Новости происшествий

13:52 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Самолет, летевший из Москвы в аэропорт Бегишево, из-за тумана приземлился в Казани

13:32, 01.12.2021
Самолет, летевший из Москвы в аэропорт Бегишево, из-за тумана приземлился в Казани
Фото: Максим Платонов (архив)

В казанском аэропорту приземлился самолет, летевший из Москвы в аэропорт Бегишево. Судно вынужденно ушло на запасной аэродром из-за тумана.

Самолет приземлился в столице Татарстана в штатном режиме. Когда он вылетит в пункт назначения, неизвестно, так как рядом с аэропортом Бегишево сейчас плохая видимость из-за тумана. Прогноза, когда он рассеется, нет, пишет «Интерфакс».

О тумане днем и вечером 1 декабря жителей Татарстана предупреждали в Гидрометцентре РТ. По одной из версий, именно он стал причиной аварии под Елабугой — водитель вахтового автобуса из-за плохой видимости вовремя не заметил грузовик и въехал в него. Подробнее о ДТП — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также