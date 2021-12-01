В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП вахтового автобуса с фурой

Фото: МВД РФ

В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП вахтового автобуса с фурой. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Ведомство сообщает, что по поручению главы СКР Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

Сейчас следователи осматривают место происшествия. Проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств произошедшего. Продолжается расследование уголовного дела.

Авария произошла рано утром на дороге Елабуга — Гари — Абалач. По официальным данным, в результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса. Как сообщили в Минздраве Татарстана, пострадало 20 человек: одного уже доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, один отказался, остальных отвезли в БСМП.

Ольга Шагиева