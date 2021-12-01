После ДТП под Елабугой на амбулаторное лечение отправили 16 пострадавших

В Татарстане 16 человек, которые пострадали в ДТП под Елабугой, в состоянии средней степени тяжели отпущены на амбулаторное лечение. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве РТ.

Один человек находится в тяжелом состоянии, еще два — в состоянии средней степени тяжести. Они госпитализированы в БСМП Набережных Челнов. Одну пострадавшую госпитализировали в Елабужскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня рано утром на дороге Елабуга — Гари — Абалач столкнулись вахтовый автобус и грузовик. Погиб один из пассажиров автобуса, еще 21 человек пострадали. По данному факту завели уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и нарушения правил дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК РФ). С поручением возбудить уголовное дело выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Диана Жиленкова