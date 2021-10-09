События недели: новые ковидные ограничения, послание Госсовету и похищение сейфа с вещдоками в Казани

Какие события принесла с собой последняя сентябрьская неделя в Татарстане

Татарстан вслед за другими регионами России из-за растущей заболеваемости ковидом решил все же ввести новые ограничения. Например, с 11 октября попасть в ТЦ или ресторан можно будет по QR-коду о пройденной вакцинации или о перенесенном заболевании. Как считают в Минздраве, эти меры простимулируют население посетить прививочные пункты, число которых планируют увеличить. С традиционным посланием к депутатам Госсовета РТ обратился в пятницу президент республики Рустам Минниханов, обозначив проблемы, над решением которых республике предстоит работать в течение года. В начале недели в Нижнекамске и Муслюмово поменялось руководство. В Казани оперативно задержали грабителей, похитивших сейф с 15 миллионов рублей из здания одного из подразделений СК РФ по РТ. В деле о расстреле в школе №175 появились новые обстоятельства — в число обвиняемых следствие включило директора гимназии. Об этих и других событиях — в традиционном обзоре «Реального времени».

Татарстан ужесточает ограничения: в рестораны и ТЦ — только с QR-кодом о вакцинации, пожилых — на самоизоляцию

В Татарстане на этой неделе заметно обострилась ситуация с коронавирусом.

Ужесточить контроль за соблюдением требований безопасности и усилить работу по антиковидной вакцинации — такие поручения поручения отдал глава республики Рустам Минниханов. Региональный Роспотребнадзор констатирует уверенный ежесуточный прирост заболевших коронавирусом. В результате Кабмин РТ принял решение ввести антиковидные ограничения в Татарстане, которые вступят в силу с 11 октября.

Так, для посещения общественных заведений — кафе, ресторанов, фитнес-залов, бассейнов и прочих — придется предъявлять QR-код о вакцинации или о перенесенном не далее шести месяцев назад коронавирусе. Наполняемость концертных залов, кинотеатров, театров не должна превышать 50%, и составлять не более 500 человек.



Татарстанцев в возрасте 65 лет и старше без прививки от ковида и не болевших им, переводят на режим самоизоляции. А если они еще работают, то работодатели должны перевести их на дистанционку.



Все это вызвало повышение нагрузки на прививочные кабинеты. Как сообщил первый замминистра здравоохранения республики Альмир Абашев, «по мере роста необходимости мы будем открывать новые пункты вакцинации, включая мобильные, особенно в крупных городах». Очереди в казанских ТЦ уже скапливаются: граждане стараются успеть сделать прививку до «дня Х». А вот жителей республики с медотводом от вакцинации пускать в рестораны и ТЦ не будут, заявил он.

Фото: realnoevremya.ru

Между тем в Набережных Челнах решили провести вакцинацию бездомных людей. Специальный прививочный пункт хотят открыть между Органным залом и спорткомплексом «Олимпийский», где работает передвижная полевая кухня. Миссию по иммунизации бездомных от коронавируса и гриппа возложили на медиков из поликлиники №7.

В Нижнекамске и Муслюмово — новое руководство

В понедельник в Татарстане произошли кадровые изменения в руководстве двух городов.

Рамиль Муллин сложил полномочия главы Муслюмовского района РТ и стал и.о. руководителя исполкома Нижнекамского района. 15 лет последних Нижнекамском и районом руководил Айдар Метшин. Но в сентябре он был избран депутатом Госдумы РФ VIII созыва, в связи с чем досрочно сложил свои полномочия мэра и главы района.

Рамиль Муллин. Фото: e-nkama.ru

В отставку подал и глава исполкома Муслюмовского района Рафаэль Демидов, а исполнение его обязанностей возложили на заместителя руководителя исполкома Альберта Хузина.

Президент Татарстана обеспокоен растущей наркотизацией

Сложной и неблагополучной назвал ситуацию с распространением наркотиков в Татарстане президент Республики Рустам Минниханов на прошедшем в начале недели заседании республиканской антинаркотической комиссии.

По его словам, масштаб распространения наркотиков представляет растущую опасность для общества, особенно это касается наркотиков новых видов. Сегодня на диспансерном учете по этому вопросу состоят около 19 тысяч жителей Татарстана, и ежегодно их численность увеличивается почти на 2%. Число татарстанцев с поставленным им диагнозом «наркомания» растет в 19 из 42 муниципалитетов, и прежде всего в Казани.

