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В Татарстане по делу о краже сейфа из Следкома задержан следователь-криминалист

12:25, 06.10.2021 1
В Татарстане по делу о краже сейфа из Следкома задержан следователь-криминалист
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане по делу о краже сейфа с миллионами из здания 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ задержан следователь-криминалист из отдела криминалистики СУ СКР по РТ, подполковник юстиции Марат Шакиров. Об этом «Реальному времени» сообщил источник.

По данным издания, задержанный был включен в состав следственной группы по экономическому делу и отвечал за работу и хранение вещественных доказательств, которые и украли.

Сегодня утром по этому же делу в Казань из Альметьевска доставили четырех задержанных. Оперативники угрозыска задержали в Альметьевске трех предполагаемых подельников силовика: это Карабаев, Нургалиев и Елисон, младшему — 19, старшему — 22 года. Еще один фигурант скрылся с похищенными средствами. Источник приводит его данные — житель Альметьевска Мхитарян Д.М. 1991 года рождения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Фото: Максим Платонов (архив)

Ход следствия по этой краже взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по РТ Марселю Дулкарнаеву представить доклад.

Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:02
    У нас уже и.о. руководителя следственного управления СК России по РТ? А где сам руководитель? Сняли?
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