Татарстанские рестораторы попросили ослабить антиковидные ограничения на Новый год

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов попросил министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова ослабить антиковидные ограничения для кафе и ресторанов в новогоднюю ночь и январские выходные. Предложение прозвучало на встрече предпринимателей с депутатом Госдумы Айдаром Метшиным.

Гаязов обратил внимание, что в республике вакцинацию от коронавируса прошли практически 100% сотрудников заведений общепита. Власти Татарстана делали послабления для рестораторов в предыдущую новогоднюю ночь, напомнил Гаязов.

— Мы от этих дней можем прожить еще 2—3 месяца. Уверенности нам это даст, добавил он.

В ответ на просьбу Гаязова бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев предложил ему подготовить перечень предложений по режиму работы кафе и ресторанов в новогодние дни. Их может рассмотреть «штаб» в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей.

Напомним, в Татарстане из-за ухудшения эпидемиологической обстановки заведениям общепита запрещено работать в ночное время — кафе и рестораны принимают гостей только до 23.00. Кроме того, посетить их могут только граждане, у которых есть QR-код.

Татьяна Демина