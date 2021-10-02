События недели: приговор Мусину, осенний призыв и осложнение ситуации с ковидом

Какие события принесла с собой последняя сентябрьская неделя в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Суд наконец огласил приговор обвиняемому в злоупотреблении полномочиями на 53 млрд рублей экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину. Начались судебные разбирательства и по делу преступной группировки «Тукаевские», которая творила беспредел в Казани с середины 2000-х годов. В деле о взрыве дома в конце марта в Зеленодольске появились новые обстоятельства. Руслан Шагалеев опять стал мэром Иннополиса. А в Нижнекамске ждут, кто придет на смену мэру Айдару Метшину, который уходит в Госдуму. На его пост прочат нынешнего главу Муслюмовского района Рамиля Муллина. Между тем республиканский Роспотребнадзор не исключает возврата к ужесточению антиковидных мер — заболеваемость растет. Об этих и других событиях — в традиционном обзоре «Реального времени».

За решетку на 12 лет

В понедельник, 27 сентября, Вахитовский суд Казани приступил к оглашению приговора бывшему главе «Татфондбанка» Роберту Мусину — на это суду потребовалось 2 дня.

Ущерб от финансовых преступлений экс-банкира — свыше 50 миллиардов рублей. В первый день судебного заседания Мусина признали виновным в пяти эпизодах из шести в деле о злоупотреблениях полномочиями.

Во вторник в громком деле «Татфондбанка» наконец была поставлена точка — по решению суда 57-летнему Мусину придется отсидеть в колонии общего режима 12 лет. Суд учел 4 года, которые он отсидел в СИЗО и под домашним арестом. Его признали виновным во всех шести эпизодах злоупотребления полномочиями. Два из них привели к тяжким последствиям. В качестве смягчающих обстоятельств суд принял во внимание частичное признание вины подсудимым, состояние его здоровья и наличие двух малолетних детей. По двум эпизодам дела, связанными с выдачей кредитов, суд прекратил уголовное преследование — срок давности по ним уже истек. Кроме того, иск АСВ суд удовлетворил лишь на 23,5 млрд рублей, хотя Агентство запрашивало в два раза больше. Осужденного лишили всех госнаград и почетных званий. В свою очередь он заявил, что будет обжаловать приговор. Мусина взяли под стражу в зале суда.

А пока адвокаты экс-банкира пишут апелляционные жалобы, Следком готовит новые следственные действия против Мусина. Ему инкриминируют финансовые махинации еще на 25 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов

Дело о взрыве газа в Зеленодольске обрело новые обстоятельства

Во вторник в Казани состоялось еще одно судебное заседание. Советский райсуд после доводов защиты отказался от продления запрета определенных действий врачу-психиатру, завотделением психоневрологического диспансера Зеленодольской больницы Наталье Евдокимовой.

Она находилась сначала под домашним арестом, а потом под наблюдением со специальным устройством на ноге по делу о взрыве газа в Зеленодольске, который произошел в конце марта этого года.

Республиканский Следком обвинял ее в халатности из-за отказа в госпитализации 82-летнего пенсионера Михаила Тимохина, который угрожал взорвать дом и, по версии следствия, сделал это 29 марта нынешнего года. Однако, по данным судмедэкспертизы, представленных адвокатом обвиняемой суду, пенсионер умер еще до взрыва газа от осложненной ИБС, находясь в сильном алкогольном опьянении.

Дело «Тукаевских» дошло до суда

В среду Вахитовский суд Казани начал рассматривать еще одно громкое дело. Стартовали предварительные слушания в отношении ОПГ «Тукаевские».

Фото: Максим Платонов

По этому делу проходят сразу 30 человек — 16 из них находятся под стражей, остальные — под домашним арестом и запретом определенных действий. Самому младшему обвиняемому 26 лет, старшему — за 60. Преступному сообществу инкриминируют аферы на 50 млн рублей, вымогательства и организацию незаконной миграции более 7 тысяч иностранцев, разбои, хулиганства, а также несколько убийств. ОПГ орудовала в Казани с 2006 года.



На скамье подсудимых — офицер МВД

Еще одно судебное заседание, прошедшее в четверг, касалось дела, возбужденного против полковника полиции в отставке Алексея Ершова — его обвиняют в получении взяток и прибыли от незаконной предпринимательской деятельности на сумму более 22 млн рублей.

До задержания год назад он руководил отделом полиции «Сафиуллина» в Приволжском районе. По версии Следственного комитета, ФСБ и прокуратуры, на скользкий путь офицер ступил еще в 2005 году, когда работал в отделе полиции «Дальний», и продолжалось это до 2020 года. Ершову вменяют получение четырех взяток в особо крупном и крупном размере — за «крышевание» автостоянок, превышение должностных полномочий и незаконное участие в бизнесе — всего шесть эпизодов.

Его бывший зам, майор в отставке Ильназ Ситдиков, тоже проходящий по этому делу вместе со своим экс-начальником, признал свою вину в зале суда. В отличие от Ершова, он заявил, что «даст ответ в ходе допроса».

Фото: Ирина Плотникова

Кафе Eclair дали зеленый свет

После 3-недельного перерыва в Казани открылось кафе Eclair, где в начале сентября отравились и заразились сальмонеллезом два десятка посетителей.

