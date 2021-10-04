Минниханов поручил усилить работу по вакцинации от COVID-19: «Каждый день теряем людей»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на утренней планерке поставил задачу перед штабом и руководителями министерств и ведомств усилить работу по вакцинации и ужесточить контроль за соблюдением требований безопасности, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.



Особенно Рустама Минниханова волнует вопрос низких темпов вакцинации среди татарстанцев старше 60 лет. Эта группа риска, у которой, как правило, болезнь протекает тяжелее и много летальных исходов. Сегодня среди этой категории граждан привиты только 23,5%.

«Каждый день теряем людей. Ценнее здоровья наших граждан нет ничего. Можно как угодно трактовать наши действия, но, пока речь идет о здоровье наших людей, мы будем принимать самые строгие меры», — заявил президент.

Рустам Минниханов также обратил внимание Роспотребнадзора на контроль за соблюдением ограничительных мер и в случае необходимости введение предложений, касающихся мероприятий с участием большого количества людей.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане подтвердилось еще шесть случаев смерти от коронавируса, сообщили в оперштабе республики. От инфекции скончались женщина 1937 года рождения и пятеро мужчин 1933, 1938, 1955, 1960 и 1988 годов рождения.

Член думского Комитета по охране здоровья Алексей Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва», рассказывая о данных по заболеваемости коронавирусом, упомянул Татарстан и выразил мнение, что власти региона занижают ежедневную статистику по заболевшим.

Маргарита Головатенко