досудебное соглашение

Вахитовский районный суд Казани продлил до 4 февраля арест четырем фигурантам громкого дела о краже сейфа с деньгами из здания Следкома.

Под стражей остаются бывший следователь-криминалист Марат Шакиров и три его подельника — третьекурсник КГАСУ Данил Елинсон, вернувшийся с армейской службы Никита Карабаев и их приятель Руслан Нургалиев. Пятый причастный — Дживан Мхитарян, находящийся в международном розыске, арестован заочно.



По данным источников «Реального времени», Шакиров подал ходатайство о заключении досудебного соглашения. Он пообещал раскрыть неизвестные экс-коллегам обстоятельства преступления и дать показания против иных лиц. Если Генпрокуратура и Следком пойдут ему на встречу и признают условия досудебки выполненными, то бывшему следователю по делу о краже не смогут дать больше пяти лет лишения свободы, при том что максимальная санкция в два раза больше.

Шакиров уже полностью признал вину и вместе с этим попросил суд освободить его из-под стражи и поместить под домашний арест. Но всех фигурантов дела, ход расследования которого находится на личном контроле у главы СКР Александра Бастрыкина, оставили под стражей.



Фото: Ирина Плотникова

Казань встретила финалистов конкурса на разработку архитектурной концепции театра Камала

В Казань на этой недели прибыли 22 финалиста открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции театра Камала — среди них будущий автор нового здания, которое расположится на участке между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан.

Среди претендентов на этот статус представители России, Австрии, Великобритании, Испании и Японии.

Основная работа с финалистами конкурса началась с осмотра территории при участии главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной. Конкурсантам рассказали о функционале нового здания театра, провели встречу с главным режиссером театра Фаридом Бикчантаевым и властями столицы Татарстана и показали иммерсивный спектакль-диалог в формате «Театра горожан» — «Тамашачы тамашасы/Представление зрителей».

— Они задают вопросы и технические, и по земле <...> Но вот Асиф Хан (архитектор из Лондона, — прим. ред.) задавал несколько раз вопрос: какой у вас дух, как вы себя ощущаете, как вы можете объяснить в двух-трех словах, кто вы, кто к вам ходит, народ ваш, опишите его. Но это невозможно так просто сказать. Я ему предложил: тебе надо тут месяц пожить. Или же вот вечером посмотри спектакль. Это трудные, неописываемые для нас вещи. Потому что публика постоянно меняется, — рассказал директор театра Ильфир Якупов.

Имя победителя конкурса на разработку архитектурной концепции театра Камала объявят 3 февраля.



Фото: theatre.tatar

ДТП под Елабугой

Первый день зимы в Татарстане выдался настолько туманным, что самолету, летевшему из Москвы в аэропорт Бегишево, пришлось приземлиться в Казани. Но это оказалось самым безобидным событием из-за непогоды — утром 1 декабря на дороге Елабуга — Гари — Абалач вахтовый автобус с пассажирами врезался в припаркованный у обочины грузовик.

По одной из версий, виной тому стала плохая видимость на дороге из-за тумана.



Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, грузовик Mercedes стоял припаркованным на обочине с отключенными габаритными огнями. Часть фуры находилась на проезжей части. В нее, не разглядев дорогу из-за тумана, и врезался водитель автобуса.

В результате аварии пострадал 21 человек, 16 из которых в тот же день врачи отпустили домой. В больнице оставались трое пострадавших — состояние одного оценивалось как тяжелое, двух других — как средней тяжести. Один из пассажиров автобуса погиб на месте происшествия — его семье выплатят 2 миллиона рублей.

Фото: elabuga-rt.ru

Незамедлительно последовало уголовное дело — завести его поручил лично председатель Следкома России Александр Бастрыкин. Дело возбудили по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) и нарушения правил дорожного движения. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.



Потопы и штормовой ветер

Туман на этой неделе стал не самой большой проблемой для Татарстана. Последний день осени выдался дождливыми и ветренным. Хотя ветер в республике оказался не таким ураганным и разрушающим, как в Стамбуле или Крыму, свой след он оставил.

Во вторник, 30 ноября, в Татарстане действовало штормовое предупреждение. Синоптики заранее предупредили жителей республики о надвигающемся ветре порывами до 25 м/с. Ветер начал усиливаться еще в понедельник вечером.

