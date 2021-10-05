Педагогам и работникам казанской гимназии №175 вручили государственные награды
Государственные награды Татарстана вручил сегодня премьер-министр республики Алексей Песошин педагогам и работникам казанской гимназии №175. Церемония награждения прошла в Доме правительства РТ.
Песошин поздравил преподавателей и сотрудников учебного заведения с профессиональным праздником — Международным днем учителя. Он поблагодарил их за нелегкий труд учителя и пожелал крепкого здоровья, реализации задуманных планов.
Педагогам и работникам гимназии №175 вручили медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», благодарности президента РТ.
Также учителей поздравила вице-премьер республики Лейла Фазлеева, сообщает пресс-служба президента РТ.
29 июня в Госсовете РТ прошла церемония вручения аттестатов выпускникам гимназии №175 Советского района Казани.
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