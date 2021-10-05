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Педагогам и работникам казанской гимназии №175 вручили государственные награды

17:18, 05.10.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 1
Педагогам и работникам казанской гимназии №175 вручили государственные награды
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Государственные награды Татарстана вручил сегодня премьер-министр республики Алексей Песошин педагогам и работникам казанской гимназии №175. Церемония награждения прошла в Доме правительства РТ.

Песошин поздравил преподавателей и сотрудников учебного заведения с профессиональным праздником — Международным днем учителя. Он поблагодарил их за нелегкий труд учителя и пожелал крепкого здоровья, реализации задуманных планов.

Педагогам и работникам гимназии №175 вручили медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», благодарности президента РТ.

Также учителей поздравила вице-премьер республики Лейла Фазлеева, сообщает пресс-служба президента РТ.

29 июня в Госсовете РТ прошла церемония вручения аттестатов выпускникам гимназии №175 Советского района Казани.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьОбразование Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 окт
    А кого поименно наградили? Или это государственная тайна, топ секрет?
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