В последний день календарной осени в Казани ветер сдул информационное табло на остановке на ул. Сахарова, снес строительные леса у одного из зданий по ул. Бутлерова, а в одном из дворов зимнее покрытие фонтана унесло на детскую площадку. В Зеленодольске из-за ветра пострадал остановочный павильон — ему снесло крышу, и горожанам пришлось ждать общественный транспорт под дождем.

Фото: vk.com

Дождь, к слову, тоже был неслабым. Утром 30 ноября, по данным Гидрометцентра РТ, выпало 15 мм осадков, а это почти треть от месячной нормы. Подтопленными в результате ливня оказались площадь Тысячелетия, улицы Копылова, Достоевского и другие. Дорожникам, как и в дождливое казанское лето — 2021, пришлось выйти на очистку злосчастных ливневок от наледи и мусор. Дождь затопил и квартиры в многоэтажках, в которых не успели отремонтировать крыши.

Казанское кафе объявило себя QR-free зоной

Пока Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана просит у властей послаблений на работу в новогодние праздники, одно казанское кафе шагнуло дальше и вопреки запрету начало обслуживать посетителей без QR-кодов.

О том, что они открыты для всех, заведение публично заявило в своем instagram-аккаунте, объявив себя «территорией конституционных прав».



На каждом столике в кафе положили Конституцию. «Пока ждете заказ, изучаете свои права», — объяснили задумку в заведении. Выходка кафе не осталась незамеченной — «в гости» пришли полиция и сотрудники татарстанского Роспотребнадзора. Однако штрафа и прочих санкций пока не было.

Если некоторые из граждан отнеслись к действиям кафе положительно, то позиция официальных властей категорична. Владелицы заведения рассказали, что на них поступила жалоба из администрации одного из районов Казани.

Не одобрили действия кафе и в Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана. Там посчитали, что такая выходка — непонимание сложившейся эпидемиологической обстановки, и заявили о готовности предоставить все доступные материалы о том, что происходит в «красных зонах».



Фото: Максим Платонов

Итогом стала проверка полиции — в отношении владельца составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Под Казанью может появиться огромный межвузовский кампус

Недалеко от самого студенческого города России, в Лаишевском районе Татарстана, планируется построить огромный межвузовский кампус.

Правда пока идея находится лишь в стадии разработки и обсуждения концепции.



Строить кампус, если задумку одобрят, хотят на федеральные деньги. Сотни миллиардов рублей хотят направить на возведение студенческих общежитий, учебных зданий, лабораторно-производственных корпусов для апробации с целью последующего вывода в серию разработанной вузами продукции. Для старта проекта понадобится порядка 50—60 миллиардов, рассказал заведующий кафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич.



— Результаты обсуждения будут доложены Рустаму Нургалиевичу и, если ему покажется целесообразным такое решение, будут предприняты следующие шаги — Казань попытается войти в число участников федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации», который предполагает создание сети научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, — поделился Дембич планами с «Реальным временем».

Из СИЗО выпустили директора казанского «Электроприбора»

Вахитовский райсуд Казани постановил освободить под домашний арест главу казанского завода «Электроприбор» Павла Шацких, который находился под стражей с 10 июня 2021-го.

Суд принял такое решение, несмотря на то, что следователи настаивали на продлении срока содержания в СИЗО на 3 месяца.

Фото: Ирина Плотникова

Шестой КСОЮ недавно пришел к выводу: избрание стражи для Шацких в июне было незаконным, потому что суды первой и второй инстанции не рассмотрели вопрос о том, в какой сфере совершено преступление, несмотря на законодательный запрет отправки в СИЗО бизнесменов и директоров предприятий по статье 159 УК РФ (мошенничество), если им вменяют хищения в рамках предпринимательской деятельности.

Об освобождении Шацких просили работники завода, ссылаясь как раз на судебное решение.



— Мы, рабочие, специалисты и ветераны ОАО «Казанский завод «Электроприбор», не перестаем переживать за судьбу нашего генерального директора Павла Александровича Шацких. Недавно Шестой кассационный суд России по жалобе казанских адвокатов отменил постановление о его аресте. Судебная коллегия признала, что заключение под стражу произошло с нарушениями уголовно-процессуального законодательства и постановила его отменить, — подчеркивают сотрудники завода.