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Суд в Москве продлил до января арест Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии

15:41, 07.10.2021
Суд в Москве продлил до января арест Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии
Фото: realnoevremya.ru

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и до января продлил арест Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе №175, сообщает «РИА Новости».

Следствие попросило оставить стрелка под арестом до следующего года.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В июне Галявиева перевели в НИИ им. В.П. Сербского в Москве для комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Напомним, атака на казанскую гимназию произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой школе, пришел туда с ружьем и расстрелял учеников и персонал учебного заведения. В результате трагедии погибли девять человек, еще 24 пострадали.

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование Татарстан

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