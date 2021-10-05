Итоги дня: «первый в мире» киноэкипаж, День учителя, санкции Украины против Казанского порохового завода
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер вторника, 5 октября:
- В полдень с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», на борту которой находится так называемый киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Космический корабль уже состыковался с МКС, а артистка даже смогла ассистировать командиру Антону Шкаплерову во время ручной стыковки. Члены экипажа примут участие в съемках художественного проекта «Вызов». В основе сюжета лежит история девушки, которая готовится к отправке на МКС для спасения заболевшего космонавта. Государственные СМИ в России называют этот проект «первым в мире киноэкипажем»
- «Учителем года России — 2021» стала учитель физики тюменской гимназии №16 Екатерина Костылева. 10 октября в Государственном Кремлевском дворце ей вручат главный приз конкурса — Большого хрустального пеликана. В числе лучших учителей страны оказалась и учитель английского языка казанской гимназии №122 им. Зайцевой Мария Голованова. Как и другие призеры, она станет советником министра просвещения РФ на общественных началах.
- Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины ввел санкции против Казанского порохового завода, севастопольского завода судовой светотехники «Маяк» и Амурского судостроительного завода. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Срок действия санкций — три года.
- В День учителя президент РФ Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника. Лидер страны объяснил это тем, что через два года будет праздноваться 200-летие со дня рождения основоположника научной педагогики в России Константина Ушинского. В связи с этим в скором времени начнется подготовка к проведению ряда соответствующих мероприятий. Кроме того, Путин поддержал идею введения должности советника директора по воспитанию.
- В Казани педагогам и работникам гимназии №175, где утром 11 мая произошла стрельба, унесшая жизни девяти человек, вручили государственные награды. На церемонии, состоявшейся в Доме правительства РТ, их наградили медалями ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» и благодарностями президента республики.
- Тем временем для виновника трагедии в казанской гимназии №175 Следком просит продлить арест, который заканчивается 11 октября. Рассмотрение постановления следователя о продлении меры пресечения до 11 января 2022 года состоится в Басманном районном суде Москвы 7 октября.
- Роскомнадзор оформил на Facebook первый в истории протокол для назначения оборотного штрафа за повторное нарушение требования удалить запрещенный в РФ контент. Компании грозит санкция от 5% до 10% годовой выручки, точную сумму утвердит суд. С мая прошлого года Роскомнадзор выявил на Facebook 33 случая цензуры российских СМИ и информресурсов.
- В Сеть попала видеозапись с издевательством над заключенными, автор которой утверждает, что она была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. В регионе после сообщений о пытках и изнасилованиях в тюремной больнице начала проверку Генпрокуратура РФ. Надзорное ведомство намерено оценить соблюдение прав осужденных.
- Суд Нижнего Новгорода зарегистрировал иск и.о. прокурора региона о запрете националистического движения «Мужское государство». Ответчиками по делу выступают основатели организации Дмитрий Губанов, Игорь Носов и Владислав Поздняков. Заседание назначено на 18 октября. Организацию могут признать экстремистской и запретить ее деятельность в России.
- В Кремле выразили обеспокоенность по ситуации с коронавирусом в стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главной причиной неудовлетворительных показателей заболеваемости является недостаточный уровень вакцинации против COVID-19. Он отметил, что инфекция «становится злее».
- О серьезном подъеме заболеваемости коронавирусом в стране с начала сентября заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Рост составил 31% в 67 регионах России. Она же сообщила, что от COVID-19 полностью вакцинировались более 42 млн россиян, но это недостаточно — для формирования коллективного иммунитета в стране необходимо привить еще 35,9 млн человек.
- Среди антилидеров по вакцинации населения от коронавируса оказался Татарстан — прививку в республике сделали пока 1 092 087 человек, из которых лишь 953 968 завершили курс вакцинации. Наряду с РТ, в списке отстающих оказались Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Приморский край и Новосибирская область. Лидерами по прививочной кампании сейчас являются Чечня, Чукотский АО, Подмосковье, Москва, Тыва и Белгородская область.
- Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что через одну-две недели в столичных школах будет внедряться массовое ПЦР-тестирование на коронавирус. По его словам, это необходимо, чтобы обеспечить нормальный режим работы учебных заведений. Собянин отметил, что подобный формат уже начал тестироваться в МФЦ и торговых центрах Москвы.
- В Белом море во время шторма затонуло частное судно «Фаворит», на борту которого находилось пять человек. Они успели воспользоваться спасательным плотом, однако не обошлось без жертв. По последним данным, одна женщина умерла от переохлаждения, три человека пропали без вести, один мужчина жив. По факту ЧП Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.
- Лауреатами Нобелевской премии по физике 2021 года стали Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи. Манабэ и Хассельман удостоились награды за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления, а Паризи — за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомов до планетарных масштабов.
- Рамзан Кадыров, набравший на сентябрьских выборах 99,7% голосов избирателей, вступил в должность главы Чечни на новый срок. Сегодня же ему исполнилось 45 лет. Он произнес текст присяги, после чего спикер парламента Магомед Даудов вручил ему штандарт главы республики.
- Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин, как и анонсировали в прошлом месяце СМИ, сообщил о своей отставке. По итогам голосования руководителей клубов лиги исполняющим обязанности президента РПЛ назначен глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
- В Татарстане неустановленные злоумышленники проникли в здание одного из подразделений Следкома России по РТ и похитили сейф с деньгами на сумму более 14,6 млн рублей. По данным источников «Реального времени», перед эти они забрызгали краской камеры видеонаблюдения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенных следственных действиях по делу.
- В Казани могильщики отказываются хоронить умерших от COVID-19 людей, в результате чего многие похоронные бюро перестали оказывать подобную услугу. Сейчас похоронами занимаются сотрудники моргов, так как процедура должна проходить в строгом соответствии с определенными требованиями.
- В ночь на 5 октября в Зеленодольске во время тушения пожара в бане нашли тела мужчины и женщины. Было установлено, что дверь бани заблокировали снаружи ломом. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
- В Минздраве РТ прокомментировали ситуацию с очередями на улице в поликлинику №4 в Набережных Челнах. Как выяснилось, это разделение потока пациентов. Из-за большого наплыва часть из них добровольно дожидалась своей очереди на улице, куда их никто не выгонял. А пациентов с признаками простуды и вирусных заболеваний принимают в отдельном кабинете, чтобы снизить риск заражения здоровых граждан.
- В КФУ объяснили причину отчисления студентки, публично жаловавшейся на тараканов и отсутствие горячей воды в общежитии университета на ул. Красной Позиции. Как выяснилось, причиной стала академическая задолженность за предыдущий семестр по одной из дисциплин. Студентка провалила три попытки сдать зачет, и, согласно локально-нормативным актам, вуз принял решение об отчислении.
- Подозреваемый в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области Александр Лазарев заключен под стражу до 30 ноября 2021 года. Ему вменяется совершение пяти преступлений: изнасилование и насильственные действия сексуального характера с угрозой убийства, в том числе в отношении несовершеннолетней, убийство трех человек, поджог и угон автомобиля. Свою вину он признал только в убийстве и угоне.
- В Европе стоимость фьючерсов на газ снова побила исторический рекорд, достигнув отметки в $1,4 тысячи за одну тысячу кубометров. Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах торгуется по цене $427 за тот же объем.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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