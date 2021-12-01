Самолет, летевший из Москвы в аэропорт Бегишево, из-за тумана приземлился в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

В казанском аэропорту приземлился самолет, летевший из Москвы в аэропорт Бегишево. Судно вынужденно ушло на запасной аэродром из-за тумана.

Самолет приземлился в столице Татарстана в штатном режиме. Когда он вылетит в пункт назначения, неизвестно, так как рядом с аэропортом Бегишево сейчас плохая видимость из-за тумана. Прогноза, когда он рассеется, нет, пишет «Интерфакс».

О тумане днем и вечером 1 декабря жителей Татарстана предупреждали в Гидрометцентре РТ. По одной из версий, именно он стал причиной аварии под Елабугой — водитель вахтового автобуса из-за плохой видимости вовремя не заметил грузовик и въехал в него. Подробнее о ДТП — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина