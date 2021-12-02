«Цифровой прорыв» выявит сильнейшие IT-команды страны

Сегодня стартовал финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021», в котором свой высокий профессионализм и слаженную командную работу продемонстрируют свыше тысячи участников. В этом году главный IT-проект страны проводится в гибридном формате.

Центральным IT-хабом финала и главной площадкой, где развернется борьба за призовой фонд в 24 млн рублей, стал Иннополис. Именно здесь собрались победители тематических хакатонов, ведущие российские IT-эксперты, представители профильных министерств и крупных отраслевых корпораций.