«Верните нам гендиректора»: рабочие «Электроприбора» просят отпустить Шацких

Более тысячи заводчан вновь выступают в защиту шефа и переживают об угрозе срыва контракта по беспилотникам «Орлан»

Как стало известно «Реальному времени», спустя полгода после возбуждения уголовного дела против гендиректора ОАО «Электроприбор» трудовой коллектив снова выступил в его защиту (копия письма в распоряжении редакции). Шестой кассационный суд общей юрисдикции 10 ноября частично удовлетворил жалобу защитника Павла Шацких, отменил постановление Вахитовского райсуда от 12 июня (об аресте) и апелляционное решение Верховного суда РТ от 2 июля. Но, поскольку с тех пор арест обвиняемому гендиректору продлевали еще дважды, самостоятельно изменить ему меру пресечения самарские судьи не могли — Шацких остается в СИЗО. Работники завода просят освободить шефа: «Он не убийца и не рецидивист, а руководитель крупного оборонного завода, в котором нуждается коллектив предприятия». На заводе переживают, что исполнение контракта по беспилотникам «Орлан» может быть сорвано.

Слово в защиту руководителя

Работники казанского завода «Электроприбор» подготовили второе коллективное письмо в защиту арестованного Павла Шацких. Заводчане просят освободить их руководителя, ссылаясь на судебные решения. 10 ноября этого года Судебная коллегия по уголовным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции определила:

Постановление Вахитовского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 12 июня 2021 года и апелляционное постановление Верховного суда Республики Татарстан от 02 июля 2021 года в отношении Шацких Павла Александровича — отменить.

Производство по постановлению следователя следственного отдела УФСБ России по Республике Татарстан ФИО11 о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Шацких Павла Александровича — прекратить.

Кассационную жалобу адвоката Шелковниковой О.М. в интересах обвиняемого Шацких П.А. — удовлетворить частично.

Генеральный директор казанского завода «Электроприбор» был задержан 10 июня этого года. УФСБ России по РТ возбудило против него уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Через 2 дня, 12 июня, Вахитовский районный суд отправил его под арест. При рассмотрении апелляции 2 июля Верховный суд РТ оставил в силе решение райсуда.

Заводчане просят освободить их руководителя, ссылаясь на судебные решения

Именно эти постановления: Вахитовского райсуда от 12 июня и Верховного суда РТ от 2 июля, Шестой КСОЮ и отменил. Но Павлу Шацких еще дважды продлевали меру пресечения в виде ареста, и он все еще находится под стражей.

— Мы, рабочие, специалисты и ветераны ОАО «Казанский завод «Электроприбор» не перестаем переживать за судьбу нашего генерального директора Павла Александровича Шацких. Недавно Шестой кассационный суд России по жалобе казанских адвокатов отменил постановление о его аресте. Судебная коллегия признала, что заключение под стражу произошло с нарушениями уголовно-процессуального законодательства и постановила его отменить, — подчеркивают сотрудники завода. — Можно сказать, что справедливость восторжествовала. Мы всегда верили, что за нашим руководителем нет вины.

Как и в первый раз, под этим письмом собирают многочисленные подписи.

Постановление отменили, но не освободили

Трудовой коллектив обращает внимание на чрезмерно суровую меру пресечения для их гендиректора. С 12 июня этого года Шацких находится под стражей, он провел в казанском СИЗО-1 почти полгода или около 180 дней.

— В настоящий момент Павел Александрович Шацких арестован по обвинению по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере»). Избрание крайней меры пресечения было жестоким и неоправданным по отношению к нему. Ведь, согласно статье 108 УПК РФ, заключение под стражу не может применяться при преступлениях экономического характера. Об этом не раз с высокой трибуны заявлялось главой государства Владимиром Путиным, — напоминают авторы письма.

Жалобу в Шестой КСОЮ подавала адвокат Ольга Шелковникова, которая вместе с коллегой осуществляет защиту главы «Электроприбора» с самого начала уголовного процесса. Фото: avtoalfa.com

Обычно такая мера пресечения избирается для тех, кто подозревается в тяжких преступлениях против личности и может скрыться от следствия (убийства, грабеж), сетуют работники.

