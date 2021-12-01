Татарстанские рестораторы попросили ослабить антиковидные ограничения на Новый год
Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов попросил министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова ослабить антиковидные ограничения для кафе и ресторанов в новогоднюю ночь и январские выходные. Предложение прозвучало на встрече предпринимателей с депутатом Госдумы Айдаром Метшиным.
Гаязов обратил внимание, что в республике вакцинацию от коронавируса прошли практически 100% сотрудников заведений общепита. Власти Татарстана делали послабления для рестораторов в предыдущую новогоднюю ночь, напомнил Гаязов.
— Мы от этих дней можем прожить еще 2—3 месяца. Уверенности нам это даст, добавил он.
В ответ на просьбу Гаязова бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев предложил ему подготовить перечень предложений по режиму работы кафе и ресторанов в новогодние дни. Их может рассмотреть «штаб» в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей.
Напомним, в Татарстане из-за ухудшения эпидемиологической обстановки заведениям общепита запрещено работать в ночное время — кафе и рестораны принимают гостей только до 23.00. Кроме того, посетить их могут только граждане, у которых есть QR-код.
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