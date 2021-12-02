Семье погибшего в ДТП под Елабугой выплатят 2 млн рублей

Семье погибшего в ДТП под Елабугой выплатят 2 млн 25 тысяч рублей, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.



Ответственность перевозчика застрахована по ОСГОП в СПАО «Ингосстрах». На выплаты могут рассчитывать иждивенцы или родственники погибшего, а еще пострадавшие пассажиры автобуса. Для получения средств пострадавшим нужно написать заявление в страховую компанию и представить документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности. Родственникам погибшего нужно будет предъявить свидетельство о смерти и документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении или родство с погибшим.

Как пояснил Юргенс, размер компенсации рассчитывается от вида травмы и степени ее сложности. Так, за переломы конечностей полагается от 60 до 300 тысяч. При этом минимальная травма (ушибы, ссадины) оценивается в 1 тысячу рублей. Размер выплаты в связи с гибелью пассажира — 2 млн 25 тысяч рублей по каждому погибшему.

Фото: realnoevremya.ru

Рано утром на дороге Елабуга — Гари — Абалач водитель вахтового автобуса, который перевозил рабочих, совершил наезд на припаркованный у обочины грузовик. В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса, еще несколько пассажиров получили травмы. Вчера 16 пострадавших в состоянии средней степени тяжести отпустили на амбулаторное лечение.

Маргарита Головатенко