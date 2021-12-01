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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после столкновения автобуса с фурой под Елабугой

11:16, 01.12.2021
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после столкновения автобуса с фурой под Елабугой
Фото: realnoevremya.ru

После столкновения вахтового автобуса с фурой в Татарстане глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СКР по Татарстану возбудить уголовное дело.

Следкому республики поручено установить все обстоятельства аварии. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: realnoevremya.ru

Авария произошла рано утром на дороге Елабуга — Гари — Абалач. По официальным данным, в результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса. Как сообщили в Минздраве Татарстана, пострадало 20 человек: одного уже доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, один отказался, остальных отвезли в БСМП.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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