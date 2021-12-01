ДТП под Елабугой: водитель вахтового автобуса въехал в припаркованный грузовик

Фото: прокуратура РТ

В ГИБДД Татарстана рассказали об аварии на дороге Елабуга — Гари — Абалач. Водитель вахтового автобуса совершил наезд на припаркованный у обочины грузовик, рассказали в МВД по РТ.

В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса, еще 15 человек пострадали.

Фото: прокуратура РТ

Выясняются причины ДТП, работают сотрудники ГИБДД. Также на место выехал городской прокурор Рустем Шарафутдинов. Организована прокурорская проверка исполнения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших.



Ольга Шагиева