Минниханов указал на проблемы, которые волнуют татарстанцев

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Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе ежегодного послания Государственному совету РТ рассказал, какие проблемы чаще всего интересуют жителей республики. Это проблемы ЖКХ, очистка дорог от снега в зимний период, неработающие ливневки, инфраструктура пригорода, несовременный вывоз мусора, оказание услуг здравоохранения и т.д.

Власти Татарстана должны оперативно реагировать на жалобы жителей республики, заявил Минниханов. Кроме того он обратил внимание депутатов на необходимость развития в республике системы образования и повышения его доступности.

В мероприятии принимают участие первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководители исполнительных и судебных органов власти, вузов и образовательных организаций, учреждений здравоохранения и т.д. Присутствуют 84 депутата Госсовета РТ.

Татьяна Демина