Коррупция в Татарстане: более 1000 преступлений, 450 млн рублей ущерба

Ущерб от коррупции за 9 месяцев 2021 года составил больше 450 миллионов рублей

В Татарстане отмечается рост выявленных фактов коррупции. За первые 9 месяцев 2021 года зарегистрировано больше 1000 преступлений, в то время как в прошлом — 875. Количество взяток увеличилось на 80% и составило 564. Детали рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики Ринат Латыпов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Добровольно возмещено только 56,6 млн из 450 млн рублей взяток

— Размер причиненного коррупционными преступлениями ущерба за 9 месяцев 2021 года составил свыше 450 млн рублей. При этом добровольно возмещено только 56,6 млн. Наложен арест на имущество стоимостью 356 млн рублей, — рассказал Ринат Латыпов.

Прокуратура республики завела семь административных дел на юридические лица за незаконное вознаграждение по статье 19.28 КоАП РФ. Ринат Латыпов отметил, что минимальное денежное наказание для юридических лиц по данной статье составляет 1 миллион рублей. Подобные правонарушения на сегодня остаются достаточно скрытыми, и надзорные органы принимают недостаточно мер для их фиксирования.

— Есть обязанность государственного служащего, не право, а именно обязанность — когда он обязан о каждом случае склонения его к коррупционному правонарушению сообщить своему непосредственному работодателю. К большому сожалению, вот семь фактов нами было выявлено. И все только по результатам уголовных дел. Ни одного факта не поступило из контрольно-надзорных органов. Можем только предположить, что они либо входят в преступный сговор и берут эти деньги, либо просто не сообщают, — пояснил Ринат Латыпов.

Ринат Латыпов отметил, что минимальное денежное наказание для юридических лиц по данной статье составляет 1 миллион рублей. Фото tatar-inform.ru

Палаточная коррупция

Главный советник Управления президента республики по вопросам антикоррупционной политики Руслан Никонов рассказал о конкретных примерах преступлений. Так, в коррупции были уличены Министерство по делам молодежи Татарстана и фонд «Сэлэт». Спикер пояснил, что фонд полностью субсидируется из бюджета республики и ежегодно на него выделяется от 105 до 115 млн рублей. Конкретное правонарушение было выявлено во время форума «Сэлэт» в Билярске, для проведения которого закупаются палатки.

— Когда мы посмотрели закупку этих палаток, было установлено, что фактически стоимость палаток оказалась завышена на 2 млн 380 тысяч рублей, — пояснил Руслан Никонов.

По документам, одна палатка должна была стоить 119 тысяч рублей, на деле же для форума были установлены палатки стоимостью 85 тысяч рублей.

— То есть он [подрядчик] приобрел их за 5 миллионов 950 тысяч рублей, а поставил в фонд за 8 миллионов 330 тысяч рублей. Прибыль это, или маржа, но факт того, что палатки не те, а дешевле, но должностными лицами и фонда, и других организаций были приняты и оплачены. Вывод о неэффективном использовании бюджетных средств на сумму 2 миллиона 380 тысяч рублей, наверное, закономерен, — заключил Руслан Никонов.

Еще один факт коррупции произошел в Лаишевском районе. Там для нужд базы отдыха самовольно был вырыт канал от реки Меши длиной 1,5 км.

Конкретное правонарушение было выявлено во время форума «Сэлэт» в Билярске, для проведения которого закупаются палатки. Фото tatar-inform.ru

— Один из трех земельных участков, по которым проходит канал, принадлежит муниципалитету, а два других принадлежат частной коммерческой организации, — рассказал Руслан Никонов.

Спикер отметил, что если даже небольшие земляные работы требуют специальных разрешений, то здесь факт нарушений очевиден. По результатам проверки Министерство экологии и природных ресурсов республики составило два протокола по статьям КоАП РФ.

Множество нарушений было выявлено и в работе организаций Министерства лесного хозяйства. Один из таких случаев был установлен в Кайбицком лесничестве. Там за счет государственного бюджетного учреждения был отремонтирован премиальный автомобиль Toyota Land Cruiser. Сумма ремонта составила 130 тысяч рублей.

— Как было установлено, внедорожник принадлежит организации, которая занимается вырубкой на территории этого лесничества. А дальше, что интересно, оказывается, учредителем этой организации является сын руководителя ГКУ «Кайбицкое лесничество», — рассказал Никонов.

Спикер отметил, что если даже небольшие земляные работы требуют специальных разрешений, то здесь факт нарушений очевиден. Фото youtube.com

Бывший министр не уйдет от наказания

Следственный комитет республики совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД установил причастность экс-министра экологии РТ Агляма Садретдинова к подстрекательству к убийству местного жителя, которое было совершено в 2003 году. Об этом сообщил заместитель руководителя первого контрольно-следственного отдела следственного управления Следкома России по Татарстану Артур Хафизов.

— Кроме того, мы получили ценные материалы из республиканского УБЭПа, благодаря которым нам удалось доказать причастность указанного лица к получению взяток еще в период 2000—2006 годов на сумму 600 тысяч рублей, которые он получал за оказание содействия в оформлении земельных участков и зданий в городе Буинске, — сказал Артур Хафизов.

Он напомнил о некоторых уголовных делах, возбужденных в отношении должностных лиц Татарстана. Так, например, направлены в суд дела руководителя исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова и директора одного из предприятий. В 2018 году они похитили свыше 1,5 миллиона рублей бюджетных средств, подписывая фиктивные акты выполненных работ по благоустройству территории района. А совместно с ФСБ Следственный комитет республики установил причастность замминистра МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина к присвоению и растрате многомиллионной суммы денег, которая была выделена на монтаж речевых сиренных установок системы оповещения населения. Расследование этого дела продолжается.

— Буквально недавно нами возбуждены уголовные дела о хищении бюджетных средств на сумму свыше 5,5 миллиона рублей руководством Набережночелнинского кранового завода. Также в ходе следствия нами было выявлено, что данное предприятие уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 400 миллионов рублей. Стоит отметить, что первое преступление совершено в сфере гособоронзаказа, и это серьезно, — рассказал Артур Хафизов.

Следком РТ совместно с сотрудниками МВД установил причастность экс-министра экологии РТ Агляма Садретдинова к подстрекательству к убийству местного жителя. Фото: Ирина Плотникова

Спикер отметил, что основные сферы государственной деятельности, которые наиболее подвержены коррупции, остаются неизменными. Это организация проведения торгов, аукционов, тендеров на заключение контрактов выполнения работ и оказания услуг для государственных или муниципальных нужд, реализация федеральных или региональных целевых программ, выполнение гособоронзаказа, контрольно-ревизионная и правоохранительная деятельность.