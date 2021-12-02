В АРиО РТ прокомментировали ситуацию с казанским кафе, куда пускали посетителей без QR-кода

Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана (АРиО) обратилась к заведениям, которые не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора. В частности речь идет о казанском кафе, которое сегодня стало самовольно пускать посетителей без QR-кода.

В АРиО заявили о готовности предоставить все доступные материалы о том, что происходит в «красных зонах», чтобы представители индустрии могли вникнуть в суть проблемы.

«Никакой речи об отмене QR-кодов в нашем сообществе не ведется, наоборот, благодаря вспомогательным постановлениям мы практически полностью вакцинировали нашу отрасль и готовы принимать гостей», — заявил председатель правления ассоциации, совладелец и гендиректор семейного кафе «Сказка» Михаил Шарипов.

Фото: скриншот сторис instagram.com

Сегодня одно из казанских кафе объявило себя «территорией конституционных прав» и стало пускать посетителей без QR-кода. На каждый столик заведения персонал положил Конституцию. Как заявили в instagram-аккаунте кафе, во время ожидания заказа гости могут изучать свои права. Такая публичная позиция встретила положительные отзывы не только со стороны казанцев, но и жителей других городов.

Диана Жиленкова