Минздрав Татарстана: люди, у которых есть медотвод, не будут допускаться в крупные общественные места

Фото: Максим Платонов

Первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев заявил, что люди, у которых есть медицинский отвод от антикоронавирусной вакцины, не будут допускаться в общественные места.

Он попросил отнестись к ограничениям с пониманием, так как ситуация с коронавирусом остается напряженной.

— QR-код — это результат успешного прохождения вакцинации, и условно мы понимаем, что человек не заболеет, но он может переносить, выделять, и люди, которые не защищены вакциной, могут быть в зоне поражения. Поэтому они, конечно же, доступа в места общественного пользования иметь не будут в независимости от того, есть медотвод или нет. Условия получения QR-кода одно: либо ты переболел и в течение полугода у тебя действует код, либо вакцинировался и у тебя год действует QR-код, — отметил он.

Пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева дополнила, что люди с метотводом, то есть без QR-кода, могут попасть в любые продуктовые магазины вне торгового центра, непродовольственные магазины малой площади, банки, аптеки, почты, бани, общественный транспорт, парикмахерские и т.д.

Она же ответила на вопрос о том, не является ли частичным ограничением свободы то, что людей с медотводом не пустят в ТЦ:

— Знаете, все, что связано с пандемией, — это наша с вами коллективная ответственность. Мы с вами отвечаем за ту текущую санитарно-эпидемиологическую ситуация... Наша задача — сберечь жизнь и здоровье татарстанцев, тех, которые сегодня не защищены от новой коронавирусной инфекции, особенно это касается лиц 65+. Управлением Роспотребнадзора подробно изучен опыт других субъектов РФ, которые ввели ограничения раньше нас с вами, опыт других зарубежных стран. К сожалению, вынуждены ввести ограничительные меры до победы над новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Татарстане с 11 октября для посещения кафе, ресторанов, фитнес-залов, бассейнов, аквапарков необходимо предъявлять QR-код о вакцинации. Наполняемость концертных залов, кинотеатров, театров — не более 50%, но не более 500 человек. Заполненность более 70% возможна при полной вакцинации сотрудников, введении системы QR-кодов, согласовании мероприятия с кабмином РТ.