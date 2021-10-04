И.о. главы Нижнекамского района Татарстана стал Рамиль Муллин

На внеочередной сессии советов Нижнекамска и Нижнекамского района и.о. руководителя был избран Рамиль Муллин. Кандидатуру депутатам представил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Как известно, Айдар Метшин, в течение 15 лет возглавлявший Нижнекамск и муниципальный район, был избран депутатом Государственной думы РФ VIII созыва и сегодня сложил свои полномочия.

Фото: vk.com/nknews

Свои полномочия досрочно сложил и руководитель исполкома НМР Айдар Сайфутдинов.

— Уверен, что Нижнекамский район при его руководстве продолжит поступательное движение вперед, — сказал Песошин, комментируя назначение Муллина.



Фото: Ангелина Панченко

Рамиль Муллин для Нижнекамска не новичок. С 2003 года он в течение трех лет возглавлял Центр госсанэпиднадзора города и района, а затем до 2010 года занимал пост замглавы Нижнекамского района. В этом же году он переехал в Казань, где работал заместителем руководителя исполкома по вопросам организации муниципального контроля Казани — начальником управления административно-технической инспекции. С сентября 2013 года и по сей день был главой Муслюмовского муниципального района.