Учителям 175-й гимназии — госнаграды, а ее директор теперь в статусе обвиняемой

В начале недели учителям и работникам гимназии №175, где 11 мая Ильназ Галявиев убил 9 человек, вручили государственные награды.

На церемонии в Доме правительства Татарстана их наградили медалями ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» и благодарностями президента Рустама Минниханова.

Фото: tatarstan.ru

В пятницу стало известно, что после 20 допросов в качестве свидетеля директор гимназии №175 Амина Валеева перешла в статус обвиняемой. Оказывается, еще в начале августа против нее возбудили уголовное дело по признакам преступной халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Хотя ранее не раз сообщалось, что именно ее действия в режиме ЧП помогли спасти жизни. Ее не задержали — директор находится под подпиской о невыезде.

Суд продлил домашний арест еще одному фигуранту дела — директору ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову, поскольку до 11 января 2022 года продлен и

срок следствия.

А Басманный суд Москвы на днях удовлетворил ходатайство следствия, продлив также до 11 января арест Ильназа Галявиева.

«Финикийцев» из Казани хотят отправить в Москву

Четверых задержанных лидеров финансовой пирамиды Finiko могут этапировать в Москву.

Такое решение принял руководитель следственной группы, который планирует лично допросить арестованных фигурантов и провести очные ставки между ними — это Кирилл Доронин, «вице-президенты» пирамиды Ильгиз Шакиров и Дина Ахметзянова и «10-я звезда» Лилия Нуриева. В пятницу Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО лидера финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, который на днях стал отцом в третий раз — у него родилась дочь.

Через 6 лет в Казани появится вторая ветка метро



В Казани ведется строительство второй линии первого участка метрополитена. На ней будут обустроены 4 станции, в час по этой линии смогут проезжать 30 пар поездов.

Строительство нового участка обойдется более чем в 41 млрд рублей, а завершить ее возведение планируется через 6 лет.

На станции «Дубравная» для перехода пассажиров с первой линии на вторую оборудуют подземный пешеходный переход. Стройплощадка возле «Меги» стала базовой, где построен административно-бытовой комплекс и разместился штаб стройки. С весны 2020 года метростроевцы прошли более 1,7 тыс. погонных метров левого тоннеля и 1,4 тысяч погонных метров правого. Длина всего первого участка второй линии метрополитена составит почти 5,8 км.



Ограбление в стиле фильмов Гая Ричи

В Казани на этой неделе произошел инцидент, напоминающий сюжет детективного фильма — из здания одного из подразделений Следкома России по РТ был похищен сейф, где находились почти 15 млн рублей.

Перед ограблением злоумышленники забрызгали краской камеры видеонаблюдения.

Подозреваемых в крупном грабеже задержали по горячим следам. Одним из них оказался следователь-криминалист, подполковник юстиции Марат Шакиров. Он был включен в состав следственной группы по экономическому делу и отвечал за хранение вещдоков. Кроме того, по этому же делу в Казань из Альметьевска доставили еще четырех задержанных. Сначала арестовали первого обвиняемого по делу — Руслана Нургалиева 1999 года рождения и второго — Никиту Карабаева 2000 года рождения. Четвертый обвиняемый — Данила Елинсон 2001 года рождения — студент третьего курса вуза. Суд оставил всех четверых под арестом до 4 декабря.



Фото: Максим Платонов

Задачи от президента РТ — от сугробов до вакцинации

В пятницу внимание общественности в Татарстане было приковано к ежегодному посланию президента Татарстана Рустама Минниханова Государственному совету республики.

В ГБКЗ им. Салиха Сайдашева в Казани в этот день собрались руководители всех уровней власти со всех районов республики.

Глава республики обратил внимание собравшихся на проблемы, которые больше всего беспокоят жителей республики: ЖКХ, очистка дорог зимой, неработающие ливневки, инфраструктура пригорода, качество оказания медицинских услуг и другие.

Также Минниханов сообщил, что 2022 год в Татарстане станет Годом цифровизации. При этом индекс готовности татарстанских предприятий к цифровизации — всего 2,7 из 5, то есть к переходу на цифровой уровень готово лишь каждое четвертое предприятие.



В целом глава Татарстана поставил перед промышленностью региона пять ключевых задач, и раскритиковал районные власти за недостаточную работу на промплощадках. Помимо этого, Рустам Минниханов затронул в послании вопросы экологии, безопасности школ и, конечно, низких темпов вакцинации.