В Татарстане прогнозируют повышенную нагрузку на вакцинальные кабинеты и собираются открыть новые

Первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев заявил, что в связи введением в Татарстане QR-кодов о вакцинации коронавируса для прохода в торговые центры и на мероприятия будут открывать новые прививочные кабинеты.

— Сейчас будет повышенная нагрузка на вакцинальные кабинеты, мы это четко прогнозируем. И по мере роста необходимости мы будем открывать новые пункты вакцинации, включая мобильные, особенно в крупных городах. Такая практика была, но в связи с низкой потребностью у населения мы свернули работу некоторых мобильных бригад. Сейчас планы по разворачиванию этих объектов сделаны и готовы к реализации, — отметил он.

Напомним, в Татарстане с 11 октября для посещения кафе, ресторанов, фитнес-залов, бассейнов, аквапарков необходимо предъявлять QR-код о вакцинации. Наполняемость концертных залов, кинотеатров, театров — не более 50%, но не более 500 человек. Заполненность более 70% возможна при полной вакцинации сотрудников, введении системы QR-кодов, согласовании мероприятия с кабмином РТ.