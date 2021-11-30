В некоторых домах Казани протекает крыша — видео

Фото: скриншот видео

В Казани в доме №111, расположенном на улице Рихарда Зорге, протекает крыша. Отремонтировать крышу здесь должны были еще в сентябре этого года, однако рабочих до сих пор нет, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Из-за отсутствия ремонта у жителей дома на потолках квартиры образуются пятна, отклеиваются обои. Как рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин, ущерб жителям возместят.

Потоп произошел и в жилом доме 10 по улице Комарова. Здесь затопило три этажа. Последний раз капительный ремонт в доме проводился в 2015 году. Похожая ситуация разворачивается в доме №24 на улице Светлой.

В сентябре в Казани после ливня затопило квартиры в доме на Адоратского. Причиной потопа стала незакрытая крыша.

Диана Жиленкова