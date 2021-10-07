Суд в Москве продлил до января арест Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и до января продлил арест Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе №175, сообщает «РИА Новости».
Следствие попросило оставить стрелка под арестом до следующего года.
В июне Галявиева перевели в НИИ им. В.П. Сербского в Москве для комплексной психолого-психиатрической экспертизы.
Напомним, атака на казанскую гимназию произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой школе, пришел туда с ружьем и расстрелял учеников и персонал учебного заведения. В результате трагедии погибли девять человек, еще 24 пострадали.
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