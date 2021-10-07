Кабмин Татарстана опубликовал постановление о введении ограничительных мер из-за COVID-19 в Татарстане

Кабмин Татарстана постановил ввести антиковидные ограничения в Татарстане с учетом санитарно-эпидемиологический ситуации с COVID-19. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ограничительные меры вступают в силу с понедельника, 11 октября.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как сообщалось ранее, для посещения кафе, ресторанов, фитнес-залов, бассейнов, аквапарков необходимо предъявлять QR-код о вакцинации. Наполняемость концертных залов, кинотеатров, театров — не более 50%, но не более 500 человек. Заполненность более 70% возможна при полной вакцинации сотрудников, введении системы QR-кодов, согласовании с кабмином РТ мероприятия.



Для лиц старше 65 лет, которые не вакцинированы от COVID-19 или не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание, вводится режим самоизоляции. Также пожилых работников необходимо перевести на дистанционный формат работы.

«Реальное время» подробно расписало полный перечень ограничений, который будет действовать в республике с понедельника.

Татьяна Леухина