В Татарстане по делу о краже сейфа из Следкома задержан следователь-криминалист

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане по делу о краже сейфа с миллионами из здания 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ задержан следователь-криминалист из отдела криминалистики СУ СКР по РТ, подполковник юстиции Марат Шакиров. Об этом «Реальному времени» сообщил источник.

По данным издания, задержанный был включен в состав следственной группы по экономическому делу и отвечал за работу и хранение вещественных доказательств, которые и украли.

Сегодня утром по этому же делу в Казань из Альметьевска доставили четырех задержанных. Оперативники угрозыска задержали в Альметьевске трех предполагаемых подельников силовика: это Карабаев, Нургалиев и Елисон, младшему — 19, старшему — 22 года. Еще один фигурант скрылся с похищенными средствами. Источник приводит его данные — житель Альметьевска Мхитарян Д.М. 1991 года рождения. Подробнее — в материале «Реального времени».



Фото: Максим Платонов (архив)

Ход следствия по этой краже взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по РТ Марселю Дулкарнаеву представить доклад.

