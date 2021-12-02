Владелицы казанского кафе, где сегодня пускали горожан без QR-кода, рассказали о проверке от Роспотребнадзора

Владелицы кафе, в котором сегодня пускали посетителей без QR-кода, подвели итоги дня. Они сообщили, что в заведение нагрянул Роспотребнадзор, однако штраф не был выписан. Также поступила жалоба из администрации одного из районов города. Об этом хозяйки кафе рассказали в Instagram.

Тем не менее, позиция заведения встретила положительную критику со стороны горожан. Со слов девушек, объявились правозащитники и предложили свою помощь. Владелиц заведения поддерживают и пользователи соцсетей, которые выражают восхищение смелым поступком.

Сами же хозяйки кафе отметили, что действуют «на свой страх и риск», поскольку у них нет связей и прочих ресурсов.

Сегодня на каждый столик заведения персонал положил Конституцию. Как заявили в instagram-аккаунте кафе, во время ожидания заказа гости могут изучать свои права. Эту ситуацию позже прокомментировали в Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана. В АРиО заявили о готовности предоставить все доступные материалы о том, что происходит в «красных зонах», чтобы представители индустрии могли вникнуть в суть проблемы.

Диана Жиленкова