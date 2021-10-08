В казанских ТЦ образуются очереди в пункты вакцинации на фоне новых COVID-ограничений — фото

Фото: realnoevremya.ru (на фото — ТЦ «Южный»)

В торговых центрах Казани собираются очереди в пункты вакцинации от коронавируса. Ажиотаж вызвало объявление о введении с 11 октября новых COVID-ограничений, в том числе системы QR-кодов.

Очереди из желающих сделать прививку от коронавируса наблюдаются в торговых центрах «Южный», «Мега» и «Парк Хаус», сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Фото: realnoevremya.ru (ТЦ «Южный»)

Фото: realnoevremya.ru (ТЦ «Южный»)

Как разъяснили в Минздраве Татарстана, с 11 октября пункты вакцинации в торговых центрах Татарстана продолжат работать для повторной вакцинации граждан, сделавших прививку от коронавируса 6 месяцев назад. Остальные желающие смогут попасть в них, если ТЦ организует отдельный вход в пункт вакцинации.



Фото: realnoevremya.ru (ТЦ «Мега»)

Фото: realnoevremya.ru (ТЦ «Мега»)

Фото: realnoevremya.ru (ТЦ «Мега»)

Накануне Кабмин Татарстана опубликовал постановление о введении антиковидных ограничений в республике с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации с COVID-19. Ограничительные меры вступают в силу с понедельника, 11 октября. Так, для посещения кафе, ресторанов, фитнес-залов, бассейнов, аквапарков необходимо предъявлять QR-код о вакцинации. Наполняемость концертных залов, кинотеатров, театров — не более 50%, но не более 500 человек. Заполненность более 70% возможна при полной вакцинации сотрудников, введении системы QR-кодов, согласовании мероприятия с Кабмином РТ.



Татьяна Демина