Кафе приостановило работу 4 сентября, а 13 сентября суд постановил закрыть его на 3 месяца. Однако на основании результатов внеплановой проверки, а потом еще одной, повторной, проведенной Роспотребнадзором, суд разрешил Eclair возобновить работу.

Казанцы стали бдительнее

Во вторник утром казанцы сообщили в полицию о подозрительном мужчине с предметом, похожим на ружье.

Его заметили около детского сада №326 «Светлячок» в микрорайоне «Жилплощадка». Прибывшие на место сотрудники спецслужб никакого вооруженного мужчину не обнаружили. Как выяснилось позже, бдительные мамы приняли за потенциального преступника работника службы отлова собак. Мэрия Казани в ответ высказала казанцам слова благодарности за неравнодушие и бдительность.

У Иннополиса — новый старый мэр, а Нижнекамск — в ожидании и выдвигает свои версии

Телекомпания Нижнекамска «НТР 24», ссылаясь на собственный источник, сообщила в четверг, что мэром города и главой Нижнекамского муниципального района может стать глава Муслюмовского района Татарстана Рамиль Муллин.

Фото: tatarstan.ru

Он не новичок в Нижнекамске — с 2003 года он 3 года работал главным врачом городского Центра гигиены и эпидемиологии, до 2010 года был замглавы НМР, а в 2013 году возглавил Муслюмовский район.



В пятницу утром пресс-служба НМР не подтвердила слухи о назначении на пост мэра Нижнекамска Рамиля Муллина. Все определится 4 октября на внеочередной сессии городского и районного советов. Ожидается, что кандидатуру нового градоначальника представит премьер-министр РТ Алексей Песошин.

А вот Иннополис на этой неделе обрел своего мэра — им вновь стал Руслан Шагалеев. Как известно, 24 сентября он досрочно сложил с себя полномочия главы города — цифровой столицы Татарстана. На сессии депутаты городского Совета единогласно избрали Шагалеева мэром. Процедура сложения полномочий была технической, связанной с механизмом назначения — ранее городского главу выбирали жители Иннополиса.

В осенний призыв уйдут 3 тысячи татарстанцев

1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания.

До конца года на срочную службу отправятся 3 тысячи новобранцев из Татарстана. Больше всего призывников из республики — 37%, по данным главного военного комиссара РТ Сергея Погодина, будут служить в сухопутных войсках, в Нацгвардии — 14%, в ракетных войсках стратегического назначения — 11%, в ВМФ — 11%, в воздушно-космических силах — 11%, в ВДВ и спецназе — 10%, в других подразделениях и частях — 6%.



Фото: Олег Тихонов

Перед отправкой призывников дважды протестируют на наличие коронавируса — «положительных» отправят домой на лечение, где они, вероятно, и дождутся следующего призыва.

В ДТП у паромной переправы погиб водитель Audi Q5

В четверг на дебаркадере паромной переправы Верхний Услон — Аракчино самосвал КАМАЗ врезался в автомобиль Audi Q5.

Из-за столкновения обе машины упали в реку. По предварительным данным МВД, у КАМАЗа, груженого песком, отказали тормоза, он не смог вовремя остановиться и снес легковую иномарку, ожидавшую паром. Водитель КАМАЗа самостоятельно выбрался из кабины, Audi вместе с водителем полностью ушел под воду. Поздно вечером машину вытащили из воды, из нее извлекли тело погибшего хозяина.

Фото: прокуратура РТ

Татарстану грозит ужесточение антиковидных мер

Роспотребнадзор по РТ обеспокоен ухудшением эпидобстановки в республике — начиная с сентября, идет неуклонный рост заболеваемости коронавирусом.

Глава ведомства Марина Патяшина подтвердила намерение ввести новые ограничения, по примеру других регионов ПФО:

— Я думаю, что на следующей неделе мы будем более предметно это обсуждать. Нам еще нужен анализ информации за эту полную неделю, чтобы посмотреть, какие группы чаще всего болеют.

Общественные мероприятия уже отменили в Альметьевске и Набережных Челнах. Патяшина рассказала, что за год число нарушений антиковидных мер выросло более чем в два раза. Другие проблемы — снижение темпов первичной и повторной вакцинации.

А еще в республике растет заболеваемость ОРВИ — за неделю зарегистрировано 27 тыс. случаев.

Казанцам покажут лучшие постановки театральных мастеров России

Сегодня в Казани открылся II Качаловский фестиваль, посвященный 230-летию театра.

До 22 октября на театральных сценах столицы Татарстана можно будет увидеть звезд российской сцены, которые выступят в постановках ведущих театров страны. В первый день фестиваля почитатели искусства Мельпомены смогут увидеть спектакль по одноименной повести Льва Толстого «Семейное счастие» в постановке «Мастерской Петра Фоменко». На сцену выйдут Ксения Кутепова, Кирилл Пирогов, Галина Тюнина и другие артисты.

Фото: teatrkachalov.ru

12 и 13 октября московский театр «Студия театрального искусства» представит премьеру — спектакль «Старуха» по пьесе Даниила Хармса в постановке Сергея Женовача, ученика Петра Фоменко. Завершит фестиваль постановка от самих «качаловцев» по пьесе Максима Горького «Васса Железнова».

