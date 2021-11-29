В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, гололедицы и метели

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в понедельник и вторник, 29 и 30 ноября, ожидается ухудшение погоды. В связи с этим в республике объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозу синоптиков, сегодня вечером, а также завтра ночью и днем в Татарстане ожидается сильный южный ветер со скоростью 10—15 м/с. Временами его порывы будут достигать 17—22 м/с. Кроме того, 30 ноября в период с 2 до 18 часов прогнозируется очень сильный ветер порывами до 25 м/с.

Местами в Татарстане ожидаются сильный мокрый снег и дождь. В отдельных районах прогнозируются метели с существенным ухудшением видимости и туман. На дорогах сегодня и завтра ожидается гололед и сильная гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, по прогнозу синоптиков сегодня днем на территории Татарстана, в том числе и в Казани, местами ожидаются гололед, туман. На отдельных участках дорог возможна сильная гололедица.

Татьяна Демина