Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после столкновения автобуса с фурой под Елабугой
После столкновения вахтового автобуса с фурой в Татарстане глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СКР по Татарстану возбудить уголовное дело.
Следкому республики поручено установить все обстоятельства аварии. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Авария произошла рано утром на дороге Елабуга — Гари — Абалач. По официальным данным, в результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса. Как сообщили в Минздраве Татарстана, пострадало 20 человек: одного уже доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, один отказался, остальных отвезли в БСМП.
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