Жалобу в Шестой КСОЮ подавала адвокат Ольга Шелковникова, которая вместе с коллегой осуществляет защиту главы «Электроприбора» с самого начала уголовного процесса.



Согласно определению Шестого КСОЮ, при рассмотрении ходатайства следователя ФСБ суд первой инстанции, вопреки требованиям закона, фактически уклонился от рассмотрения вопросов — в какой сфере деятельности совершено инкриминируемое Шацких преступление и нет ли обстоятельств, препятствующих посадке. Тогда как в материалах дела кассационные судьи усмотрели, что обвинение в мошенничестве по предварительному сговору напрямую связано с исполнением Шацких полномочий гендиректора в рамках госконтрактов с другой коммерческой организацией, и сделали вывод: «имеются основания полагать, что Шацких инкриминируют деяние в сфере предпринимательской деятельности».

В итоге, в кассации были отменены и постановление об избрании ареста Вахитовским райсудом, и постановление о признании его законным и обоснованным апелляционной инстанцией Верховного суда РТ. Но, поскольку с тех пор арест обвиняемому гендиректору продлевали еще дважды, самостоятельно изменить Шацких меру пресечения самарские судьи не могли.

Решать — выпускать или не выпускать «генерала» от оборонки — в ближайшее время будет Вахитовский суд Казани

23 ноября, после изучения решения Шестого КСОЮ, Верховный суд Татарстана отменил последнее постановление о продлении ареста Шацких, однако постановил — оставить его под стражей минимум до 7 декабря и вернуть материалы в райсуд Казани на пересмотр. Соответственно, решать — выпускать или не выпускать «генерала» от оборонки — в ближайшее время будет Вахитовский суд Казани.

— Он не убийца и не рецидивист, чтобы применять к нему такие жесткие санкции», — переживают работники, — На время проведения следственных действий и судебного процесса необходимо отпустить генерального директора. Тогда Павел Александрович Шацких мог бы продолжать руководить предприятием, не нанося ему ущерба от уголовного преследования.

Будут ли проблемы с «Орланом»?

Возбуждение уголовного дела и арест руководителя казанского предприятия стали потрясением для многих предприятий ОПК. Сам оборонный завод без гендиректора начал испытывать сложности. Выполнение госконтракта на поставку специзделий для выпуска беспилотников «Орлан» оказалось затруднено.

— Госзаказ по беспилотникам, скорее всего, может быть сорван, причем не по нашей вине, — сообщили работники трудового коллектива «Электроприбор». — Объемы разработки и выпуска новых изделий по специальной продукции резко упали. Экономическая ситуация в стране остается сложной, а гениальный директор Павел Александрович проводит свое время в СИЗО. Что же мешает его освобождению?

Казанский «Электроприбор» обеспечивает БПЛА «Орлан-10» гиростабилизированными телекамерами, которые идут в дополнение к фотографической технике. Фото: techcult.ru

Развеются ли тучи над заводом?

Возникшие сложности вызывают тревогу у коллектива «Электроприбора»: «Мы на заводе стараемся не подвести нашего генерального директора, разрабатываем, работаем, голосуем, вакцинируемся. Недавно завод был удостоен диплома профсоюзов Татарстана как победителя среди предприятий РТ по условиям исполнения коллективного договора. Это прямая заслуга нашего гендиректора. Но последние тревожные события заставляют нас все больше задумываться о будущем завода».

Заводчане просят отпустить Павла Шацких с правом продолжения работы на посту генерального директора. Если потребуется, предложили собрать деньги на выплату залога.

Казанский «Электроприбор» обеспечивает БПЛА «Орлан-10» гиростабилизированными телекамерами, которые идут в дополнение к фотографической технике. Они отвечают за обзорное видение и фиксацию (проще говоря, казанцы настраивают «глаза» беспилотника). Причем казанский завод является единственным российским поставщиком, который на 100% закрывает потребность в комплектации всего серийного производства беспилотников для нужд российской армии.

Финальным производителем БПЛА «Орлан-10» является его разработчик — «Специальный технологический центр» (СТЦ), у «Электроприбора» — статус поставщика второго-третьего уровня. На сегодняшний день «Орлан-10» — самый массовый тип БПЛА в российской армии, их общее количество достигло 200 единиц.