Арестованный лидер Finiko стал многодетным отцом

Фото: «Реальное время»

В начале октября у Кирилла Доронина родилась дочь. Обвиняемый лидер Finiko ее ни разу не видел. Об этом будет объявлено сегодня на заседании Верховного суда РТ по рассмотрению апелляционной жалобы на продление ареста Доронину, передает журналист «Реального времени».



О том, что семья Дорониных ожидает третьего ребенка, ранее уже сообщалось. В последний раз об этом говорил сам основатель криптопирамиды в Вахитовском суде Казани 21 сентября, когда просил освободить его из-под стражи.

Суд отверг эти доводы и иные доказательства защиты о том, что скрываться и препятствовать следователям МВД обвиняемый в афере не намерен.

Сегодня Верховный суд РТ оставил под стражей «вице-президента» Finiko Ильгиза Шакирова. Жалоба защиты Доронина пока не рассмотрена.

Напомним, по версии следствия, с 1 декабря 2018 года по 28 июля 2021 года (день возбуждения дела о мошенничестве — прим. ред.) Кирилл Доронин, Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы, а также Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова (ранее — Габдуллина) и Лилия Нуриева, «действуя организованной группой с неустановленными лицами и представляясь от имени Finiko, путем обмана и злоупотребления доверием неопределенного круга лиц» распространили «ложную информацию через неустановленных партнеров проекта Finiko о высокодоходной финансовой деятельности», привлекли денежные средства граждан и похитили их, «причинив не менее 80 лицам ущерб на общую сумму не менее 250 млн рублей».

По делу подано порядка 4 тысяч заявлений на сумму свыше 1 млрд рублей. Под арестом — имущество фигурантов на 110 миллионов.